В Москве бомжа развели на 35 000 рублей, когда тот наконец-то попытался снять квартиру

Сейчас по данному факту проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию Новогиреево обратился бездомный. Мужчина представился Артёмом (имя изменено), рассказал, что ему 34 года и у него нет определённого места жительства. Но он в ближайшее время собирался изменить эту ситуацию и постепенно вернуться к нормальной жизни. Артём рассказал, что скопил денег и стал искать для себя жильё по объявлениям. Но узнавая его историю, практически все арендодатели ему отказывали. Кроме одного, ему всё же удалось найти одно объявление на улице Утренней, недалеко от станции метро Перово, где ему согласились сдать жильё. Артём приехал на просмотр и договорился об условиях. Женщина попросила его внести оплату за первый месяц переводом на карту известного банка. Так он и поступил, после чего отправился за своими вещами, чтобы переехать. Правда на радостях, Артём забыл забрать у хозяйки ключи. Вернувшись обратно, он уже не смог до неё дозвониться, а дверь в квартиру никто не открывал. Тогда мужчина обратился в полицию.

— Поступило заявление от 34-летнего мужчины без определённого места жительства, что неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом сдачи квартиру в наем, и завладело денежными средствами в сумме 35 000 рублей, — сообщил источник kp.ru

Сейчас по данному факту проводится проверка.