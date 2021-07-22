Звёздные наряды на «Белых ночах Санкт-Петербурга»: Голая Вера Брежнева и элегантная Елена Север

Вера Брежнева на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Фото: пресс-служба Русского радио
В Питере при поддержке «Русского Радио» и телеканала RU.TV отгремел музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Кто из звёзд заслужил звание иконы стиля, а кто промахнулся с образом kp.ru обсудил с звёздным дизайнером Никитой Карстен.
Фото: пресс-служба Русского радио
- Мне очень нравится стиль Кети Топурия. Я ее считаю настоящей трендсеттершей российского шоу-бизнеса. Причем она остаётся верна своему стилю, независимо от беременностей и прочих изменений в личной жизни,- отмечает дизайнер Никита Карстен.-Конкретно в этот выход певица примерила на себя образ куклы Барби из 80-х. Из спортивной серии. Кети отлично выглядит, у нее прекрасная фигура, которую она не боится подчеркивать такими смелыми образами.
Фото: пресс-служба Русского радио
- Давид Манукян любит внимание и в последнее время много экспериментирует над своими образами. Много шума наделал его прошлый совместный выход с Филиппом Киркоровым и так называемой «свадебной церемонией».
В этот раз блогер решил не сильно заморачиваться и примерил на себя образ рыбака-любителя, -улыбается наш модный эксперт. - Пятнистые шорты и льняная рубашка смотрятся ни к месту, ни к возрасту. Все-таки Даве давно уже не 16. Образ получился небрежным, совсем незвёздным.
Фото: пресс-служба Русского радио
- Таисия Повалий, видимо, в своём гардеробе ничего подходящего не отыскала, поэтому скопировала давний образ Пугачевой. Кстати, сейчас оттенки розового в тренде, в этом плане Таисия не прогадала.
Но сам по себе балахон сейчас совсем не актуален. Госпоже Повалий стоит обратиться к стилисту.
Фото: пресс-служба Русского радио
- Это платье не очень вписывается в привычный образ Арбениной, но у него оригинальный вырез. Минус жемчужному чокеру, который на фоне татуировок выглядит немножко не в своей тарелке.
Фото: пресс-служба Русского радио
- Идут года, сменяются времена года, но вечен образ «Дивы» у Ани Лорак. Призываю её стилистов посмотреть на интересные образы 21 века и наконец-то огранить красотку во что-то стильное, что подчеркнёт харизму певицы. Сейчас глядя на Лорак, лично я, только зеваю. Уверен, что люди, далёкие от модной индустрии вообще считают, что у Лорак от силы 2-3 платья, которые она надевает на мероприятия.
Фото: пресс-служба Русского радио
- Мне нравятся образы Веры Брежневой, но трендсеттершей я её вряд ли когда-нибудь назову. Да, Вера, как всегда, максимально обнажена. Зимой и летом, как говорится, одним цветом.
Брежневой, на мой взгляд, надо уйти от привычного нюдового макияжа и, например, сделать серебристые стрелки. И, конечно же, прическа! Образ больше похож на репетиционный, чем выходной. Я бы собрал небрежную «дульку» или хвост.
И хороший специалист по стилю красотке явно бы не помешал.
Фото: пресс-служба Русского радио
- У Александра Панайотова всегда интересные костюмы, но вопрос который лично меня озадачивает: для чего артист принципиально игнорирует одежду под пиджак? Что это за «гопник»-стайл?
Фото: пресс-служба Русского радио
- Платье идеально подобрано под нежный цветотип. Хорошая палитра сочетаний. Без излишеств, всё очень четко и понятно. Глядя на элегантную Елену, хочется говорить не «Питер», а Санкт-Петербург.