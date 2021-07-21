Черно-белый футбол

Решающий пенальти не забил 19-летний Букайо Сака. Фото: Carl RECINE/REUTERS

В воскресенье сборная Англии проиграла футболистам Италии по пенальти на чемпионате Европы. В понедельник британские СМИ пытались разобраться в причинах поражения. Во вторник это уже никого не интересовало. Говорили только про расизм.

В апреле британские спортсмены провели акцию протеста. Они четыре дня бойкотировали Фейсбук, Инстаграм и Твиттер с целью заставить эти компании жестко фильтровать расистский базар. В этой акции приняли участие футболисты, регбисты, крикетисты и пилоты «Формулы-1».

Накануне чемпионата Европы главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт и футболисты решили продолжить кампанию против расизма и поддержать движение «Жизни черных важны». Из Америки позаимствовали символический жест - вставать на одно колено. Спортсмены делали это перед каждым матчем.

Как и американцы, английские футболисты тоже становились на колено, но не помогло. Чемпионат они проиграли. Фото: Laurence GRIFFITHS/REUTERS

В стране развернулась острая дискуссия. Многие ее участники говорили о том, что с расизмом, конечно, надо бороться, но коленопреклонение не приносит чернокожим британцам никакой пользы. Пора это прекращать. Не надо политики. Ваше дело мячик гонять и голы забивать.

До гибели в США Джорджа Флойда подавляющее большинство британцев никогда не слышали об организации «Жизни черных важны». В прошлом году она свалилась как снег на голову. Демонстрации, стычки с полицией, осквернение памятников, обвинения в «системном расизме» - все это вызывало у британцев негативную реакцию.

Вот почему, когда футболисты начали преклонять колено, болельщики на трибунах бурно протестовали. По мере того как в турнирной таблице сборная Англии продвигалась вперед, протесты против коленопреклонения затихали. Пусть хоть на голове стоят, лишь бы выигрывали. И они выигрывали.

Финальный матч со сборной Италии проходил на лондонском стадионе «Уэмбли». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Гарет Саутгейт назначил футболистов, которые должны были бить пенальти в ворота итальянцев.

Расистами теперь называют тех, кто выражает недовольство по поводу коленопреклонения. Фото: Christopher FURLONG/Getty Images

Первыми вышли белые англичане Гарри Кейн и Гарри Магуайр. Оба забили. Остальные трое - чернокожие футболисты Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Из них не забил никто. Итальянцы стали чемпионами Европы.

В понедельник газетные комментаторы недоумевали по поводу того, что для пенальти Саутгейт выбрал не самых опытных игроков. Последний, решающий пенальти выпал на долю 19-летнего Букайо Сака.

Некоторые болельщики пришли к выводу, что выбор трех чернокожих футболистов был очередной акцией Саутгейта в поддержку борьбы за права этнических меньшинств. Если бы они забили, если бы Англия стала чемпионом Европы, это показало бы, какое большое значение для страны имеют «жизни черных». Но они не забили.

Как только вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма отразил удар Букайо Сака, стало ясно, что за этим последует. Социальные сети захлестнула волна текстов с расистскими выпадами в адрес чернокожих футболистов сборной Англии. В Манчестере на портрете Маркуса Рашфорда, нарисованном на стене, также появились оскорбительные надписи. Рашфорд там родился, играет за «Манчестер Юнайтед». Он извинился перед болельщиками за неудачный пенальти, но подчеркнул, что никогда не будет извиняться за то, какой он есть.

В понедельник местные жители начали приходить к портрету Рашфорда и оставлять на стене послания со словами поддержки. Британский премьер-министр Борис Джонсон и футбольная ассоциация Англии, которую возглавляет принц Уильям, выступили с осуждением расизма. Джонсон потребовал, чтобы социальные сети предоставили британским властям данные пользователей, которые публиковали расистские тексты анонимно.

«Жизни черных» провели около портрета демонстрацию протеста. Стояли со сжатыми кулаками, поднятыми к небу. С лозунгами «Нет правосудия - нет мира».

Белый девятилетний мальчик написал Маркусу Рашфорду письмо. Во вторник его зачитывали в передаче «С добрым утром, Британия!». Ведущая программы Сюзанна Рид едва сдерживала слезы. Ее коллега Ранвир Сингх, родившаяся в семье иммигрантов из Индии, разрыдалась. В среду мальчика вместе с мамой пригласили в студию. Выяснилось, что мальчик написал также письмо Борису Джонсону. Мальчик считает, что премьер-министром Великобритании должен быть Маркус Рашфорд.

Сказать, что британцы были разочарованы - не сказать ничего... Фото: Andy BARTON/Getty Images

Министр внутренних дел Прити Патель также осудила расистов. Однако чернокожий футболист сборной Англии Тайрон Мингз написал в Твиттере, что Патель не имеет права на подобные заявления, поскольку критиковала спортсменов за коленопреклонение и таким образом «разжигала огонь» расизма.

Лейбористская партия, находящаяся сейчас в оппозиции, поддержала Тайрона Мингза. По мнению заместителя лидера партии Анджелы Рейнор, Борис Джонсон и Прити Патель должны встать на колено и извиниться за то, что «дали расистам и подонкам разрешение оскорблять наших игроков».

Около миллиона человек подписали в интернете петицию с требованием не пускать расистов на футбольные матчи. Расистами теперь называют тех, кто выражает недовольство по поводу коленопреклонения.

Лондон