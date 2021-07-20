В США суд вынес первый приговор с реальным тюремным сроком участнику штурма Капитолия

Планируется, что всего к ответственности будут привлечены не менее 500 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель американской Флориды Пол Ходжкинс приговорен американским судом к 8 месяцам тюрьмы за участие в штурме Капитолия. После отбытия наказания он еще два года обязан будет находиться под особым надзором. Также осужденному придется заплатить штраф в размере $2000.

Ходжкинс стал первым американцем, наказанием которому стал реальный тюремный срок. Прокуратура требовала для него 1,5 года тюрьмы.

38-летний мужчина признал свою вину. Он заявил, что «это было глупое решение, за которое он несет полную ответственность».

Ходжкинс стал вторым гражданином США, которого привлекли к суду за участие в штурме Капитолия, в июне первый приговор был вынесен 49-летней Анне Морган-Ллойд, которой присудили три года условно.

Подобные обвинения уже предъявлены или будут предъявлены в самое ближайшее время более чем 500 участникам штурма, случившегося 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в столице США, Вашингтоне, в Капитолий. По утверждению следственных органов, таким образом они хотели сорвать утверждение в качестве 46-го президента США Джо Байдена. Тогда погибли 5 человек, включая одного полицейского. Находившихся в тот момент в Капитолии конгрессменов пришлось спешно эвакуировать.

Приговоры, вынесенные Ходжкинсу и Морган-Ллойд, широко обсуждаются в американской прессе, приветствующей решения судей. Параллельно с этим СМИ не задаются вопросом – планируют ли американские правоохранительные органы устанавливать личности и предъявлять обвинения участникам погромов, прокатившихся по Америке прошлым летом под знаменами движения «Жизни черных важны».