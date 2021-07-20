Сухофрукты – полезные сладости

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Сухофрукты – высушенные фрукты или ягоды с остаточной влажностью около 20%. Сушатся естественным путем (например, на солнце) или с применением промышленных методов (с помощью дегидратора или сушилки для овощей).

Сухофрукты богаты витаминами (A, B1, B2, B3, B5, B6) и минеральными элементами (железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий), содержат около 250 ккал и 1,5–5 г белка на 100 г. Они имеют длительный срок хранения и не требуют хранения в холодном месте.

В этом одно из их главных преимуществ, и поэтому они являются удобной альтернативой свежим фруктам (особенно во время неурожайного сезона). Однако во время сушки сухофрукт теряет большую часть витамина C.

Выбирая сухофрукты, обратите внимание на:

– внешний вид (если, конечно, они не находятся в непрозрачной упаковке). Хорошие плоды должны быть цельными, без разрывов и трещин оболочки, через которые вываливается мякоть. Также не должно быть никаких посторонних примесей, насекомых, личинок и гнилых экземпляров;

– плотность (сухофрукт должен быть не сухим, а эластичным и упругим, если экземпляры чересчур сморщены, значит, они были неправильно высушены и окажутся не очень вкусными);

– внешний вид (плоды могут быть с признаками спиртового брожения и наличием плесени на кожуре), а вот если сухофрукты выглядят немного жирными (чернослив, курага, инжир, бананы), в этом нет ничего страшного – значит, в продукт добавили растительное масло.

Многие выбирают сушеные плоды так же, как и свежие, – чтобы выглядели покрасивее, посочнее и поэффектнее. Такой подход в корне неверен. После сушки сухофрукты обычно теряют свой насыщенный цвет и становятся немного тусклыми.

Если на прилавке неестественная ярко-оранжевая курага или золотисто-прозрачный изюм, значит, они обработаны химическими веществами. Чаще всего используют сорбиновую кислоту (Е200-202), диоксид серы и сульфиты (Е220, Е221, Е225, Е226). Эти добавки улучшают внешний вид продукта и выступают в роли консерванта.

Чтобы разобраться, какие перед вами плоды – натуральные или химически высушенные, обязательно читайте состав на упаковке. Производители обязаны указывать все использованные ингредиенты.

Если приобретаете товар на развес, ориентируйтесь на его внешний вид – чем ярче сухофрукты, тем больше они подвергнуты воздействию химических веществ.

Если покупаете отечественные сухофрукты, отдайте предпочтение тем, которые были высушены по ГОСТу и имеют определенный сорт качества – экстра, высший, первый или столовый.

Лучшие экземпляры, отобранные для сорта экстра, можно вымыть и сразу же съесть или использовать для приготовления различных блюд.

К столовому сорту относят безопасные (без болезней, паразитов, гнили и плесени), но внешне не самые презентабельные плоды – они могут быть половинчатыми, с веточками и другими примесями. Поэтому перед готовкой такие сухофрукты придется тщательно перебрать.

В последнее время наряду с привычными сушеными яблочками, грушами, сливами, вишнями и абрикосами в продаже появились экзотические сладости – папайя, ананасы, кокос, клубника. Это скорее цукаты, чем сухофрукты: плоды сначала вымачивают или вываривают в сахарном сиропе, а уже потом высушивают. Пользы в них остается мало, зато в большом количестве добавляются консерванты и красители. Если вы следите за своим здоровьем, подобных калорийных сладостей лучше избегать.

Перед употреблением:

Тщательно промойте сухофрукты, даже те, которые кажутся идеально чистыми. Таким образом, фрукты не только можно очистить от грязи, но и отмыть обработанную курагу, изюм или чернослив от химических реагентов. Именно поэтому сухофрукты полезно несколько минут подержать в горячей воде. Вода частично сможет впитать в себя вредные химические вещества.

Правила выбора:

- Изюм. Любой виноград после сушки темнеет, золотистым его делают сульфиты – они стабилизируют окраску. Если хотите есть натуральный изюм, покупайте только коричневый или черный, узбекский.

- Курага. Это разрезанные пополам абрикосы, из которых удалена косточка. Лучше выбирать бледно-оранжевые плоды. Белесые или темно-красные относятся к низшему столовому сорту, а ярко-оранжевые получаются после обработки сульфитами.

- Чернослив. Должен быть глянцевым, однородного черного цвета с синеватым отливом. Коричневатый оттенок говорит о том, что сухофрукт не лучшего качества, и, возможно, его обработали горячей водой перед сушкой.

- Вишня. Хорошие ягоды – с кислинкой, темно-вишневого цвета с отливом до черного, плохие – черно-бурые.

- Яблоки. Должны быть от светло-желтого до светло-кремового цвета, низкосортные – коричневые. Правильно высушенные плоды получаются упругими.

- Груши. Должны быть от зеленовато-оливкового до желтого цвета, возможен беловатый налет. Темно-коричневый оттенок говорит о низком сорте.

- Финики. Плоды должны быть не сильно сморщенными и без кристаллов сахара на поверхности кожицы.

- Хурма. Хорошо высушенный плод – коричневого цвета, мягкий, упругий, с беловатым налетом.

Источник: здоровое-питание.рф