В Минтруда не стали повышать срок «дожития»: Чем это грозит пенсионерам

На нынешних пенсионерах это никак не отражается. Все трудовые пенсии государство платит бессрочно Фото: Артем КИЛЬКИН

Законопроект Минтруда согласован с другими профильными ведомствами в правительстве. И скорее всего будет принят в правительстве. По нему социальное министерство предлагает оставить неизменным «ожидаемый период выплат». На следующий год он составит 264 месяца (22 года). По статистике это средний срок, который человек в России живет на пенсии, то есть получает пособие от государства. Естественно, в среднем. Мужчины живут меньше - 17 лет, а женщины дольше - 26,5 лет. Причем считают только тех, кто дожил до пенсии. А тех, кто умер раньше, не считают. Как от этого срока зависит наша пенсия? Сейчас объясню.

СТРАХОВАЯ И НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИИ

Сразу скажу. На нынешних пенсионерах это никак не отражается. Все трудовые пенсии государство платит бессрочно. А все потому, что действует солидарная система. Налоговая собирает страховые взносы с работающих россиян и перераспределяет их в пользу пенсионеров. Но такой порядок действует только в отношении страховых пенсий - тех, что положены по стажу и чем размер зависит от пенсионных баллов.

В нашей пенсионной системе есть еще одна часть - накопительная. Ее доля с каждым годом снижается, потому что новые отчисления туда с конца 2013 года не производятся. Но она все еще существует. И именно ее выплаты регулирует такой термин, как «ожидаемый период выплат», или как его называли раньше - «срок дожития».

На практике это означает следующее. Когда человек получает право на накопительную пенсию (в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин - здесь действуют старые правила), все его накопления делятся на 264 месяца. Допустим, если у человека на счете в ВЭБ.РФ или негосударственном пенсионном фонде (НПФ) лежит 200 тысяч рублей, то в качестве ежемесячной прибавки он будет получать 750 рублей.

БЕССРОЧНО ИЛИ ТОЛЬКО 22 ГОДА

И хотя две части пенсии - страховая и накопительная - подчиняются немного разным правилам, общий принцип неизменен. Пенсионные выплаты бессрочные. Поэтому когда пройдут 22 года, прибавку никто не отнимет. Пенсионный фонд (государственный или частный) будет и дальше платить пенсионеру. Просто источником для этих выплат станут деньги тех, кто не дожил до такого же возраста. По нынешним правилам, если человек начал получать накопительную прибавку и умер в самом начале выплат, деньги наследникам не возвращают (подробнее см. «Важно»).

Правда, до последнего сценария дело почти никогда не доходит. Большинство накоплений на индивидуальных счетах небольшие (в среднем меньше 100 тысяч рублей). Прибавка получается минимальная. Поэтому власти еще несколько лет назад приняли закон, по которому, если накопительная прибавка составляет меньше 5% от будущей страховой пенсии, то всю сумму человеку выплачивают единовременно. Другими словами, если страховая пенсия у вас составит 10 тысяч рублей, а прибавка - всего 400 рублей (4%), то все накопленные в данном случае 100 тысяч рублей выплатят сразу.

ХОТЕЛИ НАКОПИТЬ НА ПЕНСИЮ - НЕ ВЫШЛО

Правда, несколько лет назад выяснился один неприятный нюанс. И больше всего от него пострадали те, кто активно участвовал в программе софинансирования пенсий. Напомним, тогда государство предлагало ежегодно удваивать взносы человека на будущую пенсию, если тот самостоятельно откладывал на нее от 2 до 12 тысяч рублей в год.

Это привело к тому, что у некоторых граждан на счетах накопились более приличные суммы - по 300 - 400 тысяч рублей. Прибавка по ним составила 1000 - 1500 рублей. И это уже больше тех самых 5%, которые позволяли бы забрать сумму целиком. Поэтому таким людям стали назначать срочные (на 10 лет) или пожизненные выплаты (из расчета на те самые 22 года). Но... реальную прибавку к пенсии некоторые из них не получили. Особенно те, у кого страховые пенсии оказались ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Простой пример. Пенсионерке из Москвы назначили пенсию в 15 тысяч рублей. Это меньше, чем минимальная пенсия в столице. Поэтому региональные власти добавляют ей пять тысяч рублей каждый месяц. Если она подаст заявление и назначит себе накопительную пенсию, то номинально ее пенсия вырастет до 16,5 тыс. рублей. Но получать она будет те же самые 20 тысяч рублей. Экономию получит столичный бюджет.

КОГДА ГРЯДЕТ НОВАЯ РЕФОРМА

Подобные коллизии старого закона о накопительной пенсии должна исправить новая пенсионная реформа. Она сейчас активно разрабатывается в Минтруда, Минфине и Центробанке. Но чиновники пока спорят о нюансах.

