Идеальная летняя обувь: какие детали могут навредить

К летней обуви особые требования. Фото: Shutterstock

Лето предъявляет особые требования к выбору обуви. А в жару критерии отбора становятся еще более жесткими. О простых правилах выбора рассказывает Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии».

Пять неправильных моментов

1. Тонкая подошва.

Многие босоножки, различные сандалии и вьетнамки на тонкой подошве смотрятся очень изящно где-нибудь на пляже. Но в каменных джунглях такой обуви не место. Раскаленный асфальт сделает прогулку невыносимой. А если еще и обувь подобрана неправильно и пальцы выходят за границу подошвы, можно даже обжечь кожу.

2. Синтетические материалы.

Лето особенно требовательно к материалам, из которых изготовлена обувь. Пластик и синтетика мешают циркуляции воздуха. Стопа сильно потеет, обувь липнет к ноге. В такой обуви легко стереть ногу до кровавых мозолей уже через полчаса прогулки.

3. Тонкие ремешки.

Летом ноги отекают сильнее обычного. И тонкие изящные ремешки к середине дня начинают впиваться в отекшую стопу не хуже пыточного приспособления. Старайтесь избегать тонких шнуровок и плетеных ремешков. Если обувь уже с утра сидит на ноге достаточно плотно, сделайте выбор в пользу другой модели, чтобы потом не жалеть об этом весь день.

4. Отсутствие фиксации.

Другая крайность – слишком свободная обувь. В первую очередь это относится к вьетнамкам, сабо и похожим моделям. Стопе приходится рефлекторно прилагать усилия, чтобы удерживать такую обувь. В результате страдает биомеханика шага. Отсюда боли в ногах, ночные судороги в икроножных мышцах и другие неприятные симптомы. Вторая проблема – болтающаяся обувь на вспотевшей ноге легко приводит к появлению мозолей.

5. Плотные кеды.

От кед на время жары лучше отказаться. Обычно они изготовлены из синтетических материалов, с толстой резиновой подошвой и плотным верхом. Нога в них начинает преть, из-за чего появляется дискомфорт, мозоли, неприятный запах. В такой обуви очень легко развивается грибок.

Главные критерии для лета

1. Материал обуви: ткань, кожа и замша.

Самое главное правило при выборе обуви для жаркой погоды – это комфорт. Обувь не должна натирать или сдавливать ногу, она должна быть изготовлена из натуральных материалов, пропускать воздух и отводить лишнюю влагу.

2. Для спортсменов - специальные летние кроссовки.

Обычно это укороченные по высоте модели с облегченной подошвой и верхом в виде специальной сетки, которая легко пропускает воздух при каждом шаге. Стельки и внутреннее покрытие таких кроссовок поглощают воду и удерживают запах, благодаря чему нога практически не потеет. Не забывайте регулярно просушивать стельки из кроссовок, чтобы предотвратить развитие грибка. Можно использовать и специальные ортопедические стельки с антибактериальными компонентами.

3. Для офиса — спортивные босоножки.

Один из компромиссных вариантов для женщин, который подойдет и под офисные брюки, и под платье, и под джинсы – это спортивные босоножки. Широкие ремешки не передавливают ногу и при этом хорошо фиксируют стопу. Подошва с небольшим каблучком приподнимает ногу над раскаленным асфальтом, но при этом не изменяет биомеханику ходьбы. Открытый фасон не дает ноге преть и позволяет чувствовать себя комфортно. Идеальный вариант – обувь с ремешками, которые фиксируют ее на лодыжке и не дают упасть с ноги.

Такой осознанный подход к выбору обуви позволит вам с удовольствием провести это лето, каким бы жарким оно ни было.