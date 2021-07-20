Знаки Зодиака, которым повезет со здоровьем осенью

Оказывается, самочувствие наше также во многом зависит от звезд Фото: Shutterstock

Золотая осень, воспеваемая поэтами на протяжении многих веков, время не только красивое, но и сложное. Переход из одного времени года в другое не всегда благоприятно сказывается на людях. Дожди, внезапная прохлада ослабляют иммунитет, к тому же, не всем, как поэтам, удается наслаждаться «в багрец и золото одетыми лесами». На некоторых людей накатывает настоящая депрессия.

Оказывается, самочувствие наше также во многом зависит от звезд.

Итак, знаки Зодиака, которым повезет со здоровьем нынешней осенью.

Овен (с 20 марта по 19 апреля).

У этого знака Зодиака, как правило, крепкое здоровье. С детства Овны отличаются особой основательностью и силой воли, а это в деле укрепления здоровья играет не последнюю роль. Овны с упорством осваивают виды спорта, которые им не очень даются, могут азартно заниматься закаливанием и всевозможными духовно-физическими практиками.

Они стараются не прислушиваться лишний раз к себе. Среди Овнов редко встретишь ипохондриков: их мало волнуют медицинские проблемы. Впрочем, Овен вряд ли станет махать рукой, если что-то его побеспокоит.

Нынешней осенью Овны будут чувствовать себя на коне. Они, вероятно, уже позаботились о прививках и профилактике. Так что сезонные болезни, скорее всего, обойдут их стороной.

Львы (с 23 июля по 22 августа).

Львы обожают те виды спорта, которые приносят им удовольствие. Они навряд ли будут делать что-то через силу, страдая и вздыхая. Не они для спорта, а спорт для них. Львы любят теннис, бокс или плавание. Позанимавшись, они выходят с тоннами позитивной энергии, а она действует словно эликсир здоровья и молодости на все тело.

Львы неплохо переносят перегрузки. Они стрессоустойчивы, потому что стараются не принимать все близко к сердцу. И это приносит свои плоды. Если болезни и случаются, то нередко они связаны именно с поведением Льва и его восприятием жизни.

Осень же обещает Львам гармонию и умиротворение, если, конечно, они сами не захотят устроить себе приключения и не наломают дров.

Весы (с 24 сентября по 23 октября).

Жизнерадостные и здоровые ребята. Что-то серьезное с их здоровьем, как с психическим, так и с физическим, случается очень редко. Ведь Весы знают толк в жизни и стараются избегать перенапряжения, стрессов, запредельных нагрузок.

У представителей этого знака Зодиака зачастую все всегда в гармонии. Они, словно точный прибор, прислушиваются к своему организму и замечают малейшие неполадки. Весы не склонны доверять первому «встречному» врачу. Чтобы поверить в вердикт, они узнают мнение, как минимум трех специалистов!

Осенние перепады температур не грозят Весам серьезными проблемами. Но это в том случае, если они не потеряют свой жизнерадостный настрой. Все-таки от оптимизма в нашей жизни зависит многое!