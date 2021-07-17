Два брата мертвы: Еще один мальчик, которого сбила студентка на зебре в Москве, скончался в реанимации

Студентка, сбившая детей, получила права менее года назад. Фото: пресс-служба Никулинского райсуда Москвы

17 июля в реанимации скончался еще один пострадавший в ДТП на улице Авиаторов ребенок. Ему было три года. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Москве.

Накануне в столичном районе Солнцево 18-летняя Валерия за рулем Mazda 3 сбила троих детей. Они переходили дорогу по «зебре» без светофора. Вместе с ними были мама и бабушка. Девятимесячную малышку везли в коляске. Два брата катились на беговеле и самокате.

Машина в крайнем правом ряду затормозила и пропустила пешеходов. Студентка не заметила людей и сбила детей. Одного мальчика на вертолете увезли в реанимацию. Он был в тяжелом состоянии и скончался через несколько часов. Ребенок — племянник женщины, он приехал из Вологды в гости.

Второй скончавшийся мальчик — сын женщины. Ранее kp.ru рассказывал, что студентка получила права менее года назад. Машину ей за хорошую учебу подарила тетя — владелица ветклиники.

Семья, которую сотрясла трагедия, многодетная. У них было пятеро детей. Местные жители объявили сбор средств, а звездные адвокаты предлагают им свою помощь.

17 июля Никулинский суд Москвы отправили Валерию под домашний арест на время следствия. Ранее за смерть одного человека, ей грозило до пяти лет колонии. Теперь статью наверняка переквалифицируют. За убийство в аварии двух людей Уголовный кодекс предусматривает до 15 лет колонии.