Мария Евтушенко: «Спасибо, «Комсомолка», что не забываешь своего Поэта»

Евгений Евтушенко с супругой Марией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Здравствуйте, Маша, я очень рад вас слышать, потому что я самой ночи пытаюсь дозвониться в Америку, а вы, оказывается, здесь. Это просто классно, что вы приехали.

- Да, Саша, я приехала, как только сняли ограничения.

- Какая вы молодец! Ну, я пока что не видел, как это обычно бывает, на мосту через Москва-реку, надпись – «Сегодня - день рождения Евгения Евтушенко».

- Да, но мы проезжали два дня назад мимо этого моста, и там призыв к людям вакцинироваться. То есть, я думаю, что это сейчас самое важное.

- В принципе, те, кто помнят, любят, знают Евгения Евтушенко, они и без напоминания сегодня отмечает день рождения Великого Поэта не только России и бывшего СССР, но он - Поэт мирового масштаба.

- Да, это так.

- Вы уже были на могиле Евгения Александровича?

- Да, конечно. Мы сегодня с утра поехали, привезли ему цветы.

- Какие цветы он любил?

- Он любил васильки, он любил простые цветы. Но мы привезли гвоздики. Потому что они лучше стоят. А васильков, к сожалению, нет, я их не нашла.

- Хорошо, я буду иметь в виду… Какие еще у вас встречи, мероприятия?

- Сегодня у нас будет Геликон-опера и Людмила Алексеевна Жумаева проводит свою гостиную. То есть, будут читать стихи Евгения Александровича, будут, естественно, его слова. Это вот такой неожиданный и очень приятный подарок.

- Классно. А что с романом? Давайте напомним, как он называется.

- Да. «Город желтого дьявола» - Женя так его назвал. Это рабочее название, но там несколько вариантов. Роман нужно доредактировать, и мы сможем издать его на следующий год, как раз к юбилею.

- Там же было несколько продолжений?

- Да, несколько вариантов, и вот мы сейчас собираем это все, потому что там очень сложно. Некоторые страницы в электронной почте, в письмах, некоторые - просто напечатаны или распечатаны. Ещё варианты и в компьютере. То есть, мы пытаемся это как-то воедино сложить и посмотреть, что получилось.

- С кем вы еще общались?

- Сегодня утром позвонил Александр Моисеевич Городницкий, что было очень приятно. Потому что он же первый лауреат премии «Больше, чем поэт».

- Да, я помню, как ее вручали в Переделкине.

- Сегодня у нас еще одна важная годовщина. Вчера исполнилось 11 лет музею - галерее Евтушенко.

- Как наследники?

- Ничего, все в порядке, спасибо. Они там. (В США, где семья Евтушенко живет постоянно. - А.Г.) И мы созваниваемся практически каждый день и пишем друг другу сообщения. С ними все в порядке. Спасибо.

- А какое-то пополнение…

- Пока нет.

- Чем занимаются дети?

- Сейчас Женя Евтушенко-младший учится, добирает какие-то классы, чтобы получить еще одну степень, еще одну специализацию.

А Митя сейчас сидит и занимается. Он работает онлайн для банка международного и ещё - путешествиями. Там есть такая секция...

- Маша, а вы - так же продолжаете в школе, в лицее?

- Да, в школе. И я сейчас работаю с эмигрантами, с детишками, которые приехали из Мексики. В начальной школе я им помогаю как-то встроиться в учебный процесс, и то, над чем мы работаем, называется академический английский. То есть, чтобы они понимали, как по-английски будет треугольник, четырехугольник, умножение, деление и так далее...Чтобы они знали вот эту терминологию. Потому что бытовой английский какой-то у них есть. Но не у всех. Некоторые приезжают, вообще ни одного слова не зная.

- В России и в странах СНГ Евтушенко не то что вспоминают, а его и не забывали. Достаточно в том же Яндексе набрать «Евгений Евтушенко» - и можно увидеть, где что происходит – какие мероприятия, какие стихи… А как в Соединенных Штатах?

- Там сейчас такого всплеска нет, интереса к поэзии вообще, потому что - вы знаете, что происходит.

Во-первых, эпидемия, которая тоже очень тяжело сказалась. Президентские выборы. Плюс движение за равенство и против геноцида черного населения, борьба за права человека. То есть, там сейчас все очень политизировано.

- А можете для слушателей Радио «Комсомольская правда» что-то почитать из Евтушенко? Только, пожалуйста, не плачьте.

- Саш, мне, наверное, сложно будет…

- Ну, хотя бы пару строк.

- Ну, вот то, что все знают, это самое известное его стихотворение, вот те строки, которые для него были важны, и на вручении Государственной премии России он как раз их прочитал.

Быть бессмертным не в силе,

но надежда моя:

если будет Россия,

значит, буду и я.

Это последняя строфа из стихотворения «Идут белые снеги».

И вот я думаю, что это какой-то итог, какой-то результат, что, действительно, пока жива Россия, будет жива русская поэзия, а пока жива русская поэзия, будут живы стихи Евтушенко.

- Спасибо вам огромное, Мария Владимировна, что вы оказались именно там, где и должны были быть, и вам ничто не помешало.

- Спасибо, Саша. И спасибо, "Комсомолка”, что не забываешь своего Поэта. Это очень важно.