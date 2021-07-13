Шойгу передал регионам 350 коек и 60 тонн кислорода для борьбы с коронавирусом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России 350 коек и 60 тонн кислорода для борьбы с коронавирусом в регионах России. Об этом глава ведомства Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании 13 июля.

- Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них - для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развернуто более 1300 коек, - сказал министр.

По словам Шойгу, в интересах субъектов России дополнительно выделено более 350 коек.

Речь идет о том, что региональные власти получат дополнительно более 350 коек в 16 военных многофункциональных центрах, которые были построены в прошлом году на территориях военных госпиталей. В них также оказывается медицинская помощь местным жителям. Так, только в Московской области, по решению министра с 16 июня в парке "Патриот" заработал на полную мощность временный инфекционный госпиталь. К работе привлечены 600 военных специалистов, медиков. Они уже успели оказать помощь более 1000 человек.

- Передано 60,5 тонн кислорода. Этот вопрос находится на особом контроле, - отметил глава военного ведомства.

В начале месяца "КП" сообщала, что с учетом осложнения эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с поступающими обращениями глав субъектов России Минобороны России министр обороны принял решение о передаче регионам более 25 тонн жидкого кислорода.

Тогда в ведомстве подчеркнули, что обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей Воздушно-космических сил России. Жидкий кислород используется там в бортовых системах авиационных комплексов для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

По данным военных экспертов потери будут довольно быстро восстановлены: военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.

Сергей Шойгу во время селектора также обратил внимание офицеров на аномальную жару в регионах. В частности, на пожароопасную обстановку в Якутии.

- По поручению президента России Минобороны во взаимодействии с местными администрациями активно борется с лесными пожарами. Армейской авиация уже выполнила почти четыре десятка рейсов к очагам возгорания. С целью наращивания группировки в Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами. Они уже приступили к тушению пожаров, - отметил министр обороны.