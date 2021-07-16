«Тренировки на дыхание, баланс и гибкость»: ВТБ Капитал Инвестиции и театр балета Бориса Эйфмана запустили совместный проект

В съемках роликов приняли участие ключевые артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета — ведущая солистка Мария Абашова и ведущий солист Олег Габышев. Фото ТАСС/ Юрий Белинский

Компания ВТБ Капитал Инвестиции и Санкт-Петербургский театр Бориса Эйфмана выпускают серию видеороликов, в которых артисты балета покажут короткие тренировки для быстрого расслабления во время трудового дня и восстановления тонуса. Видеоуроки планируется публиковать на сайте Школы инвестора ВТБ раз в неделю. Всего проект включает шесть тренировок: на дыхание, баланс, гибкость, опору, координацию и расслабление.

«Мы постарались показать синергию двух искусств: балета и инвестиций, — сообщил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. - Инвестиции — это не просто способ сохранить и преумножить капитал, это труд. Тем, кто активно изучает состояние биржи и каждый день принимает инвестиционные решения, стоит освоить техники расслабления и поддержания тонуса. Наш проект показывает методики, которые идеально для этого подойдут. Мы заботимся о наших клиентах не только через предложение максимально удобной линейки продуктов, но и через развитие наших обучающих сервисов, в частности Школы Инвестора ВТБ».

В съемках роликов приняли участие ключевые артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана — ведущая солистка Мария Абашова и ведущий солист Олег Габышев. Проект приурочен к серии юбилейных мероприятий в честь 75-летия хореографа Бориса Эйфмана.

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