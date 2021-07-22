Формула успешных мегаполисов будущего

Лидер строительного рынка столицы - инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» - по традиции ежегодно представляет свои главные проекты на Московском урбанистическом форуме.

Москва с каждым годом преображается. Драйверами масштабных изменений становятся проекты столицы в здравоохранении, транспорте, образовании, культуре, благоустройстве и других важных сферах.

«Людей в большие города притягивает привлекательная среда, и от нее во многом зависит их успех по сравнению с конкурентами. Необходимо создавать первоклассную городскую среду для всех жителей, при этом одновременно вести работы на всей территории города», – отмечает Мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за последние 10 лет в столице произошли серьезные перемены, которые уже оценили москвичи, и если сегодня предложить горожанам вернуться в 2000-е годы, вряд ли кто-то бы согласился.

«Это означает, что мы идем в правильном направлении. Главное, не останавливаться, двигаться вперед, быть на высоте, чтобы наш город был любимым городом для москвичей», – подчеркивает мэр.

Ежегодно в столице реализуются масштабные проекты, затрагивающие облик города и качественно меняющие уровень жизни в мегаполисе. Это и развитие транспортной инфраструктуры – в первую очередь, речь о сети метро и автомобильных магистралей, но это также и создание комплексных проектов по развитию крупных городских территорий, и возведение знаковых спортивных и культурных объектов. В числе последних можно назвать, например, реконструированную Большую спортивную арену «Лужники» или Дворец гимнастики с запоминающейся кровлей в виде развевающейся гимнастической ленты, или новый парк с концертным комплексом в самом центре города – «Зарядье». Эти объекты не только полюбились горожанам, но и получили мировое признание – все они выходили в финал престижной Международной премии MIPIM Awards, а двое выиграли ее. Кстати, в числе финалистов премии этого года еще один знаковый столичный проект – инфекционный центр «Вороновское».

Примечательно, что перечисленные объекты были реализованы в Москве с участием инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» . С 2011 года он является единым оператором программы развития московского метро, управляющей компанией по строительству гражданских объектов, участвует в реализации ключевых дорожных проектов столицы и программе развития транспортно-пересадочных узлов Москвы

Рассказываем о сегодняшних проектах холдинга и его планах на ближайшие годы.

ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

Через несколько лет на западе столицы появится новый квартал, где разместятся необычные для города здания: в Филёвской пойме запустили проект развития высвобождаемой территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева с приблизительной площадью 90 гектаров. Он предполагает создание особой экономической зоны, размещение предприятий научно-производственного кластера, а также конгрессно-выставочного центра, жилой застройки по программе реновации и социальных объектов. А главной точкой притяжения станет Национальный космический центр (НКЦ). Это совместный проект ГК «Роскосмос» и Правительства Москвы, реализуемый по поручению Президента России Владимира Путина. Архитектурная особенность этого комплекса – 47-этажная башня со шпилем высотой 288 метров.

В Москве в Филёвской пойме возводится Национальный космический центр. Управляющей компанией по строительству объекта выступает холдинг «Мосинжпроект».

На площадке НКЦ будут собраны ведущие организации ракетно-космической промышленности: центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», штаб-квартиры ряда организаций ракетно-космической отрасли, отраслевые институты, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, центр диверсификации производства и другие объекты.

Управляющей компанией по строительству объекта выступает холдинг «Мосинжпроект». В рамках работ в малоэтажной (до 10 этажей) части НКЦ более чем на 90% выполнен монолит, и на 80% – монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра. Также строители приступили к монтажу механических конструкций системы самоподъемной опалубки для возведения конструктива башни.

«Применяемый метод возведения высотного здания при помощи этой системы позволит выполнять работы быстро и безопасно. Возводить монолитные конструкции башни планируется со скоростью трех – четырех этажей в месяц», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Подробнее о работе системы рассказали в «Мосинжпроекте»: нажатием одной кнопки мощные гидравлические агрегаты перемещают платформу опалубки на следующий этажный уровень работ, включая бетонно-распределительные стрелы, при помощи которых укладывается бетонная смесь в тело конструкции, всего за один цикл без помощи башенного крана. Этот процесс не только существенно ускоряет темп производства работ, но и позволяет исключить разрывы между специальными настилами, служащими опорой во время проведения строительных работ, – подмостями.

