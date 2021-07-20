Полиция обнаружила тело известной художницы, которую несколько дней разыскивали друзья и знакомые

Елена Бизунова — известная в творческих кругах персона, она многие годы занималась современным искусством, участвовала в различных выставках со своими работами и входила в Ассоциацию искусствоведов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Бизунова — известная в творческих кругах персона, она многие годы занималась современным искусством, участвовала в различных выставках со своими работами и входила в Ассоциацию искусствоведов. Работы Бизуновой представлены в многочисленных каталогах и коллекциях. Её из года в год приглашали принять участие в таких выставках как «The best of Russia», спецпроектах Московской биеннале современного искусства, Московских международных форумов художественных инициатив и других крупных мероприятиях. Елена Бизунова всегда была окружена вниманием коллег и ценителей искусства.

Но, несмотря на это, несколько дней назад женщина пропала, и никто не знал, как её найти. Елена не отвечала на звонки и сообщения в социальных сетях. Знакомые забили тревогу и обратились в полицию. Оперативники уточнили адрес художницы и первым делом отправились туда. Вскрыв квартиру, они обнаружили в одной из комнат тело женщины.

— В квартире на Проспекте Мира был обнаружен труп 70-летней гражданки, причина и давность смерти предстоит установить, — сообщил источник kp.ru

Всего за неделю до этого Елена Бизунова отпраздновала своё 70-летие. Женщина занималась не только созданием предметов искусства, но и была автором большого количества публикаций, она работала во ВНИИ технической эстетики Минобрнауки и много времени посвятила вопросам дизайна и эстетики в инженерной работе. Елена была частым гостем Мастерских молодого искусства ММСИ, выставок ТСХР «Искусство сегодня», «Ars Longа», «Москва», акций «Ночь музеев» в Третьяковской Галерее и множества фотоконкурсов.

— Она была интеллигентным спокойным и скромным человеком, никогда не гналась за популярностью и не создавала вокруг себя ажиотаж. С ней всегда было очень приятно говорить, — вспоминает коллега Елены Влад

Сейчас полиция проводит по данному факту проверка, причину смерти предстоит установить экспертам.