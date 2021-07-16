Нурсултан Назарбаев сыграл главную роль в фильме Оливера Стоуна

Слева-направо режиссёр-документалист Игорь Лопатёнок, продюсер картины Вера Томилова, посол Казахстана в России Ермек Кошербаев и продюсер фильма Игорь Кобзев. Фото пресс-службы посольства Республики Казахстан в России www.kazembassy.ru/

В Москве состоялся допремьерный показ краткой версии восьмисерийного документального фильма-эпопеи «Qazaq. История Золотого Человека», посвящённого жизни и служению основателя Республики Казахстан, первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Авторство фильма делят украинский режиссёр Игорь Лопатёнок и американский кино-гуру Оливер Стоун, не нуждающийся в представлении и в перечислении заслуг перед мировым кинематографом. Среди зрителей был посол Казахстана в России Ермек Кошербаев. Вынесенный в название фильма Golden Man является былинным батыром, воплощением лучших качеств казахского народа и персонализированной национальной мечтой. В год 30-летия Независимости Республики Казахстан его золотые доспехи сверкают особенно ярко.

«Обыкновенная биография»

В основу документальной ленты положены доверительные беседы Стоуна и Назарбаева. Эти беседы касаются как биографии отца-основателя независимого Казахстана в контексте пережитых им эпох, так и самого государства, появившегося на карте в один из самых драматичных периодов истории XX века.

Фильм повествует о том, как бывшая советская республика поднималась из-под обломков рухнувшего в 1991 году Советского Союза и как за 30 лет независимости шаг за шагом становилась современным, демократическим, эффективным государством. Как Казахстан преодолел нищету и разруху 1990-х, избежал национальных трений, вырвался в лидеры по социально-экономическому развитию среди стран центральноазиатского региона. Как эта страна стала инициатором ядерного разоружения на мировой арене, закрыв Семипалатинский полигон. Как сам Нурсултан Назарбаев вырастал в политика-миротворца глобального масштаба, с которым держат совет мировые лидеры, когда требуется погасить военные пожары в разных точках евразийского континента или обсудить геополитические перспективы. И как в голой, продуваемой знойными и ледяными ветрами степи был воздвигнут устремлённый в космос город XXI века Нур-Султан – рукотворное чудо современной эпохи, привлекающее туристов.

Эти вехи переплетаются в фильме с воспоминаниями Назарбаева-школьника, пережившего тяготы послевоенного детства, Назарбаева-металлурга, Назарбаева-студента, Назарбаева-советского технократа, уверенно шагающего по ступеням карьерной лестницы, венцом которой станет пост президента нового государства.

В фильме документально отражена роль Нурсултана Назарбаева в умиротворении враждующих сторон на юго-востоке Украины, его бескомпромиссная позиция по поводу гражданской войны в Сирии и исламского террора как такового, взгляд на мир политика, объясняющего, почему Россия, Соединённые Штаты Америки и Китай не имеют никаких рациональных мотивов для вражды.

Фото пресс-службы посольства Республики Казахстан в России www.kazembassy.ru/

И ни тени пафоса. Просто «обыкновенная биография в необыкновенное время», как у знакомого всем советским школьникам Павки Корчагина Николая Островского. Диалог Нурсултана Назарбаева и Оливера Стоуна напоминает неспешный ночной разговор двух случайных попутчиков в поезде дальнего следования. Куда движется этот поезд? Давайте послушаем фрагменты их разговора.

«Вы – люди мира»

Оливер Стоун: Ваше творение – этот город?

Нурсултан Назарбаев: И страна. И новое поколение, оно уже совершенно не советское… Каждый год мы отправляем тысячи молодых казахстанцев учиться за рубеж. Без образования сегодня в мире невозможно.

О.С.: Мое впечатление такое: хоть вы и принадлежите к кочевому и воинственному народу, вы – люди мира. Даже очень.

Н.Н.: Моё поколение объявило независимость Казахстана. Сделало эту страну известной всему миру. Всего за 20 лет (1991-2011 годы – прим. ред.) экономика выросла в 10 раз. Нищета в 1991-м была 47 процентов, довели до приемлемых 4 процентов. Сейчас наша страна – среднеразвитая страна с рыночной экономикой. Наша страна миролюбивая, у нас нет ни с кем споров. …Я вот такой Казахстан передаю следующему поколению.

В течение фильма на экране периодически появляется уходящая за горизонт степь, по которой мчится табун лошадей, и орел, пронзающий степное небо. Вероятно, это символы страны, увиденные и запечатлённые в документальном сериале американского и украинского режиссёров. Посмотрите его. Не пожалеете. Это история наших стран. История евразийского пространства.