Москва открывает данные экомониторинга для жителей

Повышение доступности информации об окружающей среде стало международным трендом Фото: Shutterstock

Для москвичей природа в городе это не только парки и озёра, но и тенистый сквер в своём районе, и птичьи трели по дороге на работу, и березка у подъезда. Не удивительно, что многие жители переживают, если замечают, например, незаконную вырубку деревьев или неприятные запахи на улице.

Система экологического мониторинга в столице не стоит на месте и постоянно развивается. Сегодня повышение доступности информации о состоянии окружающей среды является международным трендом. Все крупные города мира открывают свои данные мониторинга для жителей.

В Москве это также выполнено в полном объеме. Полностью реализовано конституционное право жителей на информацию о качестве окружающей среды. И для этих целей используются самые передовые международные практики по предоставлению горожанам и органам власти данных о состоянии окружающей среды. В этом году система экологического мониторинга в Москве отмечает 20-летие своей работы.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

С одной стороны, это единственный инструмент, позволяющий своевременно выявить проблему, сформулировать приоритетные природоохранные задачи, которые необходимо решать. С другой стороны – это метод количественно оценить экологическую эффективность реализуемых природоохранных мер.

В первую очередь, экологический мониторинг – это высокоточные достоверные данные для принятия управленческих решений на уровне города. Например, данные экологического мониторинга воздуха подтверждают экологическую эффективность современной транспортной политики Москвы, загрязнение воздуха вблизи автотрасс стабильно снижается. Подтверждается экологическая эффективность модернизации очистных сооружений, современных подходов к уборке городских территорий - существенно улучшилось качество воды в реке Москве и ее притоках, улучшилось качество почв.

Для надзорных органов на практике данные мониторинга позволяют обосновывать необходимость внеплановых проверок предприятий.

КОНТРОЛЬ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Москва была первым российским регионом, который начал публиковать данные мониторинга атмосферного воздуха в онлайн-режиме в открытом доступе в Интернете.

С 2008 года наиболее востребованные жителями данные о состоянии атмосферного воздуха в режиме реального времени доступны на сайте московской системы экологического мониторинга. По каждой из действующих по Москве автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в оперативном режиме выводятся текущие результаты контролируемых показателей, включая оксиды азота, мелкие взвешенные частицы Рм10, Рм2,5, а также статистические показатели за сутки, неделю, месяц и год.

Информацию можно посмотреть как по каждой станции, так и на интерактивной карте, где отображаются текущие показатели одновременно по всем станциям.

Востребованность данных мониторинга существенно возросла. Открытость данных в Москве используется отечественными и зарубежными научными, экспертными и общественными организациями для создания собственных интернет-ресурсов и мобильных приложений по загрязнению атмосферного воздуха. Сегодня желающие могут подключить любое из 12 мобильных приложений, использующих данные ГПБУ «Мосэкомониторинг». Данные Москвы также транслируются на крупных международных интернет-ресурсах, предоставляющих информацию о состоянии воздуха в городах мира (таких, как IQair, AQICN, размещающих данные о состоянии воздуха в более 1000 крупных городах мира).

Граждане, некоторые информационные агентства практически в круглосуточном режиме наблюдают за данными со станций на сайте, и в случае ухудшения экологической обстановки уже ранним утром в СМИ появляются сообщения о показателях на станциях.

ВОЗДУХ СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ

За последние десять лет в целом по всем природным средам города наблюдаются значительные улучшения.

Благодаря реализации городом программ, направленных на улучшение экологической обстановки, за эти годы удалось достигнуть следующей динамики: снижение оксида углерода в 2,3 раза, оксида азота в 2,2 раза, РМ10 в 1,4 раза, диоксида азота в 1,3 раза, диоксида серы в 1,7 раза. Во время пандемии воздух стал еще чище. Хотя столичные власти продолжают заниматься снижением загрязнения воздуха автотранспортом, независимо от снижения активности горожан из-за от ограничений, вызванных пандемией.

- Режим ограничений, введенный в связи с коронавирусной инфекцией, положительно сказался на состоянии воздуха города, - сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - За счет глобального снижения потоков автотранспорта заметно снизились концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. Действительно, транспорт вносит наибольший вклад в загрязнение воздуха города. Однако, позитивные результаты были достигнуты благодаря комплексной политике правительства Москвы в области снижения загрязнения воздуха от автотранспорта.

С 2012 года Москва пересмотрела приоритеты развития транспортного комплекса. Задача снижения загрязнения воздуха автотранспортом была обозначена как приоритетная. Ситуация на дорогах улучшается за счет связности новой системы хордовых магистралей, вылетных и кольцевых магистралей. В перспективе ожидается сокращение перегруженных участков улиц вдоль 139 километров магистральной сети. При этом выбросы диоксида азота от автотранспорта снизятся на 17%, оксида углерода - на 21 %.

Но на улучшение экологической ситуации влияют не только потоки транспорта, но и другие факторы. Важнейшие из них - развитие общественного транспорта с приоритетом электрических видов, обновление грузового и автобусного парка улучшенного экологического класса (не ниже 4-5 экологического класса), ограничение движения грузового транспорта, введение грузового каркаса, упорядочивающего движение грузовиков по Москве, развитие дорожно-транспортной сети, введение ограничений на передвижение грузового транспорта, контроль качества моторного топлива и другие меры.

