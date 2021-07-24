Клиника Стаса Пьехи будет процветать, а агентство недвижимости Урганта под угрозой

Элитная недвижимость не самый ходовой товар в пандемию. Так что Иван Ургант может прогореть. Фото: urgantcom/Instagram
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина закрывает часть своих салонов красоты. Не из-за депрессии, связанной с грядущим разводом со вторым мужем Курбаном Омаровым. Виновата пандемия, поставившая многие бизнесы на грань выживания. Наташа Королева тоже объявила, что закрыла свой салон красоты, сообщив, что тянуть расходы больше не в состоянии.
Другие звездные владельцы бизнес-компаний также не стали исключением.
- Рестораны и салоны красоты звезды открывали в прежние золотые времена. Как правило, в качестве удачного вложения денежных средств, заработанных основным видом деятельности: концертами, корпоративами, съемками в кино, - говорит бизнес-эксперт, финансовый консультант Александр Дубак. - Кстати, сверхприбыльным ни ресторанный бизнес, ни салон быть не могут. По крайней мере в Москве, где расходная часть (стоимость аренды помещения, зарплаты сотрудников и т. д.) довольно высока. Но в общем жили - не тужили, иметь свой бизнес уважающей себя знаменитости считалось престижным. Коронавирус окончательно разрушил прежнюю жизнь. Люди экономят. Нововведение с QR-кодами (при отсутствии кода не пускали в ресторан) отбивало последнее желание поужинать вне дома. Еще держались те, кто успел переключиться на экспресс-доставку готовых блюд на дом. Салоны красоты (особенно премиум-класса - дорогие) также терпят убытки и крах. Слишком высокий уровень конкуренции и высокие цены.
- Из всех звездных бизнесов наиболее интересный, по моему мнению, у Стаса Пьехи (он владелец наркологической клиники), - считает Александр Дубак. - Пандемия увеличила уровень тревожности в обществе. Как следствие - увеличился спрос на алкоголь. Подсев на такое «лекарство от стресса», дальше человек куда обратится? К наркологам. Если Стас добавит к персоналу своей клиники еще и психологов (семейных, мотивационных коучей, бизнес-психологов), его бизнес имеет все шансы процветать. Стас, развивайте антистрессовое направление!
У Ивана Урганта агентство элитной недвижимости. Шансов удержаться мало - в цене растут квартиры экономкласса, а элитные падают. Автомойка (у Тимати) выгодна - на машины автовладельцы денег не жалеют. Балетная школа (у бывшей жены рокера Матильды Шнуровой) при грамотном менеджменте выстоит: статистика показывает, что в творческое развитие детей и образование родители по-прежнему готовы вкладывать деньги. У стоматологической клиники (Анастасии Решетовой, экс-подруги Тимати), хоть и высокая конкуренция, проблем не возникнет, если работают грамотные специалисты. Так как клиенты, приходя однажды, редко меняют врача, если все устраивает, обращаются снова и снова.
Отель в Коломне (его владелец - Дима Билан), я полагаю, выстоит. Путешествовать за границу стали меньше, а вот внутренний туризм развивается.
- Казалось бы, звезда «Нашей Раши» Сергей Светлаков придумал внеконкурентный бизнес - собственный магазин оригинальных подарков, - продолжает наш эксперт. - Сообщалось, что в его магазинах можно приобрести розовые тапочки за 30 долларов, футляр для ручки «с приколом» за 33 доллара и щетку «для труднодоступных мест» за 70 долларов. Но такой бизнес скорее для жирных времен: сейчас люди стараются экономить. Из-за отсутствия спроса бизнес прогорел. Но у Светлакова остался другой, традиционный - ресторанный, который пока на плаву.
У Гарика Харламова была фирма «Креативное агентство Бульдог», закрывшаяся в расцвет пандемии. Кроме того, накрылись и его бренды Bulldog moda и Bulldog kids. Под этими марками продавалась простая, но слишком дорогая для своего качества одежда.
Другой шоумен - Михаил Галустян простился со своими фирмами «Топ Фильм Комедия» и «Вайзерланд» (в рамках которой было создано мобильное приложение, где 3D-версии отечественных знаменитостей могли радовать пользователей). Галустян не потянул содержание своих фирм.
Сати Казанова закрыла свой ресторан из-за упавшего спроса. София Ротару заморозила свой отель в Крыму, который она открыла в историческом особняке на набережной Ялты. Посетители были недовольны завышенными ценами и не всегда высоким сервисом.
Кто еще из звезд тревожится за судьбу своего бизнеса? Ресторанами владеют Григорий Лепс (его заведение терпит убытки), Моргенштерн (его ресторан пока себя не окупил, и певец собирается открыть охранное предприятие - ЧОП).
Один ресторан Ксении Собчак уже пришлось закрыть. Второй пока держится на плаву. Фото: xenia_sobchak/Instagram
Ксения Собчак владеет рестораном (итальянская и японская кухня), но доходы после пандемии упали, так что светская дива сделала упор на медиапространство (заработок в интернете), в котором имеет приличный доход. Также у эпатажной ведущей имелся ресторан-кулинария, но он уже закрылся. Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд владеют сетью кафе-кондитерских, чей доход также наметил тенденцию к снижению. Сергей Шнуров владеет рестобаром в Петербурге, по выходным там поют известные и малоизвестные питерские рок-группы. У Юлии Высоцкой семейный ресторан.
Баста - владелец звукозаписывающей компании. Анна Хилькевич (актриса сериала «Универ») - студии маникюра. У Анны Седоковой интернет-магазин одежды (по мнению нашего эксперта, это перспективный бизнес, поскольку люди стали чаще пользоваться онлайн-шопингом). Сергей Лазарев - владелец компании по производству десертов для собак (этот бизнес не самого массового спроса, потому в зоне риска).
У певицы Анны Седоковой собственный бренд одежды. С такой фигурой ей даже не нужно тратиться на услуги моделей. Фото: lastory_store/Instagram
- Информационный бизнес (пример - Ксения Собчак, владеющая своим ютуб-каналом) выгоден, - считает Александр Дубак. - Учитывая развитие интернет-технологий, активность пользователей возросла и дальше будет только увеличиваться.
КСТАТИ
Шварценеггер делает кирпичи, а Стинг владеет фермой
- Производство кирпича (пример: Арнольд Шварценеггер - компания по производству и продаже кирпича) не испытает серьезных потрясений, - комментирует Александр Дубак. - Строительство - сфера внепандемийная (хотя Лев Лещенко со своим мебельным бизнесом в России терпит убытки). В рейтинг доходности входит и фермерское хозяйство. Пример: Стинг владеет имением в Италии, у него фермерское хозяйство и винодельня. Очень советую и нашим знаменитостям переключиться с салонов красоты и ресторанов на другие сферы.