Полтора года назад кабмин был в шаге от того, чтобы принять законопроект о так называемом гарантированном пенсионном плане (сокращенно ГПП). Его основные принципы заключались в следующем:

1. Хочешь - откладываешь, хочешь - нет. Достаточно написать заявление в бухгалтерии – и определенный процент от зарплаты уходит на будущую пенсию.

2. Сумма может быть любая. Хоть 1 рубль, хоть миллион. Главное, чтобы это было с официальной зарплаты.

3. Взносы можно в любой момент прекратить.

4. Если случилась сложная жизненная ситуация, часть суммы можно забрать и потратить, не дожидаясь пенсионного возраста.

5. Деньги будут управляться Внешэкономбанком или частными НПФ. Но появится Единый пенсионный оператор, который будет хранить все данные о ваших пенсионных накоплениях. И будет гарантировать их возврат, даже в случае банкротства фонда.

6. Пенсионные накопления не будут сгорать, даже если человек уже начал получать пенсию. Наследники получат оставшуюся на счете сумму.

В прошлом году власти заявляли, что новую концепцию всеобщей накопительной части пенсии они презентуют до конца 2021 года. Время еще есть.

СПРАВКА «КП»

Как узнать сколько вы накопили

Это можно сделать в двух местах. Во-первых, на портале госуслуг. В строке поиска вбиваете «Пенсионный фонд России». Внутри ищите раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Документ можно скачать. Там будут все данные как о сумме баллов для страховой пенсии, так и о сумме денег на индивидуальном счете в рамках накопительной системы.

Во-вторых, на сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражданина». Вход по логину и паролю от портала госуслуг. Переходите по ссылке «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Внутри будет информация о стаже, накопленных баллах, пенсионных накоплениях и о том, где они лежат.

КАК ОФОРМИТЬ ПРИБАВКУ

Чтобы получить накопительную часть пенсии, нужно:

- Обратиться в Пенсионный фонд России (если ваш счет находится в государственной управляющей компании Внешэкономбанка).

- Обратиться в свой негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Есть три варианта прибавки:

1. Получить полностью всю сумму

- Это могут сделать инвалиды и люди, получающие социальную пенсию (в связи с нехваткой стажа или баллов) или пенсию по случаю потери кормильца.

- Если размер накопительной пенсии в случае назначения составит меньше 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. Обычно этой опцией пользуются все «двухпроцентники» (то есть те, кто родился с 1953 по 1967 годы).

2. Назначить срочную выплату, то есть самому определить срок выплаты

- Это могут сделать только те, кто самостоятельно копил себе на старость. То есть, участвовал в программах софинансирования, отправил средства маткапитала на накопительную часть пенсии мамы или работал в крупной корпорации, у которой был заключен договор о дополнительном пенсионном обеспечении.

3. Получать деньги до конца жизни

- Этот принцип действует по умолчанию. Размер прибавки зависит от суммы накоплений и срока дожития в год назначения пенсии.

Но это пока редкость. Большинство нынешних пенсионеров получают единовременную выплату. Массово пожизненную прибавку будут назначать со следующего года, когда право на накопительную пенсию начнут получать те, кто родился в 1967 году и позднее.

ВАЖНО

Как унаследовать накопительную часть пенсии

Сейчас действует такое правило. Если человек не дожил до пенсии (по старому пенсионному возрасту), то все его накопления переходят наследникам. А если дожил и получил хотя бы одну выплату, все остатки сгорают. Звучит не очень справедливо, но сейчас большой проблемы в этом нет. Подавляющее большинство выходящих на пенсию получают единовременные выплаты из собственных накоплений, потому что скопившиеся на счетах суммы очень маленькие и не позволяют растянуть выплаты на 20 с лишним лет (подробнее - см. «Как оформить прибавку»).

При этом пожилые люди могут заранее написать заявление в ПФР или свой НПФ и прописать в нем правоопреемников. То есть, тех людей, которые в случае смерти будущего пенсионера, смогут воспользоваться его накоплениями на старость. Если этого не сделать, наследниками будут считаться ближайшие родственники. Очередность вступления в наследство прописана в Гражданском кодексе.

- Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо не позднее 6 месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФР или НПФ. Предъявить документы, подтверждающие родство. Если пропустить указанный срок, его можно восстановить только в судебном порядке, - поясняют в Пенсионном фонде России.

P.S. Если вы не обратились за накопительной частью пенсии, ничего страшного. Деньги никуда не делись. Они продолжают лежать на счете. А управляющая компания инвестирует их в финансовые инструменты. То есть, эти деньги работают. Общая сумма на счете даже увеличивается.

Более подробную информацию можно уточнить на сайте ПФР или в местном отделении фонда.