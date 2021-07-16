Профессор Иван Пигарев, погибший от столкновения с самокатом: Мечтал дожить до 140 лет и не верил в вещие сны

В Москве при столкновении с самокатом погиб 80-летний биолог, правнук Тютчева профессор Иван Пигарев
Кажется, где-то я видела эту сюрреалистическую картинку. Шкодный старичок в старомодных круглых очках едет на небо на велосипеде. Борода старичка развевается, он машет оставшимся внизу шляпой.
Так на велосипеде в небо взмыл профессор Иван Николаевич Пигарев. Восьмидесятилетний ученый, праправнук поэта Тютчева. Он катался возле дома и был сбит электросамокатчиком.
Курьезна смерть, абсурдно сочетание слов "восьмидесятилетний", "велосипед", "электросамокат".
Но при этом все происходящее как-то очень в духе профессора, крупнейшего в мире специалиста в области сновидений.
"Когда смерть приходит так внезапно - это Божий дар. Но это невыносимо для родственников", - написала в фейсбуке Екатерина, дочь Ивана Николаевича.
Мы общались с Иваном Николаевичем четыре года назад. Я готовила статью про сон и пришла на конференцию "Сон-2017". Тогда удалось не только услышать Пигарева, но и поговорить с ним в аудитории, а потом - по дороге домой, в знаменитый МГУшный жилой корпус.
Он вышел читать доклад, и аудитория проснулась и заулыбалась. (Сегодня прочитала, что близкие называли его "излучателем счастья": и это очень точно. За чудесным старичком вился какой-то торсионный след радости). Иван Николаевич выглядел, как гость из прошлого: борода, круглые очки, бабочка. Но при этом старомодный дедушка-интеллигент говорил о сложном на совершенно понятном и доступном языке, проводя остроумные компьютерные параллели.
Когда-то считалось, что сон — это зряшное времяпрепровождение. Потом появилась идея, что сон - это отдых усталому мозгу. В наше время эту теорию опровергли. Какой тут отдых: во сне нейроны носятся под черепной коробкой едва ли не шустрее, чем при бодрствовании. Последняя популярная теория - так называемая "водопроводная", согласно которой сон необходим для генеральной уборки. Вы закрываете глаза, а проводящие системы организма расширяются, чтобы спинно-мозговая жидкость лучше циркулировала и промывала мозг, словно пылесосом.
Иной точки зрения придерживался Пигарев. Он считал, что сон нужен вовсе не мозгу, а... желудку.
Еще в шестидесятые, на лекции о центральной нервной системе в МГУ молодой студент-биолог зацепился за фразу преподавателя: "Наука до сих пор не может понять, какую функцию выполняет мозг во время сна".
- В этот момент меня как током ударило, - вспоминал Иван Николаевич. - Как не знаем? Понятно же: во время сна мозг исследует состояние внутренних органов.
Еще полвека потребовалось на то, чтобы собрать доказательства и вывести студенческое озарение на уровень стройной "висцеральной теории".
- Суть в том, что мозг "переключается", - объяснял ученый. - Те нейроны, которые во время бодрствования реагировали на сигналы из внешнего мира: зрительные, слуховые, - во сне начинают анализировать сигналы, полученные от ЖКТ (желудочно-кишечный тракт).
Все это звучало (и звучит) настолько неожиданно, что коллеги Пигарева поначалу воспринимали идеи ученого как казус, махали руками и кричали: "Чушь", "Бред!"
Как пишет журналист Григорий Тарасевич, даже сейчас, если спросить сомнологов (специалистов по сну), что они думают по поводу висцеральной теории, большинство ответит: "Мы в это, конечно, не верим, но доказательства убедительные".
- Иван Николаевич, почему вашей идее, гипотезе - подскажите, как правильно - не очень доверяют?
- Нет, все-таки уже не гипотезе, а теории, поскольку основные моменты доказаны. Но в неприятии нет ничего удивительного. Интуитивно людям кажется, что сон нужен для нормализации работы мозга. "Висцеральные" выводы этому противоречат, но в нашей реальности повелось, что интуитивные представления всегда перетягивают и кажутся важнее...
- А много ли примеров, когда интуитивные представления оказывались неверными?
- Огромное количество. Физическая реальность вообще контринтуитивна... У меня даже есть желание написать книгу по истории электрофизиологии и собрать примеры того, как люди, опираясь на интуитивные представления, совершали большие ошибки.
- Как вам вообще пришла идея того, что ночью мозг занимается желудком?
- Это не полностью моя идея. Функциональное назначение сна было определено еще полтора века назад. Русский врач Мария Манасеина провела эксперимент. Ее логика была простой: если мы хотим узнать назначение сна - давайте исключим сон из жизни животного. Она не давала спать щенятам и обнаружила, что через пять суток после такого обращения щенята умирали. При этом в мозге животных не было найдено изменений. К сожалению, эта работа была очень быстро забыта. В 1937 году физиолог Константин Быков повторил те же эксперименты на собаках. Результат был таким же: в мозге никаких изменений, зато у животных наблюдались расстройство во всех системах желудочно-кишечного тракта. Работа Быкова тоже прошла незамеченной. И опять через 50 лет, уже в конце XX века в американской лаборатории ныне живущего Алана Рехтшаффена было проведено исследование на крысах. И снова то же самое. Выяснилось, что больше всего страдал желудочно-кишечный тракт, потом сосуды, потом - кожа. Единственным органом оставшимся без изменений был мозг.
