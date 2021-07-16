Эксперт о жесткой посадке самолета в Томской области: «Ан-28 — надежная машина, если не считать двигателя и устаревшую авионику»

В Томской области совершил жесткую посадку Ан-28. Он летел в областной центр из города Кедровый.

Еще не высохли слезы по погибшим в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке, как в российской малой авиации новое ЧП. В Томской области совершил жесткую посадку Ан-28. Он летел в областной центр из города Кедровый.

Воздушное судно перестало выходить на связь, затем был зафиксирован сигнал аварийного маяка. На борту находилось 19 человек, в том числе 4 детей. Позже самолет обнаружили — он совершил жесткую посадку, все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили.

Происшествие заставило снова вернуться к теме — на чем летает малая и региональная авиация.

Двухмоторный Ан-28 сравнительно молод, он появился в начале 70-х. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров. Экипаж — 2 человека, допускается и возможность управления только одним пилотом. Способен совершать перелеты дальностью до 1900 км.

Сначала воздушное судно перестало выходить на связь, затем был зафиксирован сигнал аварийного маяка, а потом самолет нашли. Он жестко сел, все 19 человек — живы.

ОТЛИЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАШИХ АЭРОПОРТОВ

Плохого о нем не говорят.

— Это замечательный самолет, очень интересная конструкция, обладает высокими взлетно-посадочными характеристиками, - такой отзыв дал в беседе с kp.ru первый вице-президент Ассоциации гражданской авиации «АВИАСОЮЗ» Сергей Анциферов. - Самолет достаточно неприхотлив, рассчитан на отечественную аэродромную сеть и если сравнивать с автомобилями, то это не паркетник, а надежный внедорожник. Эксплуатируется во всех климатических зонах — от Арктики и Камчатки до Туркмении, Казахстана и высокогорных аэродромов Таджикистана. Крепкий, надежный, с хорошей энерговооруженностью, взлетает и садится на грунты, имеет шасси вездеходного типа. В свое время мы предлагали модернизацию этого самолета — установить новый более экономичный и обладающий более высоким ресурсом двигатель, дополнительную современную авионику для повышения безопасности полетов, но поддержки не нашли. Думаю, что если бы мы сохранили этот парк и провели модернизацию, то ликвидировали бы провалы в авиационной технике для этого класса самолетов.

Происшествие заставило снова вернуться к теме — на чем летает малая и региональная авиация.

СЛАБОЕ МЕСТО — ДВИГАТЕЛЬ И АВИОНИКА

Но есть у самолета и слабые стороны. Это во-первых, двигатель.

- У ТВД-10 изначально был ресурс 1000 часов, потом его увеличили до 2 тысяч, - продолжает эксперт. - А у зарубежных двигателей этого класса ресурс 4500-7000 часов, есть разница? Кстати, именно поэтому, когда производства самолета в рамках интеграции со странами СЭВ было передано в Польшу, поляки отказались от наших двигателей и в последующих модификациях стали устанавливать двигатели Пратт-Уитни — он экономичнее и ресурс выше. В России Ан-288 летает только на ТВД-10.

И все же наш собеседник убежден, что двигатель, несмотря на все вопросы к нему, с высокой долей вероятности не мог стать причиной аварии.

- Учтите, что двигателей два, - обратил внимание Анциферов. - Это значит, что даже если один выйдет из строя, то есть возможность дотянуть на втором если не до аэропорта назначения, то хотя бы до места относительно безопасной посадки. И это не может стать причиной резкого обрыва связи.

Второе слабое звено Ан-28 — это авионика, авиационная электроника.

- Для того, чтобы летать по приборам, когда пилот не видит ориентиров на земле, к авиационной системе навигации должны предъявляться высокие требования, - говорит эксперт. - Авионика на Ан-28, как впрочем и на разбившемся недавно на Камчатке Ан-26, не отвечает таким требованиям. Принято считать, что качественные навигационные системы можно устанавливать только на крупных аэропортах, но это не так. В малых аэропортах есть возможность устанавливать эффективные спутниковые системы GLS и в некоторых они стоят. Но проблема в том, что в самолетах не установлены качественные приемники этого сигнала. А для связи нужны и передатчик и приемник.