Последствия страшного наводнения в Германии: «Вода смела людей точно цунами»

В результате наводнения в Германии погибли по меньшей мере 133 человека Фото: REUTERS

На западе и юго-западе Германии приступили к разбору завалов, которые образовались после непогоды. В начале недели ряд регионов ФРГ, Бельгии, Франции и Нидерландов оказались во власти циклона «Бернд».

Наибольший ущерб был нанесен землям Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальце Фото: REUTERS

Он принес с собой проливные дожди и сильнейший ветер. В результате наводнения в Германии погибли по меньшей мере 133 человека.

Наибольший ущерб был нанесен землям Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальце. Небольшие речушки превратились в полноводные реки с активной и опасной стремниной, которые подхватывали припаркованные автомобили и уносили их далеко по течению, сообщает Bild.

Масштаб бедствия огромный Фото: REUTERS

Вода размыла автодороги, уничтожила хозяйственные постройки и дома, погибли десятки диких животных. Нарушена работа мобильной связи, в некоторых регионах до сих пор нет электричества, а также наблюдаются перебои в работе водопроводной системы.

Вода размыла автодороги Фото: REUTERS

- Масштаб бедствия огромный. Нам часто приходилось иметь дело с наводнениями. Но с тем, что происходит сейчас, мы никогда прежде не сталкивались, - призналась губернатор земли Рейнланд-Пфальце Малу Драйер.

В округе Эрфтштадт-Блессем водные потоки размыли провал в земле диаметром 300 метров, в который были смыты несколько домов, гаражей, десятки автомобилей и даже кладка средневекового замка.

- Электричества нет во всех пострадавших районах. То, что сейчас вы видите вокруг, это хуже, чем после бомбежки, - говорит одна из местных жителей.

- Не было ни предупреждений, ни сирен. Мы можем считать себя счастливыми, если числе жертв не увеличится, - сказала журналистам еще одна жительница пострадавших районов Карина Граумюллер.

На западе и юго-западе Германии приступили к разбору завалов, которые образовались после непогоды Фото: REUTERS

У сотрудников спасательных служб настрой менее оптимистичный. Один из спасателей рассказал журналистам Bild о том, что ему с коллегами пришлось пережить и повидать во время последних трагических дней в земле Рейнланд-Пфальце.

- Я никогда не видел ничего подобного, - признается мужчина, попросив сохранить свое имя в тайне. - Я побывал во многих районах бедствий, в том числе и других странах, но таким апокалиптических масштабов, как здесь, я даже не мог себе представить. Мы повсюду находили трупы, люди были сметены водой точно цунами. Это произошло за считанные секунды, у них не было ни малейшего шанса, чтобы выжить. Вода поднялась до десяти метров.

Небольшие речушки превратились в полноводные реки с активной и опасной стремниной Фото: REUTERS

- Мы нашли в лифте несколько погибших, они утонули словно в тюремной клетке. Мы неоднократно находили трупы на подземных паркингах. Люди, вероятно, хотели спасти свои машины, а затем не могли выехать из-за поступающей воды.

- Мы были в населенных пунктах, где вода поднялась выше второго этажа и доходила фактически до крыши. Мы опасаемся, что погибших будет еще больше. Повсюду частично или полностью разрушенный дома. Мы даже не знаем, сколько еще людей может оказаться под этими завалами.

B некоторых регионах до сих пор нет электричества Фото: REUTERS

На помощь спасателям и пожарным бригадам прибыла военная техника, которая помогает разбирать завалы и откачивать воду.