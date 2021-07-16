Помощник министра культуры сдал преподавателя, который брал взятки

Эльмира Сабирова. Фото: mpgu.su

Несколько дней назад в полицию обратился помощника министра Министерства культуры Московской области. 25-летний Евгений (имя изменено) рассказал правоохранителям о событиях 3-летней давности, когда молодой человек ещё учился в университете. Евгений вспомнил, как во время зимней сессии одна из преподавателей Института физической культуры, спорта и здоровья МПГУ предложила ему вместо сдачи экзамена просто перевести деньги на её банковскую карту. Тогда молодой человек отказать преподавателю не смог и сделал всё, как она сказала. Но спустя время решил рассказать обо всём полиции.

— Поступило заявление о том, что при сдаче экзаменов в январе 2018 году, заявитель перевел денежные средства в сумме 22 000 рублей на карту, указанную преподавателем ВУЗа, — сообщил источник kp.ru

Информацию стали проверять и вскоре на 39-летнюю Эльмиру Сабирову — старшего преподавателя кафедры теоретических основ физической культуры и спорта МПГУ - завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Через некоторое время женщину задержали и допросили. Эльвира ничего отрицать не стала и сразу во всём созналась.

Получив признательные показания, следователи стали проверять других студентов, которые могли оказаться в похожей ситуации. И оказалось, что Евгений далеко не единственный. Вскоре показания дал ещё один бывший студент Института физической культуры, спорта и здоровья. 26-летний Михаил рассказал очень похожую историю, разнились только суммы.

— 26-летний гражданин пояснил, что при сдаче экзаменов в январе 2018 году перевел денежные средства в сумме 32 000 рублей на карту, указанную преподавателем вышеуказанного ВУЗа, — сообщил источник

На основе показаний второго молодого человека на Эльмиру Сабирову завели ещё одно уголовное дело. Сейчас следствию предстоит выяснить, сколько ещё студентов переводили преподавателю деньги за экзамены.