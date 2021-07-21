Рынок ИЖС в России бьет рекорды

В целом ряде крупных субъектов доля ИЖС уже превышает ввод многоквартирного жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

Такого бума на рынке индивидуального жилищного строительства не было десять лет. Как сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, в первом полугодии объем ввода в эксплуатацию индивидуальных домов в России составил 20,2 млн кв. м.

В целом ряде крупных субъектов доля ИЖС уже превышает ввод многоквартирного жилья. Так, в Нижегородской и Тюменской областях, Ставропольском крае, Иркутской и Челябинской областях доля ИЖС в вводе жилья в первом полугодии превысила 70%. При этом больше всего индивидуального жилья за период январь-июнь, по данным Росстата, построили в Московской области (2,1 млн кв. м), Ленинградской области (1,2 млн кв. м), Республике Татарстан (862 тыс. кв. м), Республике Башкортостан (856 тыс. кв. м) и Краснодарском крае (799 тыс. кв. м).

По мнению Виталия Мутко, запуск ипотечной госпрограммы, которую 19 июля Владимир Путин поручил разработать правительству, станет дополнительным стимулом к дальнейшему росту этого сегмента строительного рынка. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заверил, что программа появится до конца года. Ипотека с возможностью индивидуального строительства станет новым инструментом, с помощью которого граждане различных регионов смогут улучшать свои жилищные условия.

Генеральный директор ДОМ.РФ отмечает: «Как оператор почти всех мер поддержки ипотечных заемщиков ДОМ.РФ примет активное участие в разработке нового продукта. Нам поможет опыт, накопленный при реализации нашим банком пилотной льготной программы на ИЖС. За полгода ее действия было выдано кредитов на 1,5 млрд рублей, люди готовы брать такую ипотеку при доступной ставке».