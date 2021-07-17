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В мире17 июля 2021 14:53

Последствия страшного наводнения в Германии: «Вода смела людей точно цунами»

На сегодня жертвами ливней стали 133 человека
Мария БЕРК
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В результате наводнения в Германии погибли по меньшей мере 133 человека

В результате наводнения в Германии погибли по меньшей мере 133 человека

Фото: REUTERS

На западе и юго-западе Германии приступили к разбору завалов, которые образовались после непогоды. В начале недели ряд регионов ФРГ, Бельгии, Франции и Нидерландов оказались во власти циклона «Бернд».

Наибольший ущерб был нанесен землям Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальце

Наибольший ущерб был нанесен землям Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальце

Фото: REUTERS

Германия: кадры с беспилотника показывают сильное наводнение в западном регионе

Он принес с собой проливные дожди и сильнейший ветер. В результате наводнения в Германии погибли по меньшей мере 133 человека.

Жители возвращаются к местам разрушения после того, как паводковые воды утихли

Наибольший ущерб был нанесен землям Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальце. Небольшие речушки превратились в полноводные реки с активной и опасной стремниной, которые подхватывали припаркованные автомобили и уносили их далеко по течению, сообщает Bild.

Масштаб бедствия огромный

Масштаб бедствия огромный

Фото: REUTERS

В пятницу сильное наводнение вызвало серьезные разрушения в земле Северный Рейн-Вестфалия

Вода размыла автодороги, уничтожила хозяйственные постройки и дома, погибли десятки диких животных. Нарушена работа мобильной связи, в некоторых регионах до сих пор нет электричества, а также наблюдаются перебои в работе водопроводной системы.

Вода размыла автодороги

Вода размыла автодороги

Фото: REUTERS

- Масштаб бедствия огромный. Нам часто приходилось иметь дело с наводнениями. Но с тем, что происходит сейчас, мы никогда прежде не сталкивались, - призналась губернатор земли Рейнланд-Пфальце Малу Драйер.

В городе Кобленц на западе Германии, где сливаются реки Рейн и Мозель, были возведены временные ограждения от наводнений

В округе Эрфтштадт-Блессем водные потоки размыли провал в земле диаметром 300 метров, в который были смыты несколько домов, гаражей, десятки автомобилей и даже кладка средневекового замка.

Германия: после смертельного наводнения ведется операция по очистке территории

- Электричества нет во всех пострадавших районах. То, что сейчас вы видите вокруг, это хуже, чем после бомбежки, - говорит одна из местных жителей.

Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 58

- Не было ни предупреждений, ни сирен. Мы можем считать себя счастливыми, если числе жертв не увеличится, - сказала журналистам еще одна жительница пострадавших районов Карина Граумюллер.

На западе и юго-западе Германии приступили к разбору завалов, которые образовались после непогоды

На западе и юго-западе Германии приступили к разбору завалов, которые образовались после непогоды

Фото: REUTERS

Больше 40 человек стали жертвами наводнения в Германии

У сотрудников спасательных служб настрой менее оптимистичный. Один из спасателей рассказал журналистам Bild о том, что ему с коллегами пришлось пережить и повидать во время последних трагических дней в земле Рейнланд-Пфальце.

По меньшей мере 4 человека погибли, 30 пропали без вести в результате наводнения в Германии

- Я никогда не видел ничего подобного, - признается мужчина, попросив сохранить свое имя в тайне. - Я побывал во многих районах бедствий, в том числе и других странах, но таким апокалиптических масштабов, как здесь, я даже не мог себе представить. Мы повсюду находили трупы, люди были сметены водой точно цунами. Это произошло за считанные секунды, у них не было ни малейшего шанса, чтобы выжить. Вода поднялась до десяти метров.

Небольшие речушки превратились в полноводные реки с активной и опасной стремниной

Небольшие речушки превратились в полноводные реки с активной и опасной стремниной

Фото: REUTERS

Хаос после наводнений, вызвавших разрушения в Германии

- Мы нашли в лифте несколько погибших, они утонули словно в тюремной клетке. Мы неоднократно находили трупы на подземных паркингах. Люди, вероятно, хотели спасти свои машины, а затем не могли выехать из-за поступающей воды.

Сильные дожди вызвали наводнения в Германии

- Мы были в населенных пунктах, где вода поднялась выше второго этажа и доходила фактически до крыши. Мы опасаемся, что погибших будет еще больше. Повсюду частично или полностью разрушенный дома. Мы даже не знаем, сколько еще людей может оказаться под этими завалами.

B некоторых регионах до сих пор нет электричества

B некоторых регионах до сих пор нет электричества

Фото: REUTERS

Проливные дожди в Цюрихе привели к хаосу на дорогах

На помощь спасателям и пожарным бригадам прибыла военная техника, которая помогает разбирать завалы и откачивать воду.

Происшествия: ЧП