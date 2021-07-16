Все оттенки эко активности или как создать себе имя на теме экологии

Фото: ГК Титан

Выступление омского эко-активиста Ориса с группой жителей города привлекло внимание и Владимира Путина, и всей страны. Мы не могли оставить без внимания это событие и решили самостоятельно выяснить, что же происходит в Омске и зачем потребовалось привлечь внимание первого лица.

Итак, знакомтесь: эко-блогер, называющий себя Орис Брут, специалист в области PR-консалтинга. Несмотря на весьма скромные цифры подписчиков: 1000 в социальной сети Вконтакте и 2000 в Instagram, Орис считает себя главным по экологии в Омске или, как он сам говорит, “главной жабой в этом болоте”.

Мой визит в Омск совпал со съемками очередного ролика блогера на тему экологии. Команда у Ориса внушительная: вместе с ним в съемках участвуют два оператора двух квадрокоптеров. Место съемок - промзона. Здесь и городские очистные сооружения, и полигон местного НПЗ, и те самые “озера”, о которых я докладывал президенту на прямой линии”, - напоминает Брут - “Их должны были рекультивировать еще в 2012-м году, а какие - то подвижки начались только в этом!”

Версию Ориса Брута главный эколог Омского каучука Файн Петр Александрович не подтверждает, ссылаясь на документы. И, действительно, в представленных материалах видно, что до 2016 года никаких предписаний о рекультивации не было. Первое упоминание о разработки проекта рекультивации датируется именно 2016 годом. И в 2017 у компании действительно появился проект, который они не смогли реализовать.

“Это было связано с бюрократией и финансовой ситуацией на предприятии, - продолжает Файн. - Бумага о том, что эти “озера” принадлежат нам, и мы можем что-то делать с ними затерялась в мэрии. За это время истекла экспертиза на изыскание, поэтому эту длительную процедуру пришлось проводить заново. В последнем предписании о разработке проекта установлены сроки – сентябрь 2020 года. К тому моменту он был разработан и готов, но пандемия помешала провести общественные слушания. С декабря по январь их провели, и в июне проект ушел на экологическую экспертизу, дело пошло. Предприятие уже потратило около 20 миллионов рублей, а общий объем затрат на рекультивацию полигона предполагает более 200 миллионов рублей”.

При подготовке общественных слушаний по проекту рекультивации полигона, согласно установленным нормам, компания сообщила об этом во всех областных СМИ. В тот момент Владимир Лифантьев не интересовался темой рекультивации, по мнению представителей завода. Блогер заговорил только в марте, когда началась предвыборная активность.

Кроме того, выяснилось, что “пруды” или "озера" на самом деле защитные карты. «Их делали специально для того, чтобы отходы производства не попадали в грунтовые воды и в Иртыш. И они не попадают! У нас стоят датчики грунтовых вод и ни один миллиграмм отходов не просачивается», - заключает Петр Фаин.

Так что заявленный на ближайшее время визит главного государственного экологического инспектора Российской Федерации Светланы Радионовой не пугает руководство предприятия “Омский каучук”.

Справедливости ради надо сказать, что от омской “греты тунберг” достается и другим предприятиям города. Так у Лифантьева давний конфликт с предприятием “Омский техуглерод”. Руководству завода не понравились ролики Лифантьева о якобы вредных выбросах при производстве. Тогда руководство “Техуглерода” прямо обвинило Ориса Брута в заказном характере его расследований. По мнению, главного бенефициара Омсктехуглерода, председателя совета Валерия Каплуната, за фигурой блогера стоит чуть ли не сам губернатор Омской Области - справедливоросс Александр Бурков.

Эта версия не лишена логики, если учесть, что сам Владимир Лифантьев в этом году избирается в Государственную Думу в региональное законодательное собрание именно от “Справедливой России” и напрямую общается с пресс-секретарем губернатора Буркова. Свои шансы на прохождение он оценивает высоко. Независимо от этой версии, разыгрываемая «карта» - за экологию и чистый воздух – всегда найдет отклик в сердцах земляков.

Фото: ГК Титан

Хочется спросить: «а как мы выжили до сих пор без экологов»? Ну, заводы, фабрики, пятилетки в три года, Беломор и прочие каналы. Ведь до 1988 года в Советском Союзе не существовало государственных органов охраны природы. Всесоюзное (позже — Всероссийское) общество охраны природы — организация общественная. В 1988 году был создан Государственный комитет охраны природы СССР. В 1991 году комитет был преобразован в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.

Неужели омичи против работы завода? Так ли актуальна борьба с одним из крупных налогоплательщиков региона? Выражает ли Орис Брут мнение жителей города или только свою точку зрения, инспирированную политическими амбициями (и свою ли)? Например, сайт Администрации города Омска явно гордится своими предприятиями: «Наличие мощного промышленного потенциала определяет Омск как крупный центр топливной, химической и нефтехимической, пищевой промышленности, оборонного и сельскохозяйственного машиностроения. Индекс промышленного производства в 2019 году составил 97,8%».

Эти противостояния лишь набирают обороты. Так, 14 июля прошла «Зеленая линия» с представителями “Омского Каучука”, общественниками, блогерами, представителями власти. В процессе общения выяснилось, что у захоронений только 4 класс опасности, это категория малоопасных отходов. А значит, находясь в промышленной зоне под контролем специалистов, они не представляют угрозу. К слову сказать, представители информационной службы завода не прячутся за «отписками», а охотно идут на контакт. Со слов руководителя информационного отдела Екатерины Овсянниковой – Орис Брут ни разу не делал запрос в информационный центр компании и не запрашивал комментарии по полигону.

Что можно сказать, по итогам этой поездки? Экологическая повестка действительно вышла на новый уровень. После проведения открытой линии на заводе «Омский каучук» возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц. Чем это грозит предприятию, которое обеспечивает работой 3 тысячи омичей, сказать сложно.

Вряд ли еще пару лет назад я поехал бы в такую командировку. Да что говорить, если еще три года назад в России не было ни одной экологической партии, а теперь их целых 3. Компании, которые виноваты в экологических катастрофах, платят огромные штрафы и тратят миллионы на экологическую безопасность. О компаниях, где есть положительный результат и эффективная динамика снижения негативного воздействия, ничего не слышно, так как тема у населения не популярная, не «прокачает».

В этом плане Россия в мировом тренде. Народное самосознание растет и крепчает. Люди сами остановили мусорный полигон в Волоколамске, не дали свершиться строительству такого же полигона в архангельском Шиесе, закрыли мусоросжигающий завод во Владивостоке, и остановили разработку соды на башкирской горе Кыштау. Что объединяет эти истории? Массовый, стихийный выход людей, без каких-либо организаторов.

В Омске ситуация иная. Лицо протеста - молодой, амбициозный человек, мечтающий о депутатском мандате и взявший для своей деятельности зачем-то псевдоним, второе нарицательное имя предателя после Иуды. Кандидат в депутаты Владимир Лифантьев (Орис Брут) удачно оседлал экологическую повестку и уверенно идет к своей цели.

Кто он - радетель за народные блага или конъюнктурщик, использующий экологию в своих целях – покажет время.