Звёздные наряды на «Белых ночах Санкт-Петербурга»: Голая Вера Брежнева и элегантная Елена Север

Вера Брежнева на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Фото: пресс-служба Русского радио

В Питере при поддержке «Русского Радио» и телеканала RU.TV отгремел музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Кто из звёзд заслужил звание иконы стиля, а кто промахнулся с образом kp.ru обсудил с звёздным дизайнером Никитой Карстен.

Кети Топурия

Фото: пресс-служба Русского радио

- Мне очень нравится стиль Кети Топурия. Я ее считаю настоящей трендсеттершей российского шоу-бизнеса. Причем она остаётся верна своему стилю, независимо от беременностей и прочих изменений в личной жизни,- отмечает дизайнер Никита Карстен.-Конкретно в этот выход певица примерила на себя образ куклы Барби из 80-х. Из спортивной серии. Кети отлично выглядит, у нее прекрасная фигура, которую она не боится подчеркивать такими смелыми образами.

Дава

Фото: пресс-служба Русского радио

- Давид Манукян любит внимание и в последнее время много экспериментирует над своими образами. Много шума наделал его прошлый совместный выход с Филиппом Киркоровым и так называемой «свадебной церемонией».

В этот раз блогер решил не сильно заморачиваться и примерил на себя образ рыбака-любителя, -улыбается наш модный эксперт. - Пятнистые шорты и льняная рубашка смотрятся ни к месту, ни к возрасту. Все-таки Даве давно уже не 16. Образ получился небрежным, совсем незвёздным.

Таисия Повалий

Фото: пресс-служба Русского радио

- Таисия Повалий, видимо, в своём гардеробе ничего подходящего не отыскала, поэтому скопировала давний образ Пугачевой. Кстати, сейчас оттенки розового в тренде, в этом плане Таисия не прогадала.

Но сам по себе балахон сейчас совсем не актуален. Госпоже Повалий стоит обратиться к стилисту.

Диана Арбенина

Фото: пресс-служба Русского радио

- Это платье не очень вписывается в привычный образ Арбениной, но у него оригинальный вырез. Минус жемчужному чокеру, который на фоне татуировок выглядит немножко не в своей тарелке.

Ани Лорак

Фото: пресс-служба Русского радио

- Идут года, сменяются времена года, но вечен образ «Дивы» у Ани Лорак. Призываю её стилистов посмотреть на интересные образы 21 века и наконец-то огранить красотку во что-то стильное, что подчеркнёт харизму певицы. Сейчас глядя на Лорак, лично я, только зеваю. Уверен, что люди, далёкие от модной индустрии вообще считают, что у Лорак от силы 2-3 платья, которые она надевает на мероприятия.

Вера Брежнева

Фото: пресс-служба Русского радио

- Мне нравятся образы Веры Брежневой, но трендсеттершей я её вряд ли когда-нибудь назову. Да, Вера, как всегда, максимально обнажена. Зимой и летом, как говорится, одним цветом.

Брежневой, на мой взгляд, надо уйти от привычного нюдового макияжа и, например, сделать серебристые стрелки. И, конечно же, прическа! Образ больше похож на репетиционный, чем выходной. Я бы собрал небрежную «дульку» или хвост.

И хороший специалист по стилю красотке явно бы не помешал.

Александр Панайотов

Фото: пресс-служба Русского радио

- У Александра Панайотова всегда интересные костюмы, но вопрос который лично меня озадачивает: для чего артист принципиально игнорирует одежду под пиджак? Что это за «гопник»-стайл?

Елена Север

Фото: пресс-служба Русского радио

- Платье идеально подобрано под нежный цветотип. Хорошая палитра сочетаний. Без излишеств, всё очень четко и понятно. Глядя на элегантную Елену, хочется говорить не «Питер», а Санкт-Петербург.