"Главное - чтобы эксперименты не ставились под девизом "просто интересно посмотреть"
"В НИИ цитологии и генетики", - так начинались самые дурацкие шутки команды КВН "Уездный город". Одна шутка звучала так: "В НИИ цитологии и генетики скрестили слона со слоном... а чисто так... позырить".
Несмотря на дурацкость, шутка описывала реальную ситуацию в ученой среде, где ставились эксперименты ради эксперимента.
Противником этого был Иван Николаевич.
"Для меня главное, чтобы эксперименты ставились не под девизом "нам захотелось посмотреть", - учил он.
Пигарев придерживался "принципа строгого умозаключения". Для любого исследования надо сформулировать гипотезу, которая бы решила основные парадоксы, а потом - провести эксперименты.
Например, для того чтобы решить парадокс сна, нужно было придумать гипотезу, которая бы объясняла, почему от лишения сна страдают висцеральные системы организма.
- Когда мы задумались, оказалось, что предложить гипотезу довольно просто, - вспоминал Пигарев. - Во сне кора головного мозга переключается на анализ сообщений, идущих от желудочно-кишечного тракта.
Иван Николаевич любил кошек. "Кошка умнее приматов. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю", - то ли в шутку, то ли всерьез признавался профессор журналисту Григорию Тарасевичу.
В лаборатории Пигарева кошки носили "цифровые имена": «девять», «десять», «одиннадцать» и участвовали в экспериментах.
Животному фиксировали голову в специальном устройстве. Кошке было не больно и очень удобно: не нужно было напрягать шейные мышцы, и она очень быстро засыпала. Когда наступал крепкий и естественный сон, ученые осторожно стимулировали кисе кишечник, с тем расчетом, чтобы зверюшка не проснулась. Ко всеобщему удивлению и радости на раздражение кишечника "ответили" нейроны в зрительной коре.
А вот когда то же самое проделали на кошке, которая не спала - нейроны "промолчали".
Конечно, потом были и другие исследования. Пигарев собрал огромный корпус доказательств.
- Так вот, оказывается, почему у студентов вечные гастриты: они недосыпают?
- Конечно. И поносы во время сессии по этой же причине: готовятся по ночам, не спят.
- Действует ли ваша теория "в обратную сторону": поражения мозга должны как-то отражаться на желудке.
- Действует: локальные поражения коры мозга - приводят к висцеральным поражениям. Кое-где висцеральные технологии уже используют как диагностические, чтобы локализовать место инсульта. Не все это умеют, не все этим занимаются. Понятно, что при инсультах врачи были сосредоточены на мозге и не обращали внимание на то, что происходит, грубо говоря, в потрохах.
- А что можно сказать о зависимости между сном и памятью? Видела плакат в лаборатории нейробиологии сна РАН: "Помогает ли сон запоминанию..." Что говорит наука в вашем лице?
- Меня в жизни не интересуют две проблемы: проблема памяти и проблема эволюции.
- Почему?
- Первое кажется смешным. А во второе я просто не верю, но ничего говорить не буду, я не специалист.
Кстати, в вещие сны, как в эволюцию, профессор тоже не верил. И даже немножко сердился, если собеседник, поговорив о висцеральной теории, вдруг начинал спрашивать какую-нибудь чепуху про сновидениях.
"Да поймите, в сновидениях нет ничего интересного и загадочного, - уверял профессор. - Это вообще самая неинтересная часть сна!" Согласно еще одной его теории, сновидения посещают человека вообще-то в последнюю долю секунды перед пробуждением.
Верить в это не хотелось. Может быть, вредные интуитивные представления были тому виной.
Помню также, как после доклада в МГУ за профессором увязалась готического вида девушка и, неожиданно вклинившись в беседу, поинтересовалась: "А вы, случайно, не знаете, как научиться осознанным сновидениям?"
Бедный Иван Николаевич аж остановился как вкопанный и застонал: "Ну и стоило мне сегодня читать доклад!"
Далее последовала страшная, но увлекательная мини-лекция о том, что осознанные сновидения вообще не имеют никакого отношения ко сну, они вредные и часто приводят к съезду крыши.
"Причем больше всего это опасно для девушек", - сказал Пигарев зловещим шепотом.
- Почему? - тоже шепотом ответила готка.
- Приводит к рождению нездорового потомства! - строго заключил ученый.
Может быть, в чем-то он действительно заблуждался, я не берусь судить. В том интервью Иван Николаевич признался, что хочет жить долго, лет до 140 и надеется этого достигнуть с помощью правильного сна. Свои восемьдесят он именовал как-то очень поэтично, вроде "вечерняя юность", мол, не возраст совсем, а так.
Считал, что у него еще очень много работы. Например, одну из задач видел в том, чтобы найти участок мозга, в котором располагается сознание. (Иван Николаевич считал, что сознание локализовано не в коре).
Кто знает, что произошло после того рокового столкновения. Профессор умер не сразу: несколько часов он провел без сознания, пока врачи пытались вернуть его назад. Во сне время обладает свойством растягиваться и сжиматься. Может быть, там он и прожил до ста сорока, совершил путешествие по мозгу, нашел ответы на интересовавшие его вопросы, прежде, чем уйти навсегда.
Только мы об этом уже не узнаем.
Светлая память, Иван Николаевич.
Иван Николаевич приходился праправнуком поэту Федору Тютчеву. По линии второй жены поэта, Эрнестины Пфеффель, и их младшего сына, Ивана Федоровича Тютчева.
- Когда детьми мы, например, приезжали в усадьбу Мураново, папа быстро отправлял полоть дорожки, а не ходить с видом экспоната, - вспоминала Татьяна, дочь Ивана Николаевича.
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