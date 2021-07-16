В Хакасию из Челябинска перебросят мобильный госпиталь Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу после обращения главы Республики Хакасия Валентина Коновалова распорядился перебросить мобильный госпиталь на 100 койко-мест из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией.

- Созданная по решению главы Минобороны России группировка сил и средств с 67 военными медиками будет в кратчайшие сроки переброшена комбинированным способом (автомобильным и авиационным транспортом) в Абакан для полного развертывания госпиталя 17 июля и оказании помощи населению Республики Хакасия, - сообщили в Минобороны России.

Также, по решению Сергея Шойгу, для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Хакасия военно-транспортной авиацией Центрального военного округа в Абакан будут переброшены необходимые объемы медицинского кислорода.

Напомним, в этом месяце Минобороны России передало в регионы России более 350 коек и 60 тонн кислорода для борьбы с последствиями коронавируса. Об этом глава ведомства Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании 13 июля. 2021.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Минобороны делится с регионами койками в госпиталях

Более 30% коечного фонда медучреждений Минобороны России выделено для лечения гражданских пациентов (подробнее)