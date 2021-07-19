"Юбки к бою!»: Командовать НАТО будет дама из соцлагеря

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле, июль 2018 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В североатлантическом альянсе (НАТО) должен появиться новый генеральный секретарь. Он сменит 62-летнего ветерана из страны фьордов Йенса Столтенберга. Которого еще в 1980-е будто бы не смог завербовать КГБ СССР. И сам старина Йенс, глядя с унынием викинга на передержке на гендерную вакханалию в старушке Европе 21-го века, предположил, что ему на смену могла бы уже, наконец, прийти женщина. В полном расцвете сил, с хорошим бэкграундом, то бишь, мощным прошлым. Желательно из бывшего соцлагеря, а значит - с особыми счетами к Москве и прививкой неприятия к социалистическому прошлому Восточной Европы.

ДАМЫ СОЦЛАГЕРЯ

Прозвучали три кандидатуры.

1. Экс-премьер Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она полжизни училась и работала в США. Уже была помощником генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии. А комсомольская бурная юность ее прошла в социалистической Югославии.

Многие полагают, что именно Колинде Грабар-Китарович суждено встать во главе блока НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Бывший член КПСС и преподаватель политэкономии в Вильнюсской высшей партийной школе. А позже - комиссар Еврокомиссии по вопросам образования и культуры.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. И, наконец, сегодняшняя президент Эстонии Керсти Кальюлайд (которой очень скоро уходит в отставку). Комсомолка-отличница средней таллинской школы №44. А потом, разумеется, представитель Эстонии в Европейской счетной палате.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все они со степенями, с политическим опытом и, конечно же, достойны возглавить мощнейшую военно-политическую организацию планеты - НАТО. Вот только у кого из них больше шансов на это?

«КП» попросила проанализировать вероятность стать главнокомандующим НАТО в юбке каждой из трех этих дам эксперта РИСИ Сергея Ермакова.

АМЕРИКА РУЛИТ

- Столтенберг заявил, что его возможным преемником станет женщина. Причем все три наиболее вероятные кандидатуры – из бывшего соцлагеря. Кто из них более опасен, а кто скорее благоприятен для нас в роли генсека НАТО?

- Фигура генсека НАТО безусловно значима. Он много решает. Но решения принимают консенсусом. И эта фигура больше важна для США. Они - лидеры альянса и формируют повестку. Чтобы альянс принимал решения, которые важны для их глобального лидерства. С давлением на геополитических противников - на Россию и Китай.

- И новый генсек должен полностью отвечать этим требованиям?

– Да, он обязан обеспечивать политику стран-членов альянса. Должен как бы вести диалог, а на деле - сдерживать Россию. Ну и Китай - в разных формах.

- Кто из кандидатов подходит больше всего под это?

- Сложно сказать. Но женщина во главе – это модно в Европе. Вписывается в дух новой администрации - ЛГБТ и прочее. НАТО надо тоже соответствовать тенденциям. Этот проброс сделан заранее – выборы-то генсека будут в 2022-м.

- Ничего не делается просто так – ставят на хорватку?

- Да, мне кажется, бывший лидер Хорватии – наиболее приемлемая сейчас кандидатура. США видят – надо договариваться с Германией. От нее много зависит. А у Германии и Хорватии тесные контакты. Хорватский экс-премьер - самая компромиссная фигура. Способная договориться, наверное, со всеми. А на кого-то и надавить. И у нее опыт в НАТО. В одном из ключевых управлений - общественной дипломатии. Там занимаются и пропагандой, и информационно-психологическими операциями.

- Хорватка участвовала в информационной войне?

- Грубо говоря, да. Что касается остальных кандидатов – они не просто из бывшего соцлагеря, а с постсоветского пространства - бывшего СССР. Не знаю, насколько лидеры Эстонии и Литвы будут приемлемы для других. Насколько удобны, чтобы их кандидатуры согласовали все 30 стран-членов альянса.

