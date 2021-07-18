В Москве ищут мужчину, который ограбил 94-летнюю слепую бабушку

Осложняет поиски то, что пострадавшая не знает, как выглядел преступник Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Москвы соседи, возвращавшиеся домой, встретили 94-летнюю пенсионерку на лестничной площадке. Они знали, что бабушка практически ничего не видит, поэтому из квартиры выходит редко. Но в этот раз пожилая женщина была очень обеспокоена, и, услышав голоса, стала просить помочь ей вызвать полицию.

Соседи постарались успокоить женщину и выяснить, что же у неё произошло. Татьяна Васильевна (имя изменено) объяснила, что её обокрали. Она рассказала, как днём в её дверь позвонил какой-то мужчина и предложил купить баночку мёда. Мужчина был так любезен, что Татьяна Васильевна не смогла отказать. Но в силу проблем со зрением она не могла рассчитаться с продавцом самостоятельно, поэтому принесла ему кошелёк, в котором хранила все свои сбережения.

Мужчина взял деньги, вернул кошелёк старушке и ушёл. Закрыв дверь за незнакомцем, пенсионерка решила проверить количество купюр в кошельке и не досчиталась значительной суммы. Выслушав историю Татьяны Васильевны, соседи помогли ей обратиться в полицию.

— Поступило заявление от 94-летней гражданки, которая является инвалидом 1 группы по зрению, о том, что неизвестный мужчина похитил денежные средства в размере 27 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Теперь полиция разыскивает возможного подозреваемого и просматривает камеры наблюдения на подъездах. Осложняет поиски то, что пострадавшая не знает, как выглядел преступник.

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