Стратегия национальной безопасности России: потенциал конгрессно-выставочных мероприятий

Президент России Владимир Путин провел пленарное заседание ПМЭФ-2021. Фото: Фонд Росконгресс

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную Стратегию национальной безопасности страны, которая определяет цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. В числе приоритетов – стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество. Эти направления находят отражение в постоянной деятельности социально ориентированного, нефинансового института развития Фонда Росконгресс – крупнейшего в России организатора международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

В новой редакции документа, утвержденного указом Президента РФ №400 от 2 июля 2021 года, перечислены национальные интересы страны и стратегические приоритеты, отмечены основные задачи в области обеспечения государственной и общественной безопасности.

Как и в предыдущей версии Стратегии, в новой редакции среди основных направлений внешней политики указано развитие отношений со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Отмечается, что Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, Индией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки, а также «укреплять братские связи между русским, украинским и белорусским народами».

- Указ Президента о Стратегии национальной безопасности содержит тезисы о самоопределении России в современном мире: ее политике, экономике, безопасности. Национальные интересы России и ее стратегические национальные приоритеты находят отклик в мероприятиях и инициативах Фонда Росконгресс. Реализация крупных конгрессов-выставочных мероприятий стоит на защите национальных интересов страны. Масштабные проекты – один из эффективных инструментов укрепления сплоченности, самосознания, мотивации среди представителей бизнеса и власти, вовлечения людей в формирование будущего страны. Участие в мероприятиях первых лиц государства демонстрирует миру важные заявления нации, приоритеты развития всей страны, – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Советник Президента России Антон Кобяков. Фото: Фонд Росконгресс

Деятельность Фонда Росконгресс реализуется в русле государственной политики и полностью соответствует задачам обеспечения безопасности страны, способствуя углублению многопрофильного сотрудничества с иностранными государствами в форматах Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, диалогу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, АСЕАН, Латинской Америке и Африке, развитию международных торгово-экономических связей, содействию привлечения в РФ иностранных инвестиций, передовых технологий, обеспечению интересов РФ, связанных с развитием Арктики, повышению роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве, поддержке социально значимых инициатив, включая благотворительные проекты и добровольческое движение. В планах – углубление сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, продвижение повестки Большого Евразийского партнерства через партнерскую сеть. В ближайшие годы в рамках международной деятельности Фонд Росконгресс продолжит развитие стратегических отношений с КНР и Индией, в частности, проработка новых площадок для диалога с партнерами в этих странах.

В настоящее время Фонд взаимодействует со 155 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах. 208 стран и территорий присылают свои делегации на мероприятия Фонда Росконгресс.

Фонд также традиционно поддерживает проекты региональной и субрегиональной интеграции, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки. В ходе подготовки и проведения Саммита Россия – Африка 2022 планируется укрепить сотрудничество с региональными объединениями Африканского континента.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ инновационная платформа Фонда Росконгресс Business Priority с участием сети партнеров занимается поиском, отбором и развитием перспективных российских инновационных и технологических проектов (стартапов) с потенциалом масштабирования на международные рынки. Ведется работа с ключевыми заинтересованными сторонами (органами власти, корпорациями, экспертами), инновационные продукты системно обсуждаются в рамках круглых столов, стратегических дискуссий, панельных сессий на крупных международных площадках. Планируется проведение серии круглых столов по информационной, экономической, экологической безопасности, научно-технологическому развитию, стратегической стабильности и взаимовыгодному международному сотрудничеству, посвященных разделам Стратегии.

С учетом приоритетов национальной безопасности Фонд Росконгресс значительно увеличил количество своих партнеров в России и за рубежом и стран, с которыми намерен развивать сотрудничество. Так, непосредственно на ПМЭФ-2021, Фонд подписал более 30 соглашений о сотрудничестве с российскими и зарубежными организациями и объединениями. Все они подразумевают расширение партнерства на национальном и международном уровнях для совместной организации и продвижения ключевых деловых мероприятий.

Фонд продвигает уникальную систему поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России». Целью развития системы является создание «единого окна» для иностранных партнеров, содержащего информацию о всех компаниях и брендах России, новостные ленты и торгово-инвестиционную платформу. В настоящее время новостные ленты системы, выходящие на 12 языках, читают более 70 000 человек в 114 странах.

В ближайшие два года Фонд Росконгресс намерен провести серию важных мероприятий. Среди них – Восточный экономический форум (2–4 сентября), Российская энергетическая неделя (13–16 октября), Третий Евразийский женский форум (13–15 октября), форум «Сильные идеи для нового времени» в конце 2021 года. В 2022 году планируется провести Мировой энергетический конгресс (24–27 октября), Арктический форум «Арктика – территория диалога», тематические мероприятия и выездные сессии флагманских проектов Фонда в России и за рубежом.

