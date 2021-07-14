С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии: какой будет прибавка

В абсолютных числах прибавка незначительная. В 2020 году максимум был 279 рублей, а в этом - 297 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В России около 10 миллионов работающих пенсионеров. С 1 августа у всех у них вырастет страховая пенсия, которую они получают от государства. Правда, прибавка будет символической - не больше 297 рублей. Рассказываем, почему так мало и можно ли как-то увеличить пенсию.

ЧТО ЗА ИНДЕКСАЦИЯ

Это традиционная история. Она происходит каждый год с 1 августа. Называется эта небольшая индексация «перерасчет страховых прав». В Пенсионном фонде подводят итоги за прошедший год и доначисляют причитающееся работающим пенсионерам. Прибавку получают те, кто официально работал в 2018 году, и работодатель платил за них страховые взносы.

В абсолютных числах прибавка незначительная. В 2020 году максимум был 279 рублей, а в этом - 297 рублей. Это три пенсионных балла (по 99 рублей каждый). При этом прибавка может быть и меньше. Все зависит от той зарплаты, которую получал работающий пенсионер.

- Если 10 тысяч рублей в месяц, то прибавка составит около 100 рублей

- А если 30 тысяч рублей и выше, то 297.

Но это максимум. Даже если зарплата выше 100 тысяч рублей, прибавка не увеличится. Правда, таким людям она по большому счету и не нужна.

РАЗНИЦА - НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

До 2016 года было так. Работающие пенсионеры получали по две индексации. В начале года - на уровень инфляции. А в середине года - перерасчет страховых прав. Пять лет назад первую индексацию оставили только неработающим пенсионерам. Каждый год их пенсии увеличиваются примерно на 1000 рублей в месяц.

При этом, если работающий пенсионер увольняется, то через пару месяцев он начнет получать повышенную пенсию. Ему учтут все пропущенные индексации. Пенсия в среднем вырастет на 3 - 4 тысячи рублей. Никаких заявлений для этого писать не требуется. Прибавку назначат автоматически, когда в ПФР увидят, что за пенсионера прекратили платить страховые взносы.

ПЛЮСЫ СЕЗОННОЙ ПОДРАБОТКИ

Правда, есть и обратная история. Если неработающий пенсионер решит снова где-то подрабатывать, дальнейшая индексация пенсии ему прекратится. И возобновится только после того, как он перестанет работать. Пересмотр происходит каждый месяц - после подачи отчетов работодателей.

Простой пример. Допустим, пенсионер лето проводит на даче, а осенью устраивается на работу гардеробщиком. Поскольку на декабрь он числился работающим и за него платили страховые взносы, то индексация в начале следующего года ему не положена. В апреле пенсионер увольняется и уезжает на дачу, страховые взносы работодатель за него уже не вносит. И в июне пенсионер получает ту самую прибавку, которую должен был получить в январе.

С одной стороны, теряет несколько тысяч рублей, которые мог получить с начала года (их уже не компенсируют). С другой стороны, получает в качестве зарплаты гораздо больше. Плюс с 1 августа получает небольшую прибавку.