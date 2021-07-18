Эксперт объяснил, почему за время пандемии смертность от наркотиков в России увеличилась на 60 процентов

За год пандемии выросла смертность от наркотиков. Фото: REUTERS

По данным Росстата число россиян, умерших в результате употребления наркотиков увеличилось в пандемийном 2020-м году на 60 процентов. С чем это связано? Ответить на этот вопрос в эфире “Радио Комсомольская правда” (97,2 FM) мы попросили психиатра-нарколога, главного врача наркологической клиники Алексея Казанцева.

- Алексей Владимирович, как вы можете можете объяснить такой взрывной рост смертности от наркотиков?

- Сейчас всю страну практически от Калининграда до Сахалина захватил такой дизайнерский наркотик , как соли, в разных его проявлениях… Практически каждый день наркотическое лобби изобретает все больше и больше химических формул. Что мы наблюдаем, как практикующие специалисты? Мы наблюдаем рост количества психозов, вызванных употреблением данного наркотического препарата, они влекут за собой достаточно большое количество смертей в остром психотическом состоянии. То есть, когда-то главным злом были курительные смеси, когда девочка или молодой человек один раз покурили и покончили с собой. Сейчас в таком состоянии они наносят себе самоповреждения, которые тоже довольно часто могут закончиться летальным исходом.

- Почему именно ковидный 2020-й послужил достаточно отправной точкой для такого резкого роста смертей?

- Потому что растет всеобщая тревога и напряжение. Пока не видно света в конце туннеля, никто не может сказать сроки, когда она закончится, но мы слышим про появление новых агрессивных штаммов. И вот это чувство тревоги и неопределенности начинают гасить за счет употребления алкогольных препаратов или употребления наркотиков. Я считаю, что и с этим тоже связано. Плюс был период безработицы, локдаунов, и многие регионы не восстановились. К сожалению, соли это очень дешевый наркотик, и в связи с этим он легкодоступен для всех слоев населения.

- Какой статистике верить? Есть статистика, говорящая о том, что общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в нашей стране более 600 тысяч человек. А в майском исследовании проекта «Трезвая Россия» отмечается, что в реальности наркозависимых в стране более пяти миллионов человек. Ну, это же абсолютно разные цифры.

- Я объясню, почему они абсолютно разные. Потому что развита сеть частных наркологических клиник, психиатрических, реабилитационных центров и наркозависимые в связи с этим не попадают в поле зрения государственной статистики. Многие, поступая в частные клиники, даже не называют фамилию, имя и отчество. То есть, называют себя другими фамилиями и именами. В связи с этим очень многие и не состоят на учете.

- А вот генпрокуратура нам сообщает, что снижается число преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.

- Сложно сказать, как оно снижается... У меня тоже тут свое мнение, потому что на крупных наркодилеров выходят крайне редко. А попадаются, как правило, так называемые закладчики, это по большей части молодые люди, а то и школьники. Их очень много, им дают большие сроки, но насколько такая борьба эффективна - большой вопрос.