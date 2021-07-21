Сноуден назвал наглой ложью утверждение, что шпионить за телефонами США невозможно

Эдвард Сноуден Фото: REUTERS

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал наглой ложью утверждение израильской компании NSO, согласно которой, шпионить за американскими телефонами технологически невозможно.

По его словам, код, который взламывает iPhone президента Франции Эмманюэля Макрона, аналогичным образом сработает при работе с iPhone американского лидера Джо Байдена.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение о том, что телефон французского лидера, тогдашнего премьер-министра республики Эдуара Филиппа и 14 чиновников правительства Франции были выбраны марроканскими спецслужбами для возможного прослушивания при помощи израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Следы шпионской программы обнаружили специалисты организаций Forbidden Stories и Amnesty International

Напомним, ранее Washington Post сообщил, что западные страны широко используют программное обеспечение израильской компании NSO Group, которое было разработано для отслеживания преступников и террористов, с целью слежки за активистами и журналистами, а также оппозиционными политиками по всему миру.