Клиника Стаса Пьехи будет процветать, а агентство недвижимости Урганта под угрозой

Элитная недвижимость не самый ходовой товар в пандемию. Так что Иван Ургант может прогореть. Фото: urgantcom/Instagram

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина закрывает часть своих салонов красоты. Не из-за депрессии, связанной с грядущим разводом со вторым мужем Курбаном Омаровым. Виновата пандемия, поставившая многие бизнесы на грань выживания. Наташа Королева тоже объявила, что закрыла свой салон красоты, сообщив, что тянуть расходы больше не в состоянии.

Другие звездные владельцы бизнес-компаний также не стали исключением.

- Рестораны и салоны красоты звезды открывали в прежние золотые времена. Как правило, в качестве удачного вложения денежных средств, заработанных основным видом деятельности: концертами, корпоративами, съемками в кино, - говорит бизнес-эксперт, финансовый консультант Александр Дубак. - Кстати, сверхприбыльным ни ресторанный бизнес, ни салон быть не могут. По крайней мере в Москве, где расходная часть (стоимость аренды помещения, зарплаты сотрудников и т. д.) довольно высока. Но в общем жили - не тужили, иметь свой бизнес уважающей себя знаменитости считалось престижным. Коронавирус окончательно разрушил прежнюю жизнь. Люди экономят. Нововведение с QR-кодами (при отсутствии кода не пускали в ресторан) отбивало последнее желание поужинать вне дома. Еще держались те, кто успел переключиться на экспресс-доставку готовых блюд на дом. Салоны красоты (особенно премиум-класса - дорогие) также терпят убытки и крах. Слишком высокий уровень конкуренции и высокие цены.

«Развивайте антистрессовое!»

- Из всех звездных бизнесов наиболее интересный, по моему мнению, у Стаса Пьехи (он владелец наркологической клиники), - считает Александр Дубак. - Пандемия увеличила уровень тревожности в обществе. Как следствие - увеличился спрос на алкоголь. Подсев на такое «лекарство от стресса», дальше человек куда обратится? К наркологам. Если Стас добавит к персоналу своей клиники еще и психологов (семейных, мотивационных коучей, бизнес-психологов), его бизнес имеет все шансы процветать. Стас, развивайте антистрессовое направление!

У Ивана Урганта агентство элитной недвижимости. Шансов удержаться мало - в цене растут квартиры экономкласса, а элитные падают. Автомойка (у Тимати) выгодна - на машины автовладельцы денег не жалеют. Балетная школа (у бывшей жены рокера Матильды Шнуровой) при грамотном менеджменте выстоит: статистика показывает, что в творческое развитие детей и образование родители по-прежнему готовы вкладывать деньги. У стоматологической клиники (Анастасии Решетовой, экс-подруги Тимати), хоть и высокая конкуренция, проблем не возникнет, если работают грамотные специалисты. Так как клиенты, приходя однажды, редко меняют врача, если все устраивает, обращаются снова и снова.

Отель в Коломне (его владелец - Дима Билан), я полагаю, выстоит. Путешествовать за границу стали меньше, а вот внутренний туризм развивается.

«Приколы» от Светлакова прогорели

- Казалось бы, звезда «Нашей Раши» Сергей Светлаков придумал внеконкурентный бизнес - собственный магазин оригинальных подарков, - продолжает наш эксперт. - Сообщалось, что в его магазинах можно приобрести розовые тапочки за 30 долларов, футляр для ручки «с приколом» за 33 доллара и щетку «для труднодоступных мест» за 70 долларов. Но такой бизнес скорее для жирных времен: сейчас люди стараются экономить. Из-за отсутствия спроса бизнес прогорел. Но у Светлакова остался другой, традиционный - ресторанный, который пока на плаву.

У Гарика Харламова была фирма «Креативное агентство Бульдог», закрывшаяся в расцвет пандемии. Кроме того, накрылись и его бренды Bulldog moda и Bulldog kids. Под этими марками продавалась простая, но слишком дорогая для своего качества одежда.

Другой шоумен - Михаил Галустян простился со своими фирмами «Топ Фильм Комедия» и «Вайзерланд» (в рамках которой было создано мобильное приложение, где 3D-версии отечественных знаменитостей могли радовать пользователей). Галустян не потянул содержание своих фирм.

Сати Казанова закрыла свой ресторан из-за упавшего спроса. София Ротару заморозила свой отель в Крыму, который она открыла в историческом особняке на набережной Ялты. Посетители были недовольны завышенными ценами и не всегда высоким сервисом.

Ресторан Лепса переживает не лучшие времена

Кто еще из звезд тревожится за судьбу своего бизнеса? Ресторанами владеют Григорий Лепс (его заведение терпит убытки), Моргенштерн (его ресторан пока себя не окупил, и певец собирается открыть охранное предприятие - ЧОП).

Один ресторан Ксении Собчак уже пришлось закрыть. Второй пока держится на плаву. Фото: xenia_sobchak/Instagram

Ксения Собчак владеет рестораном (итальянская и японская кухня), но доходы после пандемии упали, так что светская дива сделала упор на медиапространство (заработок в интернете), в котором имеет приличный доход. Также у эпатажной ведущей имелся ресторан-кулинария, но он уже закрылся. Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд владеют сетью кафе-кондитерских, чей доход также наметил тенденцию к снижению. Сергей Шнуров владеет рестобаром в Петербурге, по выходным там поют известные и малоизвестные питерские рок-группы. У Юлии Высоцкой семейный ресторан.

Баста - владелец звукозаписывающей компании. Анна Хилькевич (актриса сериала «Универ») - студии маникюра. У Анны Седоковой интернет-магазин одежды (по мнению нашего эксперта, это перспективный бизнес, поскольку люди стали чаще пользоваться онлайн-шопингом). Сергей Лазарев - владелец компании по производству десертов для собак (этот бизнес не самого массового спроса, потому в зоне риска).

У певицы Анны Седоковой собственный бренд одежды. С такой фигурой ей даже не нужно тратиться на услуги моделей. Фото: lastory_store/Instagram

- Информационный бизнес (пример - Ксения Собчак, владеющая своим ютуб-каналом) выгоден, - считает Александр Дубак. - Учитывая развитие интернет-технологий, активность пользователей возросла и дальше будет только увеличиваться.

КСТАТИ

Шварценеггер делает кирпичи, а Стинг владеет фермой

- Производство кирпича (пример: Арнольд Шварценеггер - компания по производству и продаже кирпича) не испытает серьезных потрясений, - комментирует Александр Дубак. - Строительство - сфера внепандемийная (хотя Лев Лещенко со своим мебельным бизнесом в России терпит убытки). В рейтинг доходности входит и фермерское хозяйство. Пример: Стинг владеет имением в Италии, у него фермерское хозяйство и винодельня. Очень советую и нашим знаменитостям переключиться с салонов красоты и ресторанов на другие сферы.