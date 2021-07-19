Максим Галкин в слишком узеньких плавочках ошеломил народ

Максим Галкин продемонстрировал отличную физическую форму. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Максим Галкин активно ведет блог. На днях супруг Аллы Пугачевой впечатлил поклонников новой фотографией. В кадре шоумен появился полуобнаженным.

Максим Галкин часто радует россиян смелыми кадрами. Не так давно он улетел на отдых к морю. Артист так и не рассекретил, где именно он отдыхает. Но последнее фото стало настоящей сенсацией.

Галкин решил продемонстрировать пользователям свое спортивное тело и снялся в слишком узеньких плавочках на яхте, выполняя акробатический трюк. Снимок сделан во время прыжка. Шоумен продемонстрировал отличную физическую форму.

45-летний юморист написал: "Всем дарю заряд энергии на неделю!". Своим "полетом" он взбудоражил поклонников. Особо внимательные подписчики даже рассмотрели ряд любопытных деталей - артист подогнул палец на ноге. Многие недоумевают, как мужу Аллы Борисовны удается до сих пор так молодо выглядеть. Максим явно готовился к лету и теперь может похвастать отличной фигурой.

"Аж пальцы на ноге закрутились!" "Как вы это сделали? Много лет пытаюсь прыгнуть и зависнуть в воздухе", "Вы спортивный и подкачанный, не ожидал, конечно, голым вас не видел просто", "Браво, Максим! Красиво все в этом кадре", "Я ожидала увидеть все, что угодно, но летающего Макса в моей ленте еще не было", "Я одна приблизила фотографию?", "Трусишки слишком узкие", "От души радуюсь за Аллу!", "Фото огонь", "Ждем фото с Аллой Борисовной", "Какой красивый", - пишут ошеломленные фолловеры.

Напомним, недавно Максим Галкин с размахом отметил свое 45-летие. В этом году его ждет еще одна круглая дата - 20 лет совместной жизни с Аллой Пугачевой. Вместе они растят двоих детей - Лизу и Гарри. Малышей для звездной пары выносила и родила суррогатная мама, сейчас им по семь лет. Гарри, по мнению фанатов, очень похож на своего отца, а Лиза - точная копия самой Примадонны. Дети часто становятся героями забавных роликов, которые снимает Галкин.