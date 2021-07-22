Драгоценным украшениям Мирей Матье предпочитала советские значки

В пору расцвета Мирей Матье объездила весь мир Фото: EAST NEWS

«МОИМИ ДЕТСКИМИ ИГРУШКАМИ БЫЛИ ГЛИНА, КАМЕШКИ И ВОДА»

Великая певица Мирей Матье появилась на свет в очень бедной семье (где, помимо нее, родилось еще 12 детей). Ее родители - скромный каменотес, изготовлявший надгробия (и не реализовавший свой потенциал оперного певца) и не менее скромная девушка, после войны переехавшая с самого севера Франции на самый юг, в Прованс.

«У меня никогда не было куклы», - вспоминала певица в мемуарах. - «Игрушками нам служили камешки, мы смешивали их с глиной и строили домики. Или лепили человечков, а шляпой для них служили листья. Глина, камешки, листья и вода — вот что забавляло нас долгими часами. Побольше воды, и глина превращалась в шоколадный крем — и начинался воображаемый пир. Это помогало нам забывать о том, что вечером у нас на ужин будет одна только картошка».

Мирей Матье с мамой и сестрой Фото: EAST NEWS

От болезней лечились травами, а еще - любимым в Провансе чесноком, который маленькая Мирей Матье употребляла в неимоверных количествах. Оба пережили войну (отец, угнанный на работы в Германию, страдал с тех пор от приступов депрессии). Мать много работала, и одно из самых страшных детских воспоминаний Мирей Матье - момент, когда у ее матери из ног полилась кровь, потому что полопались вены (потом оказалось, что у нее на ногах 23 язвы)… Несмотря ни на что, мать прожила очень долгую жизнь: умерла в марте 2016 года, в возрасте 94 лет. Причем меньше чем за год до этого еще ездила с Мирей на гастроли и выходила с ней на сцену.

А певческая карьера Матье началась с конкурсов в родном Авиньоне; после одного из них ее пригласили в Париж, участвовать в музыкальном телешоу "Игра случая". Там-то, в середине 60-х, Мирей и приметили - в частности, обратив внимание на сходство ее голоса с голосом недавно умершей Эдит Пиаф (ее самой любимой певицы, которую она с ранней юности боготворила - в память о ней платье для конкурса она купила в отделе траурной одежды). Именно это долго привлекало к Мирей Матье внимание - в ней видели едва ли не реинкарнацию Пиаф.

Знаменитой французской певице исполняется 75 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это и помогало Матье, и мешало. Она, девочка из провинции безо всякого музыкального образования, гениально имитировала великую предшественницу - и одновременно ей казалось, что больше она ни на что не способна. По-настоящему раскрыть и развить свой голос ей удалось позже. Только в первой половине 80-х она начала заниматься у Жанины Рейс, преподавательницы оперного пения, работавшей с Марией Каллас и еще множеством знаменитых исполнителей. Та говорила ей: «Как хорошо, что вы с 20 лет придерживаетесь правила спать не меньше десяти часов. Без этого вы не сумели бы столько петь — давно потеряли бы голос!»

КОРОЛЕВА СКАЗАЛА ЕЙ: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ АНТАНТА»!

В пору расцвета Мирей Матье объездила весь мир; в частности, стала первой иностранной певицей, выступившей в Китае после смерти Мао Цзэ-Дуна. Ее поразило, что в огромном театре, который был "подарком Пекину от Москвы в пору их медового месяца, в 50-е годы", не оказалось ни отдельных артистических уборных, ни даже запирающихся туалетов. Принимал ее сын Дэн Сяо-Пина, выброшенный во времена "культурной революции" хунвэйбинами из окна, и так с тех пор и находившийся в инвалидной коляске. Еще она отметила бережное отношение китайцев к птицам (во времена "культурной революции" их во множестве истребили, считая воробьев расхитителями урожая, а разных попугаев - ненужной роскошью).

Разумеется, Мирей очень часто бывала в СССР, причем первая поездка, случившаяся в 60-е годы, врезалась ей в память навсегда. Ее поразил контраст между роскошью московского метро или гостиницы «Советская», где поселили артистов - и тем, как плохо устроен быт обычных людей. (Ей тогда рассказали советский анекдот: «Маленький мальчик спрашивает свою мать: «Скажи, мама, что такое коммунизм?» — «Когда у всех есть всё необходимое, и больше не стоят в очереди за мясом». — «Мама, а что такое мясо?») Ей очень понравились московские зрители, завалившие ее букетами. И поразила любовь русских к всевозможным значкам: в ГУМе она увидела целую витрину с ними («особенно много значков с изображением Ленина… У меня просто глаза разбегаются: есть тут значки из разных республик, на них изображены люди, памятники, пейзажи, и на всех — надписи, которых я, конечно, не понимаю. Эти маленькие эмалированные брошки стоят несколько копеек, я покупаю их дюжинами, чем привожу в восторг продавщицу; три значка тотчас же прикалываю к своему жакету»). Сопровождающие ей пеняли: «Подумать только, у тебя есть брошь от Ван Клифа, а ты ее не носишь!»

Разумеется, Мирей очень часто бывала в СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потом она исколесила всю нашу страну и стала практически русской народной певицей. У нее очень теплые отношения с президентом Путиным (что ей постоянно припоминает французская либеральная пресса), в 2016 году она присутствовала на церемонии освящения православного Свято-Троицкого собора в Париже…

А вот покорить Америку ей так и не удалось. Хотя в Западной Европе она была чрезвычайно популярна - например, выступать в Англию ее однажды пригласила лично королева Елизавета II, с удовольствием общавшаяся с ней по-французски. «Английская публика, как и моя семья, высоко вас ценит. Отныне вы франко-английская звезда. Да здравствует «Сердечное согласие!» - сказала Елизавета Мирей, намекая на Антанту (в годы Первой мировой Франция и Англия были союзниками).

«Я САМА ОБРЕЛА ВЕРУ»

Мирей Матье очень религиозна. Она считает свою популярность (например, первые победы на конкурсах) ответом на свои молитвы. В юности, когда у нее почти не было денег, вместо того, чтобы тратить свои копейки на такси, она покупала и ставила в церкви свечки перед статуей святой Риты (к которой относится как к покровительнице).

"Бог существует. Я везде нахожу его: в своей душе в часы одиночества, в любом уголке света, куда меня приводят поездки; и не столь важно, где и как именно ему поклоняются: святыня — повсюду святыня. Веру мне никто не внушил, не передал. Я сама нашла, сама обрела ее" - писала она в автобиографии.

Мирей Матье очень религиозна Фото: EAST NEWS

В 2012 году она выступила с резким осуждением группы Pussy Riot, сказав, что они пошли на святотатство в церкви, добавив: «Как артистка и христианка, я прошу проявить милость к трем этим девушкам". На канале France 2 фразу о милости вырезали, а все остальное оставили, представив в комментарии Матье врагом всяческих свобод. Был большой скандал, Матье подала на телеканал в суд (и выиграла 5000 евро в качестве компенсации морального ущерба).

Что правда, то правда: она придерживается весьма консервативных убеждений, является поклонницей генерала де Голля, поддерживала Николя Саркози и спела в честь его победы на президентских выборах «Марсельезу» на площади Бастилии. И, хотя французские левые относятся к Матье (как и ко всем прочим сторонникам правых взглядов) с пренебрежением, вряд ли они будут спорить с тем, что она была и осталась одной из лучших исполнительниц французского гимна.