Перспектива проведения Мирового энергоконгресса в 2022 году связана с общим уровнем повышения энергетической безопасности, рациональным использованием природных ресурсов. Российская повестка модернизации ТЭК с целью сокращения выбросов СО2 нашла отражение как в Стратегии национальной безопасности РФ, так и в «Энергетической стратегии РФ до 2035 года». Благодаря этому Россия внесет существенный вклад в переход к низкоуглеродному развитию мировой экономики, в международные усилия по сохранению окружающей среды и противодействию изменениям климата.

- Переход к низкоуглеродной экономике будет способствовать укреплению имиджа России как великой энергетической державы, способной идти в ногу со временем. Наша страна уже показала себя лидером в рамках председательства в ШОС и БРИКС в 2020 году – состоялось более 200 мероприятий, а межгосударственное сотрудничество продолжило развиваться по всем ключевым направлениям. В планах – тесное сотрудничество с партнерами и достижение ключевых целей национального развития, – добавил Антон Кобяков.

В числе важных направлений, отвечающих стратегическим приоритетам нацбезопасности и находящих отражение в мероприятиях Фонда Росконгресс, – реализация национальных проектов в области здравоохранения, создание условий для укрепления здоровья граждан, повышение качества и продолжительности жизни людей. Открытый многосторонний диалог представителей власти, бизнеса и общественных объединений в рамках мероприятий Фонда Росконгресс и проекта «Здоровое общество» помогает вырабатывать комплексные меры с учетом международного опыта и глобальной повестки в области устойчивого развития, способствует решению системных проблем здравоохранения, развитию научного потенциала, повышению качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения, обеспечению устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, повышению мотивации граждан вести здоровый образ жизни.

Мероприятия проекта «Здоровое общество» включены в деловую повестку всех крупнейших форумов Фонда Росконгресс: Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Российского инвестиционного форума и др. Одним из примеров работы по обеспечению эпидемиологической безопасности стала организация XXIV Петербургского международного экономического форума 2–5 июня в Санкт-Петербурге. Фонд Росконгресс разработал и внедрил стандарт безопасности для проведения крупных международных событий в период распространения коронавирусной инфекции в мире: ПМЭФ-2021 состоялся и стал крупнейшим в мире форумом с начала пандемии. Приоритетом Оргкомитета стали безопасность и комфорт участников: комплекс мер, разработанных с Роспотребнадзором, отвечал рекомендациям ВОЗ и обеспечил благоприятные условия работы делегатов ПМЭФ, персонала, представителей СМИ.

Восточный экономический форум-2021 пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. Фото: Фонд Росконгресс

С учетом приоритетов национальной безопасности Фонд Росконгресс выстаривает реализацию сателлитных проектов: социальная платформа, развитие международного молодежного сотрудничества и инвестиционной платформы. Так, развитие социальной платформы Инносоциум – важная стратегическая инициатива Фонда Росконгресс. Проект содействует диалогу между структурами бизнеса, власти и гражданского общества. Миссия платформы – способствовать консолидации, выстраиванию диалога и сотрудничеству участников социальной экосистемы, содействовать продвижению общественно значимых проектов, развитию культуры социальной инклюзии в России. На крупнейших мероприятиях Фонда Росконгресс Инносоциум развивает социальный трек в рамках деловой программы и программы тематической зоны «Пространство доверия».

Еще одно направление деятельности Фонда – развитие международного молодежного сообщества лидеров и предпринимателей нового поколения Friends for Leadership. Проекты участников сообщества в области устойчивого развития и посткризисного мироустройства обсуждались представителями Friends for Leadership, отобранными из 102 стран FFL на основе конкурса под эгидой ООН вместе с партнерами. Участники молодежной международной программы FFl продолжат продвигать многосторонние экономические и гуманитарные проекты на площадках Фонда Росконгресс. Эта деятельность способствует привлечению в Россию и другие страны новых востребованных идей и технологий, продвигает идеи молодежного российского сообщества на международной арене.

Инвестиционная платформа регионов России investinregions.ru – специальный проект Фонда Росконгресс по привлечению инвестиций в субъекты РФ. Уникальное информационное пространство и коммуникационная среда объединяют интересы регионов, инициаторов проектов и инвесторов. Каждый регион имеет доступ к виртуальному кабинету, где автоматически собирается информация о ключевых социально-экономических показателях, по подписке публикуются данные о перспективных региональных инвестпроектах, о производителях-экспортерах. Созданная экосистема способствует привлечению инвестиций в проекты России.

Через официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс (https://t.me/roscongress – на русском языке, https://t.me/RoscongressDirect – на английском языке, https://t.me/RoscongressEsp – на испанском языке) идет работа по популяризации приоритетных направлений, обозначенных в Стратегии: науки, инноваций, промышленности, образования, здравоохранения, культуры, а также достижений в освоении Арктики, Антарктики, космического пространства и мирового океана.