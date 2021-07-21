Школьный набор подорожал на 13%: продолжится ли рост цен после «президенстких выплат»

Приведет ли раздача денег к дальнейшему росту стоимости канцтоваров и прочих школьных принадлежностей? Фото: Алексей БУЛАТОВ

На школьную форму, пенал, рюкзак и остальные принадлежности в июле 2021 года родителю одного ребенка придется потратить в среднем 12,9 тыс. руб. Это на 13% больше, чем годом ранее. Такие данные публикует Чек Индекс (аналитический ресурс «Платформы ОФД», обрабатывающей ежедневно свыше 44 млн чеков с более миллиона онлайн-касс в России).

Больше всего подорожали пеналы с набором канцелярии — 728 руб. (+31%), а также настольная лампа (1580 руб.) и детские кроссовки (2188 руб.), прибавив к цене 22% (подробнее о ценах смотри КОНКРЕТНО).

Тем временем с 15 июля Пенсионный фонд начала принимать заявления на выплату 10 тысяч рублей на сбор на детей от 6 до 18 лет. Предполагается, что деньги пойдут на сборы в школу. Сами выплаты начнутся после 16 августа.

Приведет ли раздача этих денег к дальнейшему росту стоимости канцтоваров и прочих школьных принадлежностей? Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов считает, что нет.

- У нас не та ситуация, когда в экономике появляется большое количество денег, которые не обеспечены товарами, - объясняет экономист. - Да, 10 тысяч рублей, которые придут в семьи для сборов в школу, безусловно могут подтолкнуть производителей поднять ценник, но у них всегда есть выбор: продать мало за высокую цену или много за среднюю. Поэтому я не вижу тут большого риска подорожания. Цены растут за счет попытки компенсировать прошлогодние убытки, падение объемов производств. Не забываем, что за это время вырос курс доллара по отношению к рублю, а ряд комплектующих приобретается за рубежом и естественно это ложится на себестоимость. Выросла стоимость энергоносителей, выросли коммунальные расходы - все это перекладывается в цены.

Сафонов также отметил, что точно неизвестно, куда семьи потратят школьные выплаты. Если семья очень бедная, то ребенку ранца не видать. Его также будут отправлять в школу с целлофановым пакетом. А президентские выплаты потратят на еду.

КОНКРЕТНО

Что почем (изменение цены за год)?

«Набор первоклассника» (карандаши, ручки, альбомы и др.) — 690 руб. (+6%)

Дневник — 107 руб. (+3%)

Пенал (с готовым набором канцелярии) — 728 руб. (+31%)

Набор карандашей/ручек — 182 руб. (+8%)

Набор тетрадей — 306 руб. (+6%)

Настольная лампа – 1580 руб. (+22%)

Рюкзак — 1692 руб. (+8%)

Школьная блузка/рубашка — 817 руб. (+15%)

Детские брюки/юбка — 1081 руб. (+4%)

Детские кроссовки — 2188 руб. (+22%)

Детские туфли/ботинки — 1883 руб. (+4%)

Данные Чек Индекс по среднему чеку с 1-15 июля 2021 по всей России.