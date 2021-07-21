Почему в США соглашение по "Северному потоку-2" заранее назвали "победой Путина"

«Северный поток-2» все-таки будет достроен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 21 июля 2021 должны будут быть оглашены подробности договоренностей Германии и США по газопроводу «Северный поток-2». Он все-таки будет достроен.

После того, как информация об этом появилась в респектабельном издании WSJ, действия президента Байдена подверглись резкой критике у него на родине.

В частности, известный сенатор-республиканец Тед Круз, который собирается в Белый дом, написал в соцсетях, что соглашение это является провалом для Соединенных Штатов и победой для российского лидера:

- Если сообщения и детали сделки верны, это станет геополитической победой Путина на поколения вперед и катастрофой доля США и наших союзников.

«КП» обратилась за комментариями к экспертам.

КИЕВ НА СТАРОЙ ТРУБЕ

Вот что рассказал KP.ru эксперт по топливно-энергетическому комплексу Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

- Немцы, действительно, будут помогать спасению энергосистему Украины?

- Речь может идти только о коммерчески выгодных проектах. Там довольно сложная ситуация с газо-транспортной системой (ГТС) Украины.

- Она старая?

- Она на грани ликвидации. И не потому, что там нет транзита газа. А потому, что они уже однажды получили кредит на реконструкцию своей ГТС - несколько миллиардов. И тот кредит разворовали при премьере Яценюке. Но Украина пыталась получить кредит еще раз под эти же дела.

- Удалось?

- Нет. Им ни Германия больше не дала, ни США, к которым Киев позже обратился. В итоге ГТС Украины мало того, что дышит на ладан. Она и неконкурентоспособна.

- Почему?

- Там стоят компрессорные станции столетней давности. Они потребляют много энергии. И, соответственно, тарифы на транзит газа через ГТС Украины намного выше современных. Они просто не могут конкурировать ни с «Северным потоком», ни с «Турецким потоком».

- Ну и чем тут может помочь Германия?

- Достаточно сложно сказать. Возможно, созданием совместного предприятия. Но США и Германия отказывали в этом без участия России. А Киев была категорически против того, чтобы Москва участвовала в консорциуме. Но без России нет гарантии прокачки. И эта дилемма завела эту бизнес-схему в тупик.

- Но выход-то есть?

- Что сейчас можно придумать – так это заставить Украину принять все-таки Россию в консорциум. Как и предлагалась 20 лет назад. По 33 процента - Евросоюзу, Украине и России. Только тогда эта схема сможет работать. Но вот как вытащить ГТС из бедственного технического состояния?

- Найти много денег?

- 3 миллиарда долларов по самым скромным оценкам. Даст ли такие гарантии Германии? Я в это не верю. Она отказала раз, откажет и второй.

- Но что-то немцы все-таки обещают по соглашению с США…

- Немцы декларируют. Так же, как Россия говорит, что транзит не будет останавливать. При том внизу маленькими буковками дописано: в том случае, если коммерческое предложение будут конкурентоспособным. То есть, если тарифы у ГТС Украины окажутся конкурентны с СП-2. А для этого там надо поменять все – компрессорные станции, трубы…

АМЕРИКА НА ПОЗИТИВЕ

О политической составляющей договоренностей Германии и США «КП» попросила рассказать президента Американского университета в Москве, профессора МИФИ Эдуарда Лозанского.

- Почему сенатор Круз фактически оскорбил президента Байдена, назвав его чуть ли не подстилкой для Путина?

- Круз будет пытаться, как и на прошлых президентских выборах, получить номинацию от республиканской партии. Но он же еще и сенатор от Техаса. А там производства сланцевого газа. То есть сочетание политики и бизнеса.

- Он говорит о поражении Америки и победе России?

- Политика и мораль вещи удаленные. Я как член республиканской партии могу сказать Крузу, что он ведет себя недостойно. Тут не только использование деловых проектов. Америка же всегда ратовала за конкуренцию, за рыночную экономику. А здесь просто какой-то рэкет. Когда речь о санкциях, это напоминает 90-е годы – когда ты хочешь удалить с рынка кого-то, ты ему просто угрожаешь. И некоторые от этих угроз в сторону отходят. И теряют бизнес-проекты.

- Угрозы в сторону и России, и Германии?

- В сторону России. А теперь и угрозы в сторону Байдена - политические.

- Сенатор пишет, что Байден нарушил американские законы.

- Не знаю, какой закон Байден нарушил. Вижу, что тут используется политика для шантажа и рэкета. Я не являюсь сторонником Байдена и критикую его постоянно и в американской прессе в том числе. Но в случае с СП-2 американский президент больше думает о своей стране.

- Разве?

- Если мы, США, хотим иметь союзников – то с союзниками надо обращаться уважительно. С геополитической точки зрения, и с моральной Байден себя вел более достойно. Он понимает, что Германия - самая мощная страна Европы. Ссориться с ней бессмысленно и опасно. Это приведет к расколу и потере сильного союзника. В Германии звучит немало голосов, почему США указывает немцам - с кем и как ей вести бизнес. И потому Байден подписал соглашение в интересах США.

- Но это мог сделать еще его предшественник…

- Трамп говорил – хорошие отношения с Россией выгодны для Америки. В том числе, в вопросах безопасности. Огромное поле для сотрудничества по экономическим вопросам и по климату. Вот сейчас идут переговоры между Керри и Лавровым в нормальном ключе. Никакой благотворительности.

- Разговоров много, а вот договоренностей…

- Когда Обама пришел к власти в 2008-м, у него было 20 направлений, где Россия и США могут сотрудничать. На взаимовыгодной основе. От сельского хозяйства до борьбы с терроризмом и космоса. Но потом все свернулось, в том числе из-за Украины.

- Достигнутое Германией и США соглашение – гарантия, что СП-2 достроят в этом году и немцы скоро получат наш газ?

- Насколько я знаю, в соглашении Байдена и Меркель есть некие условия. О том, что Россия будет чуть ли не обязана подписать некие соглашения по транзиту газа через Украину. Причем в определенных объемах и по определенной цене. И в сторону Украины еще будут морковки.

- Какие, например?

- Вроде 1 млрд долларов для перехода Украины на зеленую энергетику. Ну и Германия будет делать финансовые влияния.

- Зачем Западу Украина?

- Запад меньше всего заботит благосостояние украинцев. Главное - чтобы была анти-Россия. И потому будут подкачивать финансовые влияния, чтобы антироссийскую политику Киев продолжал. В общем, в происходящем сейчас есть позитив. Но хлопать в ладоши рановато.