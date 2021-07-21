Парады в День ВМФ расписали на сайте Минобороны

В это время личный состав десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) проводит тренировку эпизода военно-спортивного праздника ко Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

В преддверии Дня Военно-Морского Флота России (в этом году ВМФ исполняется 325-лет), который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему пятому Главному военно-морскому параду, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге.

- Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия, - сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в новом разделе на сайте военного ведомства в удобном инфографичном виде будет представлена информация о проведении 25 июля военно-морских парадов в базах ВМФ России — Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске, Севастополе и Тартусе (Сирия).

Всего в парадах в этот день примут участие до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала.

Особый интерес интернет-пользователей также вызовет представленная в разделе информация по тактико-техническим характеристикам техники, в том числе исторической, задействованной в Главном военно-морском параде.

Раздел представлен на русском и английском языках и оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств.

СПРАВКА "КП"

Всего в Главном военно-морском параде 25 июля в Санкт-Петербурге будет задействовано более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий» и «Стойкий». Впервые в Главном военно-морском параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Также в линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры «Орел» и «Вепрь». Среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Также в параде будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты

Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В это время личный состав десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) проводит тренировку эпизода военно-спортивного праздника ко Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

В ходе тренировок «черные береты» отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье с десантных катеров (ДК) проекта 11770 типа «Серна» на штатной технике – бронетранспортерах БТР-70М и БТР-82А. Морские пехотинцы также отрепетировали захват берегового плацдарма с быстроходных лодок БЛ-820.

Свое мастерство десантирования и маневрирования на воде морские пехотинцы еще раз продемонстрируют для зрителей 25 июля в День ВМФ России на набережной Каспийска.