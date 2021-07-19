В Ивантеевке электропоезд насмерть сбил троих мужчин

Избежать столкновения машинист не мог Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Рано утром в понедельник, 19 июля 2021, кровавое происшествие случилось на железнодорожной станции в городе Ивантеевка Московской области. Электропоезд «Фрязино — Москва» буквально снес троих мужчин, которые в запрещенном месте пытались выйти на железнодорожную платформу станции. Все трое в момент столкновения находились аккурат на рельсах. Шансов выжить после столкновения с поездом у них не было.

- От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия, - сообщила KP.ru Елена Марковская, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного Комитета России. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Личности погибших мужчин устанавливают. По предварительным данным, в случившемся виноваты именно они. На рельсы троица вышла, чтобы сократить дорогу к платформе. Избежать столкновения машинист не мог.

Движение электропоездов на время было остановлено, но уже сейчас они двигаются по расписанию.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Грузовой поезд насмерть сбил подростка в Ленинградской области

Стращная трагедия произошла в Кировском районе между станциями «Пелла» и «Саперное» (подробнее)

«Ей кричали: "Стой! Ты не успеешь»: под Новосибирском поезд на смерть сбил девушку на глазах очевидцев

После столкновения пульс сибирячки еще бился 20 минут (подробнее)