- А что касается отношений с Россией?

– А вот тут, знаете ли, возможное жесткое отношение к России будет скорее в минус кандидату. Главная задача нового генсека НАТО – насколько только возможно европейских союзников развернуть на вопросы договоренностей по безопасности, экологии, по изменению климата, по борьбе с терроризмом.

Серьезные игроки в НАТО прекрасно осознают, что угрозы со стороны России - это фейки западной пропаганды для внутреннего потребления. Если дело дойдет до серьезных действий, генсека НАТО в юбке просто отставят в сторону. Действовать начнут напрямую боевые генералы, в первую очередь из США.

- Будет иметь значения, что хорватская экс-премьер способствовала вступлению в НАТО других стран?

- Для американцев важна сильная фигура, лояльная США, но при том достаточно харизматичная. Пусть и ориентированная на англосаксов.

- Для США важнее, чтобы генсек НАТО был ручным, или чтобы он был сильным?

- Для американцев важно, чтобы генсек мог обеспечить консенсус в альянсе, но при том быть лояльным Вашингтону. Столтенберг производил более мягкое впечатление, чем его предшественники. Но он держал руку на пульсе.

ЖЕСТКОЕ ИЛИ МЯГКОЕ

- Так новый генсек НАТО должен будет продолжать «дипломатичную» политику Столтенберга или включать жесткость?

- Не обязательно жесткость. Когда при Трампе были метания и заявления с обеих сторон Атлантики – Столтенбергу удавалось договариваться, например, с Макроном. И даже Трампа осаживать. Определенная самостоятельность у главы НАТО есть. Внутри альянса есть трения. Разные интересы у стран Бенилюкса, Германии, Турции. Не говоря уже о Британии. Поэтому во главе НАТО человек должен быть с сильным стержнем. Если они поставят явную марионетку – то консенсуса не выйдет. Будет раздрай.

Йенс Столтенберг покидает пост генсека Североатлантического союза. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Для России важнее, чтобы мы с этим генсеком могли договориться?

- Да. Более прагматичный лидер, если говорить о непредвзятости к России – не слишком ангажированный и прошлым, и постсоветской повесткой. Но там не найдут человека, который хотя бы ровно к нам относился. Без предубеждений к Москве.

- Зачем так заранее были «вброшены» женские кандидатуры?

- Нынешнему главе НАТО Столтенбергу четко обозначен его предел. Должен быть назван новый лидер на саммите в Испании в 2022-м. И там обязана подоспеть новая концепция.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

- Так все же, еще раз, кто из трех дам на посту генсека НАТО нам милее?

- Хорватка - профи . Она обучена сохранять рамки. Управление общественной дипломатией - серьезная школа.. Это вписывается в парадигму отношений НАТО с Россией. Она сможет обеспечить видимость баланса.

Колинда Грабар-Китарович после завершения финального матча чемпионата мира по футболу в Москве, 2018 год. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А личное знакомство хорватского и эстонского кандидата с президентом России будет иметь значение?

- Маловероятно. Важно то, как США будут полагаться на этого кандидата. А американцам нужен консенсус, а не раздрай.

- Новый генсек НАТО будет решать вопрос о приеме Украины и Грузии в НАТО?

- Не думаю, что этот вопрос будет решаться в ближайшей перспективе. Мне кажется, его еще раз изящно отодвинут на дальний рубеж. Это станет одной из задач нового генсека. Сделать видимость, что и Грузия и Украина будут в НАТО, но чтобы практическое решение принималось не впохыхах. Большая часть членов альянса не хотят вмешиваться в дела Украины. В конфликт, который им не интересен.

- И в этом ключе кандидатура хорватки выигрывает?

- Пока – да. Турбулентность повышается. И роль генсека НАТО повышается. Выборы лидера альянса - не просто рутинный процесс. От него зависеть будет многое. И Столтенберг не случайно прокидывал идеи дать больше возможностей генсеку альянса для принятия конкретных решений.