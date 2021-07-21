Просто добавь сгущенки: Соцсети покорил новый рецепт приготовления лимонада

Последний тренд в TikTok – слегка модифицированный классический лимонад

Жаркая погода, установившаяся во многих странах мира, подвигает блогеров на изобретение новых рецептов приготовления в домашних условиях освежающих напитков.

Последний тренд в TikTok – слегка модифицированный классический лимонад. Видео, в которых рассказывается простой рецепт его приготовления, уже набрали в общей сложности почти 16 миллионов просмотров. В соцсети даже появился особый хэштег «сливочный лимонад» - #creamylemonade.

Как оказалось, все дело в сгущенном молоке, небольшое количество которого необходимо добавить к остальным ингредиентам. Особая текстура напитка и новый вкус, по словам некоторых уже приготовивших его, очень напоминают производившуюся в СССР газировку под названием «Крем-сода».

- Кремовая текстура сгущенки преображает вкус лимонада, делая его более мягким и сладким, добавляя взрыв ароматов. Очень похоже на сливочное мороженое с лимоном. – пишут они.

Кремовый лимонад приготовить сравнительно просто: необходимы – сок четырех лимонов, четверть стакана сахара, четверть стакана сгущенки и два нарезанных ломтиками лимона. Все это нужно смешать с двумя стаканами льда и двумя стаканами воды и перемешать в миксере, а не ложкой (только при помощи миксера напиток получит правильную консистенцию и вкус). Не стоит экспериментировать с обычным молоком – оно свернется в хлопья из-за лимонной кислоты, содержащейся в цитрусовых.

Гурманы отметили, что кроме советской крем-соды этот лимонад похож на популярный в Доминиканской республике коктейль «Morir Soñando», название которого в переводе на русский звучит как «Смерть во сне».

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