Грибы: инструкция по применению

Фото: здоровое - питание.рф

Ежегодно – отравление грибами ежегодно уносит жизни 30 россиян, около 1000 человек в год оказываются на больничных койках с тяжелыми симптомами. Особенно опасно неправильное употребление грибов для детей и людей с ослабленным здоровьем. Как обезопасить себя от грибной угрозы?

Скрытая угроза лесных даров

Грибы – излюбленный традиционный продукт русского стола, который ценят за высокое содержание белков и отсутствие лишнего жира. Но современные открытия медиков говорят о том, что потенциальный вред от употребления даров леса сильно превосходит пользу.

Грибы, которые мы собираем в лесах – только малая видимая часть огромных организмов, состоящих из тонких нитей мицелия. Эти сети покрывают сотни метров верхнего слоя почвы и впитывают все содержащиеся в нем вещества. Поэтому есть шанс, что концентрация радионуклидов, солей тяжелых металлов, пестицидов и других вредных для здоровья веществ в грибах очень высоко. Например, ртути в грибах может быть в 550 раз больше, чем в субстрате, на котором они растут. При этом ртуть лучше всего накапливают белые грибы и шампиньоны, которые обычно считаются «благородными» и «чистыми» грибами. В подберезовиках ученые обнаруживают огромные концентрации кадмия, в свинушках, черных груздях и дождевиках – медь. Сыроежки активно накапливают цинк, а подосиновики – радиоактивные элементы.

Даже отсутствие рядом с грибницей вредных производств и автомагистралей не является гарантией чистоты этого природного продукта. Очень часто в грибах, выросших в заповедных местах, концентрации свинца и мышьяка превышены во много раз из-за атмосферных выбросов, произошедших за десятки километров, из-за засух и лесных пожаров.

Роспотребнадзор предупреждает: если вы собрали или купили съедобные и малозагрязненные вредными веществами грибы - это тяжелая пища, которая подходит только для совершенно здоровых людей. В грибах содержится большое количество особой клетчатки – хитина. Он не переваривается и затрудняет действие пищеварительных ферментов. Поэтому людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не рекомендуется есть грибы.

Фото: здоровое - питание.рф

Таким образом, грибы нельзя считать полезным для здоровья продуктом. Употребление грибов в пищу должно быть эпизодическим, а не постоянным. И лучше всего, если грибы будут только компонентами сложных блюд.

Роспотребнадзор – правила тихой охоты. Дети – в группе риска

Максимальное число отравлений грибами случается именно у детей. Чаще всего это связано с прогулками в лесах, парках и на детских площадках, где ребенок может сорвать и взять в рот гриб просто из любопытства. Родителям стоит все время помнить о таком риске и тщательно контролировать поведение ребенка в местах, где возможно отравление грибами. Осматривайте места прогулок, постоянно поддерживайте контакт с ребенком и пресекайте попытки полакомиться найденными дарами леса. Осторожность необходима и на территории детских учреждений, где на газонах могут вырасти самые разнообразные грибы – скорее всего, несъедобные.

Даже если вы уверены в качестве собранных или купленных грибов, не предлагайте их детям в возрасте до 14 лет. Необходимости употреблять грибы в пищу у современных детей нет. При этом в детском организме попросту не вырабатывается достаточно ферментов для их переваривания.

Отравления грибами случаются и у взрослых. Чтобы не допустить этого, важно соблюдать меры предосторожности.

Когда вы решите выйти на тропу “тихой охоты”, выбирайте максимально чистые места для сбора: вдали от дорог и магистралей, населенных пунктов и промышленных предприятий.

Помните, что из огромного множества грибов безусловно съедобными являются только три: белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные грибы относятся либо к ядовитым, либо относятся к условно-съедобным. Это значит, что есть их можно только после предварительного отваривания.

В наших лесах попадаются виды грибов, которые в народе называют “ложными”. Если у вас появились сомнения насчет идентификации гриба - не берите его! Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете.

Фото: здоровое - питание.рф

Не собирайте старые, червивые грибы, а также отдельные шляпки и ножки. Плодовые тела этих грибов имеют наиболее опасную концентрацию опасных веществ. К тому же в них уже начались процессы гниения.

Срезайте грибы аккуратно, вместе с ножкой, и кладите в плетеные корзины, в которых обеспечивается естественная вентиляция. Так грибы дольше останутся свежими. Не собирайте грибы в ведра, пластиковые мешки или пакеты – от этого дары леса быстро портятся.

Никогда не пробуйте сырые грибы на вкус. Есть риск, что вы ошиблись, и пробуете очень ядовитый гриб.

Обработка грибов

Неправильная обработка грибов является одной из основных причин отравлений, происходящих дома.

Если вы принесли грибы из леса или купили, необходимо их обработать в день сбора. Пролежав в тепле даже несколько часов, они могут стать причиной отравления.

Обработка грибов состоит из нескольких этапов. Сначала переберите “улов”, отсортируйте по видам и затем еще раз тщательно осмотрите. При этом обязательно отбраковать те грибы, которые категорически не рекомендуется употреблять в пищу: червивые, перезрелые, дряблые, пластинчатые, грибы без ножек, а также любые грибы, которые вы не можете однозначно идентифицировать как съедобные.

Затем очистите грибы очищают от грязи и тщательно промойте.

Кулинарную обработку грибов обычно проводят отдельно для каждого вида, сразу после сортировки и мытья.

Условно съедобные виды грибов замочите и отварите, чтобы удалить из плодового тела гриба вредные вещества. Ученые советуют варить грибы минимум 45 минут, дважды меняя воду, – так можно свести к допустимому минимуму уровень радиоактивных веществ, в частности, цезия 137. Только после этого из этих грибов можно готовить блюда для вашего стола.

Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной или глазурованной глиняной посуде. Используйте для заготовок стальную и стеклянную посуду.

Правила покупки грибов

Покупка грибов – очень ответственный шаг, поскольку вы фактически доверяете свое здоровье людям, которые собирали и готовили приобретаемые вами дары леса.

Главный совет: не покупать свежие, сушеные, соленые, консервированные или другим образом приготовленные грибы у случайных людей и в местах стихийной торговли. Если вы купили грибы на обочине трассы, вы никогда не можете быть уверены в их безопасности.

В магазинах и на официальных рынках качество продаваемых грибов проходит тщательную проверку. Лабораторные анализы позволяют определить содержание радионуклидов в грибах, оценить пригодность в пищу. Только после такого тщательного исследования выдается разрешение на продажу грибов.

Если грибы, которые вы собираетесь купить в магазине, уже упакованы, убедитесь, что на этикетке указана информация о товаре: место сбора, срок хранения. Не покупайте упаковки без этикеток или листков-вкладышей. Откажитесь от покупки грибов и в том случае, если упаковка грязная, а находящиеся в ней грибы имеют признаки порчи и гниения.