«Применение данной технологии предполагает размещение на единой платформе всего оборудования, необходимого для круглосуточного осуществления бетонных работ, при этом безопасность работ на высоте обеспечивается путем установки защитных экранов ограждения», – пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Ранее для строительства высотной части Национального космического центра также были смонтированы два башенных крана. Интересно, что в процессе возведения башни краны «вырастут» с 43 метров до 290! По словам Юрия Кравцова, краны будут наращиваться при помощи домкратов вместе с поэтажным строительством высотной доминанты комплекса. Он также добавил, что под каждый кран выполнено бетонное основание – уложено по 150 кубометров бетона.

«При помощи кранов будет монтироваться арматурный каркас здания и опалубка, и далее с помощью самоподъемной опалубки и бетонораспределительных стрел будет выполняться монолит здания», – уточнил генеральный директор «Мосинжпроекта».

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ СТОЛИЦЫ

Свои ключевые проекты, в том числе и Национальный космический центр, инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» представил на стенде юбилейного X Московского урбанистического форума (МУФ). Он проводился 1-4 июля в концертном зале «Зарядье». «Мосинжпроект» – экспонент МУФ и его эксклюзивный партнер с 2014 года. Традиционно представители холдинга приняли активное участие в деловой программе форума, а его стенд стал одной из наиболее интересных и интерактивных локаций на площадке МУФ.

Интерактивная экспозиция «Мосинжпроекта» на урбанфоруме продемонстрировала, в числе прочего, возможности и перспективы Большой кольцевой линии метро.

Посетители стенда могли познакомиться с видеопрезентациями о строительстве холдингом знаковых объектов Москвы, среди которых вышеупомянутый Национальный космический центр, а также реализованные проекты: Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», Большая спортивная арена «Лужники» и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом и другие.

И конечно, представители «Мосинжпроекта» рассказали о ключевом столичном транспортном проекте – развитии метро, и в частности – строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ), а также возведении удобных пересадочных узлов на базе станций метро, к примеру ТПУ «Нижегородская», который после завершения всех работ станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом Европы.

Строящийся холдингом «Мосинжпроект» транспортно-пересадочный узел «Нижегородская» после завершения всех работ станет крупнейшим хабом Европы.

«Строительство метрополитена – по-прежнему неизменный приоритет развития транспортной инфраструктуры столицы, – отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. – В результате реализации программы 90% москвичей будут обеспечены подземкой в шаговой доступности». Глава столичного Стройкомплекса подчеркнул вклад в этот процесс инжинирингового холдинга, выступающего оператором программы развития метро.

Из всех построенных за последнее десятилетие объектов столичного метро более 105 километров линий введено в эксплуатацию с участием инжинирингового холдинга «Мосинжпроект». Кроме того, усилиями группы компаний построены и открыты 51 станция метрополитена и 11 электродепо, шесть из которых – новые, а пять - реконструированные. Но работа холдинга не ограничивается только развитием подземки.

С 2011 года «Мосинжпроектом» построено и открыто в столичном метро свыше 105 километров линий, 51 станция и 11 электродепо.

По решению Мэра Москвы Сергея Собянина на «Мосинжпроект» возложены функции оператора развития территорий ряда крупных градостроительных проектов. Среди них – Мнёвниковская пойма, высвобождаемая территория ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, а также Административно-деловой центр (АДЦ) «Коммунарка» (см. «Цифры и факты»).

«Наша задача – создать комфорт для наших городов, – сказал Сергей Собянин в своем выступлении на юбилейном Х Московском урбанистическом форуме. – Люди в комфортном городе остаются жить, вкладывают душу и силы в него, инвестируют, создают рабочие места, которые также привлекают в город новых граждан. Этот процесс лежит в основе формулы успешных городов».

Благодаря сбалансированному развитию территорий столицы в разных районах появятся новые комфортные общественные пространства, научные кластеры, жилье, спортивные сооружения и объекты культуры – словом, все, что необходимо для нормальной жизни людей.

Важной составляющей развития территории является качественная инженерная инфраструктура и транспортная сеть. Этими вопросами также занимается «Мосинжпроект».

Например, в АДЦ «Коммунарка» сейчас в рамках первого этапа создания уличной сети строятся новые дороги длиной 18 километров. А дальнейшему развитию Мнёвниковской поймы помогут не только автомаршруты, но и станции Большой кольцевой линии метро – уже открытая «Мнёвники» и строящаяся «Терехово». На высвобождаемой территории Центра Хруничева для более удобной связки кварталов возведут автомобильно-пешеходные мосты.