Помимо этого, за счет модернизации производств в столице снижаются промышленные выбросы в атмосферу. С 2011 года проводится масштабная модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, которая стала условием сохранения предприятия в городской черте. Это позволило снизить средние концентрации сероводорода в 2 раза, повторяемость превышений ПДКмр в 2 раза.

Одновременно модернизируются и предприятия энергетического комплекса. За счет внедрения парогазовых установок, экономии энергии и других мер выбросы загрязняющих веществ от объектов энергетики снизились с 2010 года на 11 %.

С 2012 года ведется реконструкция очистных сооружений «Мосводоканала». Это крупнейшие в мире комплексы, цель обновления которых - исключить неприятные запахи в соседних с ними районах.

Благодаря реконструкции Курьяновских очистных сооружений с 2010 года отмечено снижение повторяемости превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода в среднем в 6,7 раза.

На Люберецких очистных сооружениях также удалось добиться экологического эффекта. При ветре со стороны ЛОС с 2010 года отмечено снижение повторяемости превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода в среднем в 1,9 раза.

СТОЛИЦА И ПОДМОСКОВЬЕ СОЗДАЮТ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ЭКОМОНИТОРИНГА

При создании Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области столица устанавливает за свой счет и в дальнейшем обеспечит эксплуатацию в ближнем Подмосковье 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.

- Это позволит обеспечить решение задач Москвы в интересах города по контролю крупных промышленных объектов Московской области, сжигания порубочных остатков и возникновения лесоторфяных пожаров, которые оказывают негативное влияние на загрязнение атмосферного воздуха в Москве, - отметил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Система экологического мониторинга Московской области создается на единой с Москвой методической основе. Благодаря этому будут сопоставимы данные экологического мониторинга в Москве и области. Кроме того, это исключит появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды, а также обеспечит возможность единой информационной политики и интерпретации данных экологического мониторинга.

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ ЗАЩИТЯТ ОТ ОПОЛЗНЕЙ

Осенью, учитывая потенциальную опасность активизации оползневого процесса на склоне Воробьевых гор, планируется обустройство пунктов получения информации сети высокоточного мониторинга оползневого процесса. Это позволит повысить точность определения параметров устойчивости склона, создать систему оперативного контроля и предупреждения аварийных ситуаций, связанных с оползневыми процессами.

Сейчас уже разработан детальный проект будущей сети, проведены все закупочные процедуры, выполняются подготовительные работы. Система будет включать 547 пунктов мониторинга, в том числе 331 новый пункт. В нее войдут грунтовые реперы, инклинометры, пьезометры и датчики порового давления. Проектирование этой сети выполнено с применением новейших технологий, с учетом передового отечественного и мирового опыта наблюдений за оползнями.

ИТОГИ

Основные достижения в экологическом мониторинге в Москве за 10 лет:

1. В 2012 - 2013 годах после присоединения Троицкого и Новомосковского округов создана комплексная система экологического мониторинга в ТиНАО. В неё входят:

- 6 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы;

- 24 пункта наблюдения за состоянием почв;

- 14 контрольных створов поверхностных вод;

- 4 участка развития геоэкологических процессов и 97 родников и колодцев.

2. В столице:

- открыли 25 новых автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (количество увеличено с 35 до 60). При этом провели масштабное обновление приборного парка и расширение используемого измерительного оборудования. В итоге в 4 раза выросло количество обследуемых территорий по обращениям граждан на загрязнение воздуха, в 10 раз - количество территорий, на которых проведены обследования и измерения уровней шума;

- запустили 3 современных передвижных экологических лаборатории. Все они переведены на круглосуточный режим;

- с 7 до 42 увеличили количество станций, контролирующих взвешенные вещества РМ10 и РМ2,5;

- стартовало видеонаблюдение за промзонами, например, «Очаково», «Бирюлево», «Коровино» для отслеживания несанкционированного сжигания отходов и повышения оперативности реагирования;

- создали подсистему мониторинга дна, берегов и водоохранных зон;

- в 2017 году открыли специализированную Геологическую службу;

- провели масштабное обновление Аналитической лаборатории. Для неё закуплено более 15 единиц высокоточного прецизионного оборудования. В 3 раза увеличилось количество используемых в лаборатории хроматографов (исследование воздуха и промышленных выбросов, воды на содержание легколетучих органических соединений);

- заработала единственная в России автоматическая взвешивающая система для измерений взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 эталонным гравиметрическим методом и проведение элементного анализа пыли;

- в 2018 году создана круглосуточная служба оперативного контроля экологической обстановки в городе. Рейдов стало больше в 2 раза, время прибытия ПЭЛ на место сократилось до 40 минут;

- создана подсистема мониторинга зеленых насаждений;

- проведена модернизация автоматизированной информационной системы «Единый городской фонд данных экологического мониторинга» (16 подсистем, более 200 сводных отчетов);

- модернизирован сайт для предоставления данных о качестве воздуха в Москве в полном объеме в режиме реального времени (единственный в РФ);

- на основании данных мониторинга выведены за пределы города ООО «Цемент-Сервис» (элеватор в Печатниках, в 2012 году), завод «Эколог» (2014 год), «Лигетт-Дукат», «Формапласт» (ул. Красная Сосна). Инициирована модернизация крупнейших очистных сооружений ЛОС, КОС, а также проведена модернизация МНПЗ. На основании данных мониторинга совместно с другими органами власти принято решение о рекультивации ТБО «Кучино».