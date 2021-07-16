Минобороны приглашает в Центральный дом художника на бесплатную выставку

В экспозиции выставки показаны монументальные скульптуры, бронзовые барельефы, художественные полотна, эскизы мозаик, современные иконы, эксклюзивные работы

Замминистра обороны России Андрей Картаполов открыл в Центральном доме художника выставку, которая посвящена 800-летию герою Невской битвы и Ледового побоища великому князю Александру Невскому.

Выставку назвали "Александр Невский. Прошлое. Настоящее" и пригласили посетить ее в эти выходные всех желающих бесплатно.

В экспозиции выставки показаны монументальные скульптуры, бронзовые барельефы, художественные полотна, эскизы мозаик, современные иконы, эксклюзивные работы, выполненные в стиле палехской росписи, а также реальные образцы оружия и амуниции времен Александра Невского.

- В экспозиции собрана коллекция разных предметов. И скульптуры, и живопись, и иконопись. Многие другие художественные произведения, которые позволяют более глубоко понять образ святого. Все знают историю Невской битвы, все знают Ледовое побоище, но ведь сколько было еще свершений князя Александра, о которых меньше говорят, но которые по своему историческому значению для нашей родины значат тоже немало, - сказал замминистра обороны Андрей Картаполов.

Замминистра обороны России Андрей Картаполов открыл в Центральном доме художника выставку, которая посвящена 800-летию герою Невской битвы и Ледового побоища

Представитель Минобороны России отметил, что "человека 13-го века современные авторы оживили кистью и резцом". На выставке представлены работы живописцев, скульпторов, художников-монументалистов, народных художников работавших над созданием Главного храма Вооруженных Сил России: Василия Нестеренко, Салавата Щербакова, Даши Намдакова, Виталия Шанова, Дмитрия Смирнова и Анастасии Барышниковой.

Выставка будет работать: до 18 июля.

Как добраться: Западное крыло Новой Третьяковки, Крымский Вал, д 10, 4 этаж.