В Москве женщина за рулем «Мазды» сбила троих детей на пешеходном переходе

Кадры этой аварии иначе как шокирующими не назовешь. Все произошло во втором часу дня пятницы, 16 июля 2021, на пешеходном переходе улицы Авиаторов. На двухполосной дороге женщина с тремя детьми, младший из которых был в коляске, переходила дорогу аккурат по зебре. Автомобиль в правом ряду как и положено остановился, чтобы пропустить пешеходов, и женщина с детьми продолжила путь. В это время по левому ряду неслась иномарка, которая как кегли раскидала детей в разные стороны.

- Трое детей пяти, шести лет и девяти месяцев с места аварии были госпитализированы, - сообщили KP.ru в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

За рулем «Мазды» была женщина. С места аварии она скрыться не пыталась и сразу заверила гаишников, мол, просто отвлеклась и не заметила людей на пешеходном переходе. В ближайшее время ей предстоит пройти экспертизу на алкоголь и наркотики.

На месте аварии уже работают сотрудники московской прокуратуры и, скорее всего, в ближайшие часы будет возбуждено уголовное дело.

- На автомобиле нарушительницы числятся восемь неоплаченных штрафов. Все они за превышение скорости, - сообщили «КП» в столичном Департаменте транспорта.

Пострадавшие дети, двое из которых в тяжелом состоянии, воспитывались в благополучной многодетной семье. Все произошло на глазах их мамы, которая в шоковом состоянии уехала с малышами в детскую больницу.

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