Открытая в 2021 году станция метро «Мнёвники» Большого кольца (на фото) наряду со строящейся станцией «Терехово» и новой улично-дорожной сетью дадут импульс развитию территории Мнёвниковской поймы

ПЛАН РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА И ПРОЕКТ В МАГНИТОГОРСКЕ

На форуме также стало известно о том, что «Мосинжпроект» готов предложить свой опыт и знания для крупных городских агломераций в нашей стране, в частности, при планировании и развитии территорий и транспортной инфраструктуры, включая рельсовый транспорт.

«В недавнем послании Президента России Владимира Владимировича Путина отдельное внимание было уделено вопросам комплексного развития инфраструктурных проектов в российских регионах, – сказал Юрий Кравцов. – Безусловно, Москва обладает успешным опытом реализации таких проектов, а практику ускоренного строительства транспортной и социальной инфраструктуры целесообразно тиражировать в регионы. Холдинг «Мосинжпроект» является ключевым участником реализации крупнейших московских инфраструктурных проектов. Аккумулируя полученный за десятилетие опыт, «Мосинжпроект» может стать своего рода центром компетенций по развитию крупных городских агломераций для регионов России».

Так, по его словам, специалисты холдинга могут разработать технико-экономическое обоснование проектов и предложить механизмы внебюджетного финансирования, обеспечить доступ к передовым технологиям проектирования и строительства, привлечь к реализации проектов лучших профессионалов.

Первые такие проекты уже в работе. К примеру, в рамках сотрудничества с администрацией Екатеринбурга «Мосинжпроект» ведет переговоры о разработке плана комплексного развития территории города с интеграцией мультимодальной транспортной инфраструктуры. А в Магнитогорске инжиниринговый холдинг стал генеральным проектировщиком проекта «Притяжение», создаваемого по заказу частного инвестора. Это один из масштабных градостроительных проектов современной России. На площади в 220 гектаров за пять лет появятся благоустроенная парковая зона, спортивный кластер с ледовой и фристайл аренами, водные сооружения площадью 10 гектаров, искусственный рельеф с горнолыжным склоном, гостиничный комплекс.

«При взаимодействии с регионами «Мосинжпроект» использует клиентоцентричный подход, предлагая индивидуальные решения, – отметил Юрий Кравцов. – Каждый российский город обладает своей уникальной географией, архитектурой, градостроительной спецификой и бизнес-активностью. Именно поэтому специалисты холдинга крайне тщательно подходят к вопросу взаимодействия и подготовки предложений по изменению действующей или созданию новой транспортной инфраструктуры».

Высокий уровень компетенций сотрудников группы компаний подчеркнул и заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв: «Тот опыт, который «Мосинжпроект» получил в ходе реализации градостроительных мегапроектов в столице, может быть вполне эффективно распространен на другие крупные города как в регионах России, так и в мире», – сказал он.

Свой опыт в реализации комплексного развития инфраструктурных проектов, в том числе транспортных, «Мосинжпроект» готов предложить для крупных городских агломераций России.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ

Столичный холдинг уже начинает продвижение на международные рынки метростроения. Так, в июле «Мосинжпроект» прошел квалификацию для участия в тендере на проектирование и строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме, а также подтвердил квалификацию и техническое соответствие для участия в тендере на строительство метро в турецком городе Измире.

«В Израиле подтверждена квалификация компании как «Поставщика опыта проектирования, монтажа систем и сооружения верхнего строения пути (ВСП)» на комплексный проект строительства линии, – пояснил Юрий Кравцов. – В течение ближайшего месяца ожидается приглашение к следующему этапу тендера». Он также отметил, что такая международная квалификация подтверждает компетенции холдинга в проектировании и строительстве инфраструктурных объектов мирового класса.

Что касается турецкого проекта, то, как рассказали специалисты холдинга, проектом предусмотрено строительство подземных линий метро и 11 станций, а также депо, здания производственных мастерских и соединительного тоннеля между основной линией и территорией депо. Кроме выполнения строительно-монтажных работ, тендер включает рабочее проектирование объектов метрополитена и поставку основного оборудования и материалов.

Юрий Кравцов добавил, что важной особенностью проекта строительства метро в Измире являются сложные геологические условия и сейсмичность региона в сочетании с высочайшими экологическими требованиями густонаселенного курортного города. «Учитывая тот уникальный опыт, полученный при строительстве метро в Москве, где работы ведутся в плотной городской застройке в условиях непростой гидрогеологии, холдинг, безусловно, обладает компетенциями для решения этих задач», – подчеркнул руководитель компании.

