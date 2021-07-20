Владимир Пресняков-старший атакует и фиаско сборной «Матч ТВ»: В Москве прошел медиа-турнир Кубка Матч Премьер

ФК «Артист» - победитель первого медика-турнира Кубка Матч Премьер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вход - строго по QR-кодам и отрицательным ПЦР-тестам на коронавирус. У ворот тренировочного комплекса московского «Спартака» с этим строго. Чтобы соблюсти все меры предосторожности, даже решили играть без зрителей. Хотя посмотреть было на что!

МУЗЫКАНТЫ, БЛОГЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ, КОММЕНТАТОРЫ

На основной арене красно-белых в этот же день должна была пройти последняя игра предсезонного Кубка Матч Премьер, который проводится уже четвертый год кряду. А на тренировочных полях любители бились за медиа-кубок Матч Премьер.

Команды подобрались солидные.

В составе «Матч ТВ» все сплошь звезды российского телекомментирования - Георгий Черданцев, Константин Генич, Роман Нагучев, Михаил Моссаковский. В сборной «Медиа» - топовые футбольные (и не только) блогеры - Александр Зарубин (2,1 млн подписчиков в Инстаграме), Эльхан Салахов из популярной блогерской команды «Амкал», Святослав Черненко из YouTube-канала «Живой футбол» (1 млн подписчиков). Но самой представительной по именам, пожалуй, стала команда «Артист». Формат клуба - микс музыкантов и бывших профессиональных футболистов. Поэтому в составе - Владимир Пресняков-старший, Виктор Салтыков, солист группы Casual Алексей Яшин, а также ветераны футбола, зажигавшие в 1990-е и 2000-е - спартаковцы Валерий Шмаров, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, легенда «Крыльев Советов» Андрей Каряка, обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Олег Елышев. В качестве тренера - Евгений Ловчев.

Чтобы соблюсти все меры предосторожности, даже решили играть без зрителей. Хотя посмотреть было на что! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четвертая команда была составлена из болельщиков, которые присылали на конкурс видео с демонстрацией своих футбольных талантов.

Вообще, в кулуарах (так сказать), перед стартом турнира бытовало мнение, что более молодые команды ветеранов на этой 32-градусной жаре просто перебегают. Да и технически они оснащены ого-го как. Недаром же популярные блогеры штампуют на видео различные челленджи с профессиональными футболистами - кто лучше штрафные бьет и все такое. И, если верить YouTube, смотрятся на уровне.

Жеребьевка Фото: Михаил ФРОЛОВ

«АРТИСТ» НА ОПЫТЕ

В первой полуфинальной паре «Артист» схлестнулся с командой болельщиков. В основе у артистов вышел знаменитый саксофонист Владимир Пресняков-старший, который в свои 75 (!!!) продолжает играть в футбол. Позже его в атаке заменил Виктор Салтыков.

«Синие» даже первыми создали пару моментов у ворот Филимонова, но «спартачи» сразу же показали, что настроены серьезно. 56-летний (!!!) Валерий Шмаров самоотверженно стелился в подкатах, Александр Ширко несся в атаку, как в старые добрые. Но счет открыл Андрей Каряка, который протащил мяч через полполя, сместился в центр (хотя за ним бежали трое!) и точно пробил мимо вратаря. Вскоре «Артист» упрочил преимущество - пас низом с углового и Ширко пушечным ударом бьет в «девятку».

Болельщики пытались создать что-то в атаке, но Хлестов со Шмаровым накрывали все попытки подойти к вратарской. А если молодежке все-таки удавалось пробить, мячи из углов тащил Александр Филимонов.

Во втором тайме тренер Ловчев выпустил на поле в составе «Артиста» целый десант рок-музыкантов. Солист группы Casual Алексей Яшин (он же президент клуба), экс-барабанщик «Рондо» Николай Сафонов и ударник Louna Леонид Кинзбурский отвечали за нападение. Но удачней всех вышел на замену основатель группы Slot Игорь «Кэш» Лобанов (в прошлом, кстати, бронзовый призер чемпионата мира по санному спорту). Александр Ширко стянул на свой фланг пару защитников и точным пасом вывел Кэша один на один с вратарем. Лобанов не подвел, прокинув мяч мимо вратаря. Спустя пару минут окончательный счет установил Антон Карташов.

1:2 И 1:5

Во втором матче ½ встречались команды «Матч ТВ» и блогеров. Весь первый тайм команды отчаянно бодались, создавая и транжиря моменты. А во втором после красивой комбинации «Матч» открыл счет. С бровки показалось, что команда спокойно доведет игру до победы - пропущенный мяч выбил соперника из колеи. Но этот ступор продолжался буквально пару минут. Блогеры сдаваться не собирались, завелись. И бах! - сравняли счет. А когда уже казалось, что победителя придется выявлять через пенальти, забили и победный.

Игру за 3 место сборная «Матч ТВ» вновь начала в атаке - впереди носился Георгий Черданцев. Но глобально что-то у команды снова не получалось - мячи летели то выше цели, то в защитников. Одна из подач Черданцева с углового едва не стала голевой - партнер подрезал мяч головой с метра в дальний угол, но не попал. А дальше - классика. Пас в центр с ответного углового и игрок команды болельщиков бьет четко в угол.

Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Рогоза Фото: Михаил ФРОЛОВ

На поле появился опытный Константин Генич. Но защита «Матча» снова дала сбой - после прострела справа не закрытый никем на дальней штанге нападающий болельщиков закатил мяч в пустые ворота. Только развели с центра поля, снова потеряли мяч и с рикошетом от защитника в ворота «желтых» влетает третий мяч. На последних секундах первого тайма.

Во втором тайме был бенифис голкипера «Матча» - парень вытащил несколько опасных ударов в упор, кидался в ноги нападающим. А когда его уже не хватало, выручали защитники. Тем не менее, болельщики к концу матча забили еще два раза, а соперник забил лишь гол престижа - Нагучев отпасовал в центр и Генич на опыте четко пробил в уголок.

Так и закончили - 1:5.

«РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ В БОРЬБУ»

Команде «Матч ТВ» в этот день в атаке наверняка пригодился бы Дмитрий Шнякин - пожалуй, самый спортивный комментатор «Матча», по несколько раз в неделю играющий в разных любительских лигах. Но он вылетел на полгода из-за травмы. А потому комментировал турнир в микрофон.

- Впервые за 12 лет решил вернуться на борцовский ковер, - объяснил Шнякин, - и порвал крестообразную связку (это в коленном суставе, - Авт.).

- Чего не хватило ребятам сегодня?

- Мы последнее время играем в другом формате. Последние матчей 8-9 провели в формате 11 на 11, а на этом турнире - 7 на 7. Получается, тут нет третьего полузащитника, или третьего защитника. Сложно выбрать схему. Большую часть первого матча мы вообще не понимали, как играть.

- Но все же в равных условиях?

- В абсолютно равных, конечно. Надо было бы выигрывать в полуфинале. Мне кажется, наша команда выглядела лучше соперника. А здесь уже, в матче за 3 место, начинается старая добрая история любительского футбола - не хочу меняться, выпустите меня… Банальные, привычные истории для любого коллектива.

В качестве тренера - Евгений Ловчев Фото: Михаил ФРОЛОВ

УДАРНЫЙ ВТОРОЙ ТАЙМ

Итак, финал. «Артист» - «Медиа».

Артисты открыли счету уже на 20-й секунде матча - Хлестов навесил через полполя, Каряка обработал мяч и уложил его с левой в ворота.

Но блогеры так легко сдаваться не собирались. Физически мощный Александр Зарубин отобрал мяч у Ширко, протащил его еще несколько метров и пробил. Филимонов в красивом броске вытащил мяч из нижнего угла. А дальше было много борьбы, стыков и подходов. Но в концовке тайма блогеры отыгрались-таки - с паса Зарубина отличился Эльхан Салахов.

Так и ушли на перерыв. 1:1.

И снова едва развели с центра поля, «Артист» забил. Теперь Каряка уже в роли ассистента - пас на стоящего перед открытым углом ворот Карташова и вынимай! Еще через пару минут отличился Ширко. Потом вратаря блогеров пробил барабанщик Леонид Кинзбурский. Затем (снова с паса Каряки) - Елышев.

Закончили со счетом 5:1.

ФК «Артист» - победитель первого медиа-турнира Кубка Матч Премьер.

«КАК БОЛЕЛЬЩИК Я ЖДУ В СБОРНОЙ БЕРДЫЕВА»

Понятно, что проигрывать - неприятно. Но турнир все-таки более-менее товарищеский. Поэтому даже среди проигравших никто себе волос с макушек не рвал. Побратались с чемпионами, пофоткались.

Многих, конечно, удивил Владимир Пресняков-старший, который в свои 75 лет по-прежнему регулярно гоняет в футбол. Поговорили немного с маэстро - об «Артисте», матчах по телеку и сборной России.

Владимир Пресняков-старший Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Пару раз в неделю стараюсь ходить на тренировки ФК «Артист» - подержаться за штангу, - смеется Петрович (так его в команде называют).

Музыкант рассказывает, что по-прежнему интересуется футболом - смотрит все матчи, которые показывают по ТВ. Чемпионат Европы, естественно, тоже смотрел.

- Победила команда, которую я изначально и считал будущим победителем. А наша команда, конечно, разочаровала. Хотя она и выполнила все указания тренера, отбегали сколько-то там километров. (Пресняков намекает на слова Станислава Черчесова, который после провала на Евро заявил, что по числу интенсивных спринтов сборная России была одной из лучших команд чемпионата. Но очков за это, как известно, не дают, - Авт.). Если б еще мяча на поле не было, и соперника, наши были бы лучшие.

- Вы как болельщик кого хотели бы видеть новым главным тренером сборной?

- Нашего тренера. Потому что такой необычный чемпионат может знать только отечественный специалист. Тем более, что времени на поиски нет, нам скоро играть отборочные матчи чемпионата мира. А если конкретизировать, все четче возникает фигура Бердыева. С ним просто невозможно сыграть 0:5 с Сербией, 0:3 с Уругваем или 1:4 с Данией. Он умеет настраивать оборону.