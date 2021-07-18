Россияне рассказали, чем они недовольны в своем жилье

Не все россияне довольны своими жилищами Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты выяснили, что россиянам не по нраву в их нынешнем жилье. И оказалось, что главный «раздражающий фактор» - слабая освещенность в подъездах и около дома, на нее пожаловались 13,1% россиян. Это показало исследование «Комплексное наблюдение условий жизни населения», которое обнародовал Росстат. Исследование проводилось в конце прошлого года, эксперты опросили больше ста тысяч семей из всех регионов страны.

На втором месте среди раздражителей - громкие звуки и пыль с улицы, а на третьем – шум от соседей. Все остальные поводы для недовольства набрали гораздо меньше «голосов».

И все-таки самое неприятное – это не шумные соседи или тусклый свет в подъезде, а грызуны и насекомые в доме. На эту проблему жалуется 5,1% опрошенных – получается, каждый двадцатый. Впрочем, за два года число россиян, которые мучаются из-за мышей и тараканов, немного снизилось. И еще одно позитивное изменение: буянить около наших домов в последнее время, похоже, стали меньше. Число людей, которые жалуются на нарушение общественного порядка, за два года снизилось.

Но несмотря на все эти неудобства, большинство россиян все же довольны своими жилищными условиями – об этом заявили 73,9% опрошенных. Среди тех, кто своим жильем все-таки недоволен, почти все мечтают о переезде или хотя бы о ремонте.