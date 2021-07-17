Профессор-вирусолог объяснил, могут ли вакцины от коронавируса попадать в лимфоток и вызывать образование тромбов

В социальных сетях, в группах, где обмениваются мнениями противники вакцинации, на этой неделе появился пост, описывающий якобы жуткие последствия для организма, которые способны вызывать мРНК-вакцины Фото: REUTERS

В социальных сетях, в группах, где обмениваются мнениями противники вакцинации, на этой неделе появился пост, описывающий якобы жуткие последствия для организма, которые способны вызывать мРНК-вакцины (Pfizer/BioNtech, Moderna), направленные на профилактику ковида. Сообщения выглядят наукообразно. Авторство приписывается неким врачам, но первоисточник в сети уже не найти, поэтому установить его достоверно не представляется возможным. Однако перепостов этого «доклада» масса. В нем говорится о том, что мРНК-вакцины попадают в кровоток, в лимфатическую систему, влияют на жизненно-важные процессы в организме, загущают кровь и вызывают тромбообразование. И как результат, приводят к поражению сосудов, инфарктам, инсультам. Страшилка действительно ужасающая, особенно если учесть, что научные термины смешиваются с эмоциональными оценками. Что такое мРНК-вакцины, как они работают и каковы риски их применения, а также справедливы ли подобные обвинения в катастрофических побочных эффектах для вакцин векторных (российский «Спутник V») и цельновирионных («КовиВак») «Комсомолка» спросила у профессора, вирусолога, научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

- Все, что мы вводим в организм при помощи шприца, может попадать в кровоток в лимфатическую систему. Вещества, которые не проникают в лимфатическую систему, не будут вызывать иммунного ответа. Именно из лимфатических узлов начинается соответствующая иммунная реакция. Это нормальное развитие событий, - говорит Анатолий Альтштейн.

Однако мРНК не встраивается в стенки сосудов, не является причиной сгущения крови, не вызывает инсульты и инфаркты, уверен ученый.

- Понимаете, мРНК-вакцину ввели сотням миллионов людей. Если бы после этого хоть минимальное, самое маленькое количество людей полегли бы с инсультами, с сердечными приступами, еще с чем-то, вы действительно думаете, что на это никто не обратил бы внимание?! Не закричал бы и не выбросил эту вакцину в мусорную корзину? – говорит вирусолог. - Люди упражняются в разном. Кто-то упражняется в такой удивительной вещи, как создание мРНК-вакцины, а кто-то в том, чтобы облить эту вакцину грязью.

ПРОРЫВ В НАУКЕ

мРНК – вакцина – это удивительное изобретение, объясняет ученый. мРНК – это молекула, которая состоит из нуклеотидов (химических соединений веществ. – прим. ред.), расположенных в определенном порядке в каждой информационной РНК. Она может быстро разрушаться, попадая в кровь. И вот сейчас нашлись ученые, которые придумали, что нужно сделать для ее стабилизации, хотя сама идея новшества родилась еще в 90-е годы.

- Авторы вакцины заменили одну из связей внутри оного нуклеотида и заключили всю информационную молекулу в липидный пузыречек. В результате молекула получилась достаточно стабильной для того, чтобы передать свое информационное содержание, – то есть порядок аминокислот в белке, и хорошо проникающей в клетки. Это совершенное творение молекулярной биотехнологии. В итоге ученым удалось придумать такую технологию, которая безопасным способом вызывает очень эффективный иммунный ответ. Я полагаю, что именно создание мРНК-вакцины, его авторы, разработавшие этот принцип получения вакцины, - достойны Нобелевской премии, - уверен Анатолий Альтштейн. - РНК не воспроизводится в клетке, а вызывает наработку нужного S-белка, который абсолютно необходим для создания иммунитета именно против SARS-CoV-2.

БЫВАЮТ ЛИ ИНСУЛЬТЫ, ИНФАРКТЫ И ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

- S-белок крайне редко, подчеркну, крайне редко, это случаи – один на миллион, может вызывать васкулиты (иммунопатологическое воспаление сосудов, - прим. ред.), сгущение крови, но если вы уберете этот белок, то вакцина не будет работать, как нужно. В третий раз скажу, что такие реакции тщательно отмечаются и они – крайне редкие, а вот последствия от перенесенной коронавирусной инфекции значительно чаще могут быть катастрофическими для организма, - говорит Анатолий Альтштейн. - Сама мРНК – вакцина эффективна, безопасна, но она недешевая по производству, намного дороже, чем цельновирионные вакцины, как «КовиВак», например, или на основе аденовирусных векторов, как «Спутник V».

Если посмотреть на пример таких стран, как Израиль и Великобритании, на США, а это страны активно применяющие мРНК-вакцины – то эпидемия там идет на спад именно в результате масштабной вакцинации и даже не смотря на то, что появились другие более заразные варианты коронавируса.

- Летальность (число умерших от ковида за определенное время, - прим. ред.) в этих странах стремиться к нулю, вот это очень важное достижение, показатель того, что вакцины прекрасно и безопасно работают даже при появлении новые более заразных вариантов вируса, - говорит Анатолий Альтштейн. По данным сайта worldometers, мониторящего коронавирусную статистику всего мира, в Великобритании, где привито более 70 процентов взрослого населения, 15 июля, например, отчитались о 48 553 новых заражениях и всего лишь 63 новых смертях. Для сравнения, у нас в стране за ту же дату на 25 293 заболевших приходилось 791 умерший. Хотя и у нас, и у в Британии сейчас доминирует один и тот же штамм - индийский, дельта. Разница только в том, что вакцинация у нас все никак не наберет нужную скорость.

- Абсолютно точно, мРНК- вакцины, векторные вакцины, цельновирионные вакцины никаким образом не нарушают генетику человека, никуда не встраиваются и никоим образом не вредят иммунитету и другим системам организма, - подвел итог эксперт.