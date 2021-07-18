Дибров подарил жене вечеринку за полмиллиона: живые змеи, салют и солидные гости с молодыми подругами

Полина Диброва на дне рождении с мужем Дмитрием Дибровым. Фото: Instagram.com

61-летний телеведущий Дмитрий Дибров в выходные устроил для жены шикарный праздник. Многочисленные друзья семьи собрались, чтобы поздравить Полину с 32-м днем рождения. Организовывала праздник Полина, а оплатил затраты на вечеринку муж.

Дибровы живут на Рублевке в закрытом поселке Успенские Поляны. Гуляли во дворе дома – установили пульт для диджея, столы с угощениями, сладкий и алкогольный бар. Был красивый декор и даже пара самых настоящих питонов, с которыми фотографировались гости. Вечеринку организовали в греческом стиле, поэтому женщины были в нарядах, похожих на платья античных богинь. Гостей собралось больше двадцати человек: Наталья Подольская, Анита Цой, Виктория Лопырева, Михаил Грушевский с женой и другие друзья семьи. Так знаменитый саксофонист, народный артист 59-летний Игорь Бутман был с длинноногой симпатичной избранницей Анной, которая моложе его на 32 года. После развода Бутман вновь счастлив с избранницей, которую скрывает от публики, но друзья музыканта Анну давно полюбили.

Невеста Игоря Бутмана моложе его на 32 года — у Анны ноги как у модели. Фото: Instagram.com

Шампанское лилось рекой - точнее фонтаном, который устроил бармен. Среди угощений были и морепродукты, и мясные блюда. Главным деликатесом вечеринки назвали кукурузу на гриле с сыром страчателлой и трюфелем. Гости танцевали и перебили гору тарелок – это на счастье по греческой традиции. Женщины перефотографировались с живыми питонами, танцевали под зажигательные композиции, а хозяин дома Дмитрий Дибров за бокалом шампанского вел беседы с друзьями.

Дибров после инсульта позволяет себе не больше пары бокалов шампанского Фото: Instagram.com

Полтора года назад Дибров пережил инсульт – с тех пор не курит, если и выпивает на праздниках - то умеренно. Красавица жена следит за режимом мужа, вот только никак не может заставить Дмитрия заняться спортом. Дибров много работает – помимо съемок в программе «Кто хочет стать миллионером» ведет различные мероприятия, недавно вышла его книга «Раб лампы». Так что может позволить оплатить жене шикарный праздник – банкет с изысканными блюдами, шикарный декор, ведущего, артистов. А в конце муж подарил Полине шикарный салют. Подобный праздник может стоить не менее 500 тысяч рублей.

Именинница Полина Диброва с подругами Натальей Подольской и психологом Евгенией Березой. Фото: Instagram.com

Полина Диброва большая любительница тематический и ярких вечеринок. У супругов трое сыновей - на их дни рождения, и на любые многочисленные красные дни в календаре Полина устраивает праздники, организовывает поездки, экскурсии. Этот талант Поли все давно заметили. Пародист Михаил Грушевский сказал Полине такой тост: «Ты стала не только эпицентром своей семьи, но и дружеского поля, которое вокруг вашей семьи собралось!»

Наталья Подольская с питоном Али. Фото: Instagram.com

Полина Диброва не бездельничает – она создала женский клуб рублевских жен: устраивают кулинарые и прочие мастер-классы, встречи с психологами, обсуждения книг, путешествуют. Этот бизнес у Полины прежде всего для души, но и деньги уже приносит. Но главный добытчик в семье Дмитрий. Недавно Дмитрий Дибров нам рассказал о жене. Теперь он гордится не только ее красотой: «Нравится нам это или нет, но рублевская жена - человек уж точно незаурядный. Как правило, их мужья успешные, много знающие и умеющие люди. За многими из них стоят женщины, которые довели мужчину не только до загса, но и до победы в жизни. И вот мужья руководят крупной организацией или бизнесом, дети в школе. Что делать женщине? Дома сидеть? Она сразу перестанет быть интересной для своего мужа. И тут на помощь приходит клуб Полины Дибровой. Там люди читают литературу, изучают живопись, дискутируют с психологами, сексолог читает лекции. В клубе проходят праздники – девичники». И в жизни Дмитрия Диброва с такой женой праздников теперь тоже хватает.