Климатическое оружие в войне за воду на Земле: На Аравийском полуострове с помощью дронов вызвали потоп в пустыне

Cильные ливни уже привели к потопам в ОАЭ и Саудовской Аравии. Такого даже самые старые жители региона не припомнят. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диво дивное творится в Объединенных Арабских Эмиратах: там уже почти неделю идут проливные дожди при… 50-градусной жаре. Такого там никогда не было. И я с большим подозрением отнесся к сообщениям из Абу-Даби. Но лишь до того момента, когда эмиратский Национальный центр Метеорологии показал реальный ливень, а следом за ним в эмиратских соцсетях я увидел то же самое. Сотни видео, снятых на мобильники.

Тамошние ученые говорят, что все это – «результат испытаний новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон». Да, в местных СМИ мелькали сообщения, что в начале июля в ОАЭ тестировали технологию вызова дождей при помощи дронов, которые посылали электрические разряды в облака. Инновационная технология, похоже, сработала, однако сильно переборщила: в нескольких регионах было выпущено предупреждение о грозящих наводнениях.

Более того, сильные ливни уже привели к потопам в ОАЭ и Саудовской Аравии. Такого даже самые старые жители региона не припомнят.

Ученые Аравийского полуострова уже заявили, что нынешние дожди - это «результат испытаний новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон». Фото: EAST NEWS

Не секрет, что богатенькие шейхи из ОАЭ давно ищут методы добычи воды, и уже потратили на это миллиарды долларов. Ранее эксперты выдали прогноз, что к 2025 году две трети жителей Земли будут страдать от нехватки питьевой воды. Теперь страны Ближнего Востока любым способом стремятся установить контроль над погодой и «притянуть к себе воду».

Некоторые ученые считают, что любое вмешательство в погоду может привести к непредсказуемым последствиям.

Жители некоторых регионов Земли могут остаться без воды, от которой зависит их существование. Тут стоит вспомнить, что еще в прошлом столетии ученые заговорили как об «оружии засухи», так и о «водяной бомбардировке».

Появление засухи в том или ином районе планеты многие исследователи–геофизики связывали с работой таинственного американского объекта HAАRP, который якобы способен «варить погоду», вызывая, в частности, дикую жару. А во время войны во Вьетнаме те же американцы “бомбили” противника могучими проливными дождями, сгоняя тучи в том или ином районе. Делали они это с помощью йодистого серебра.

Такая технология уже давно используется во многих странах и в мирных целях. В том числе и в России. Не единожды таким способом удавалось уберечь Москву от проливного дождя во время проведения Парадов Победы.

Да вот и совсем недавно в Якутии с помощью йодистого серебра, которым «припудрили» облака с самолета Ан-26 «Циклон», удалось вызвать искусственные дожди в Горном районе, где верховой лесной пожар приблизился на расстояние в полтора километра к селу Кюерелях. Угроза миновала и другие населенные пункты.

Ну а что касается искусственно вызванных в ОАЭ проливных дождей и потопов, то, похоже, что такой результат рано или поздно заставит человечество договариваться о «правилах игры». Ведь вода из-под небес не знает государственных границ: то, что может принести благо одной стране, может стать бедой или даже катастрофой для других, соседних.