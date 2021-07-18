Олимпийцы в Токио будут спать на картонных кроватях, которые не выдерживают занятия любовью

«Кровати, может, и сделаны из картона, но пол выглядит довольно прочным», пишут в соцсетях Фото: Shutterstock

«Выступаешь на Олимпийских Играх? Забудь про игры в постели!» - примерно так рассудили международные спортивные чиновники, решая, как в условиях пандемии «избежать ненужных форм физического контакта» (это официальная формулировка) между участниками Олимпиады в Токио, стартующей 23 июля.

По поручению МОК, в Японии изготовили для Олимпийской деревни 18 тысяч специальных кроватей, на которых не возможно (ну или весьма затруднительно) предаваться любовным утехам. Узкие кровати рассчитаны на одного человека и, хотя выдерживают вес в 200 кг, легко ломаются от любых резких движений. Потому что сделаны из... прессованного картона.

Управляющий Олимпийской деревни Такэси Китадзима со свойственной японцам тактичностью предупредил, что на коварной койке «не следует прыгать и праздновать». Разочарованные спортсмены уже прозвали кровати «антисексом».

Однако, понимая, что никакие хитрости молодой задор не остановят, организаторы собираются выдать олимпийцам 160 тысяч бесплатных презервативов (выходит примерно по десять на каждого участника). При этом г-н Китадзина выразил робкую надежду, что «спортсмены не станут использовать их в Олимпийской деревне, а отвезут в свои страны, чтобы таким образом повысить осведомленность о заболеваниях, передающихся половым путем, и борьбе с ними».

Ответом ему был громкий смех в соцсетях. «Не заблуждайтесь на этот счет! Ну а кровати, может, и сделаны из картона, но пол выглядит довольно прочным», - написал один из комментаторов.