Помимо указанных проектов, «Мосинжпроект» также проходит предквалификационный отбор для участия в перспективных проектах развития транспортной инфраструктуры в Узбекистане и Саудовской Аравии.

«Участие холдинга в зарубежных проектах развития метро совместно с зарекомендовавшими себя на мировых рынках инжиниринговыми партнерами даст синергетический эффект для дальнейшего технологического развития компании и повышения эффективности ее работы», – заявил Юрий Кравцов.

Московский холдинг как лидер в области метростроения, обладая уникальным опытом подземного строительства в условиях густонаселенного мегаполиса, начинает продвижение на международные рынки метростроения.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Являясь лидером на строительном рынке Москвы и одним из крупнейших в России инжиниринговых холдингов, «Мосинжпроект» продолжает развивать лучшие мировые практики в сфере проектирования и строительства. В частности, холдинг продолжает работу по созданию центра компетенций технологии информационного моделирования (BIM).

«На сегодня завершен набор первой волны специалистов управления BIM и проектного подразделения, проведен первый этап обучения по базовому курсу и сформирована программа дистанционного обучения для сотрудников компании», – сообщил Юрий Кравцов.

По его словам, центр компетенций BIM «Мосинжпроекта» будет не только проектировать объекты в BIM, но и внедрять методологию, которая позволит охватить все производственные процессы.

«Для внедрения BIM в полном объеме компанией был выбран пилотный промышленный объект метро – электродепо «Красный строитель», – пояснил глава холдинга. – Депо предназначено для обслуживания подвижного состава метро будущей Бирюлевской ветки. Уже создана рабочая группа с представителями дивизиона депо «Мосинжпроекта» для координации работ по внедрению технологии BIM на всём жизненном цикле проекта».

Помимо этого, подготовлены технические требования в части BIM для включения в техническое задание на проектирование Бирюлевской и Рублево-Архангельской веток метро.

Такая информационная модель, как BIM, увязывает различные инструменты, модули, участников, в том числе с точки зрения принятия решений и их согласований. Плюсов немало как для исполнителя проекта, так и для заказчика. Например, снижение затрат на строительство, исключение ошибок, сокращение сроков за счет более высокого уровня координации работ.

Кроме того, на своих стройплощадках и объектах «Мосинжпроект» планирует внедрять инновационные технологии и в области охраны окружающей среды. Например, в перспективе на новых станциях метро возможно использование энергогенерирующего напольного покрытия, которое преобразует кинетическую энергию от шагов пассажиров в электроэнергию. Подобный эксперимент уже провели в лондонском метро.

«При прогнозируемом пассажиропотоке на Большой кольцевой линии метро 380 миллионов человек в год при помощи энергогенерирующей плитки возможно вырабатывать до 6 МВатт чистой энергии в сутки», – подчеркнул генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

По его словам, электричество от шагов пассажиров может служить источником питания для уличных фонарей, внутреннего освещения помещений, турникетов и билетных автоматов, информационных вывесок и освещения остановок транспорта, указателей, информационных знаковых, зарядки устройств, беспроводной передачи данных и т. д.

Есть и другие экологические решения. К примеру, установка на стройплощадках на водопроводные краны специальных аэраторов, позволяющих сэкономить до 70% водных ресурсов. А бережно тратить электроэнергию поможет автоматизация освещения в местах общего пользования, а также замена ламп накаливания, люминесцентных ламп на светодиодные, энергосберегающие лампы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С 2011 года «Мосинжпроектом» в российской столице построено и открыто:

- свыше 105 километров линий метро;

- 51 станция подземки;

- 11 электродепо.

Реконструированы и построены сотни километров городских автодорог.

В портфеле компании – знаковые проекты Москвы:

- БСА «Лужники»;

- парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом;

- Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой;

- театр «Геликон-опера»;

- Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» и др.

В рамках развития территорий крупных градостроительных проектов холдинг «Мосинжпроект» выступает структурой, позволяющей наладить коммуникацию и бизнес-процессы между всеми участниками застройки территории общей площадью земельных участков порядка 1000 гектаров, к строительству запланированы 12 миллионов квадратных метров различных объектов.

Фото: пресс-служба «Мосинжпроект».