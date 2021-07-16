Умерла Наталья Антонова, актриса театра и кино

Больше всего Наталья Андреевна Антонова запомнилась зрителям по ролям учительницы Киры Сергеевны в фильме «Тучи над Борском»

Ранним утром 14 июля в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 86-летней актрисы театра и кино Натальи Антоновой. Тело пожилой женщины обнаружил ее сын, 54-летний Андрей. Он и сообщил в экстренные службы о смерти Натальи Андреевны. Известно, что женщина скончалась у себя дома, в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

«Прибывшие на место экстренные службы уже ничем не могли помочь актрисе Наталье Антоновой и констатировали смерть. Предварительно, женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело артистки направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти женщины», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах.

Наталья Андреевна Антонова - советская актриса театра и кино. Работала в труппе МХАТа, а также в театре имени Станиславского. Снималась в советском кино. Больше всего запомнилась зрителям по ролям учительницы Киры Сергеевны в фильме «Тучи над Борском», Елены Цветковой в фильме «Тишины не будет» и как исполнительница главной роли в фильме «Друзья и годы».