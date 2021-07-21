«У нее была паника»: Юдашкин рассказал о реакции Пугачевой на онкологию

Валентин Юдашкин рассказал о своей дружбе с Аллой Пугачевой. Фото: Инстаграм.

Валентин Юдашкин пять лет назад узнал от врачей о своем диагнозе: у него обнаружили рак пищевода. Все эти годы 57-летний кутюрье не сдается и мужественно борется с болезнью. Его поддерживают жена Марина и близкие друзья, в том числе Алла Пугачева. Валентин Абрамович и Алла Борисовна дружат уже много лет. По словам Юдашкина, Пугачева – очень деликатный и верный друг. О своих отношениях с Примадонной он рассказал в новом выпуске YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

- Алла Пугачева нежный друг. Ей всегда очень важно, чтобы не обидеть. Очень тактична, - отметил кутюрье. - Шли годы, а отношения наши были ровными, уважительными ко мне, к Марине, моей семье. То есть не было никаких потрясений, если нужна какая-то помощь, то достаточно лишь намека. Как я к ней, так и она ко мне.

Певица поддерживала модельера в самые тяжелые моменты его жизни. Юдашкин рассказал, как артистка отреагировала на известие о его болезни.

- Какой самый ценный поступок она сделала? Наверное, честность в отношениях, - считает Юдашкин. - И вот этот испуг, когда все произошло, я видел иную Пугачеву. У нее была паника - с кем угодно, но только не с ним. Она обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь. Помогла морально, аккуратно заставляла что-то делать.

Юдашкин показал себя настоящим бойцом, хотя ему пришлось пережить и химиотерапию, и несколько операций. Валентин Абрамович говорит, что старается каждый день радоваться жизни. Даже в том, что он сильно похудел из-за болезни, он находит свои плюсы.

- Мог поправляться. Нервничал, потому что каждый раз был на виду. Я был настолько популярен тогда, и каждый мой выход был звездным. Я никогда не ел сладкого. Сейчас - ем по два, по три пирожных и не поправляюсь. Кайфую от этого? Да! – пошутил дизайнер.

Юдашкин с женой Мариной. Фото: Инстаграм.

Юдашкин признается, что старается не строить далеко идущих планов и живет одним днем.

- Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромных планов, я не живу на десятилетия, как раньше. Живу короткими отрезками, насколько по здоровью могу распланировать. Что-то на десять лет делать не возьмусь, не хочу… Сейчас я спокойный, - говорит кутюрье.

Ранее в интервью телеканалу «Дождь» Юдашкин рассказал, как у него диагностировали онкологию. Чаще всего рак обнаруживают уже на поздней стадии из-за того, что человек не следит за своим здоровьем. Но Юдашкин в этом плане был крайне ответственным. Каждый год кутюрье летал в США, где ему в одной из ведущих клиник Лос-Анджелеса делали полную диагностику. И все-таки западные врачи просмотрели болезнь.

- Я каждый год выезжал на check-up, как это модно говорить, в лучшие институты, где меня смотрели, наблюдали, и все говорили не о том. В один прекрасный день я с внуками, с семьей, и вдруг у меня стала болеть голова, чего никогда не было, - вспоминает дизайнер. - Ну, таблетка, ну еще что-то, то есть ни метеозависимостей, ничего и никак. И именно в этот год я как раз не доехал до этого заведения, где я делал диагностику. Это было в Лос-Анджелесе, лучший университет, где я каждый год я делал какие-то МРТ, КТ, в общем, все.

По словам Юдашкина, он никогда даже не думал, что заболеет онкологией – в его семье не было никаких предрасположенностей. Отец умер из-за больного сердца, маме кутюрье Раисе Петровне в этом году исполнилось 75 лет, она здорова.

- И думать я об этом не думал, - признался Юдашкин.

Мучаясь от головных болей, дизайнер позвонил в университет Лос-Анджелеса и попросил его проконсультировать. В ответ американские врачи отправили его… к российским специалистам.

- Они говорят: вы знаете, у нас есть потрясающий институт Бурденко, там гениальные академики…

В госпитале имени Бурденко Юдашкину сделали МРТ, взяли все необходимые анализы и поставили диагноз - рак.

- Помню, как наш величайший академик говорит: «Вы можете сесть на стул?». Говорит, это все вторично, нам надо искать, откуда все идет. У меня уже были метастазы в голове, - говорит кутюрье.

В тот момент дизайнер думал только о своей семье, о том, как его близкие воспримут эту страшную новость. Но жена дизайнера Марина очень поддержала его.

- Моя первая реакция, как у каждого человека, это шок. Я не был в истерике, наоборот я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома, - говорит Юдашкин. - И, наверное, самое важное тут семья, которая сделала вид, что ничего не происходит. Может быть, сопли, слезы были, но я этого не видел вообще.