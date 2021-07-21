"Зону бикини не нужно так выставлять": Наталью Подольскую в купальнике затравили за красоту

Наталья Подольская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Подольская наслаждается отдыхом на полуострове Халкидики в Греции. Певица отправилась к морю с сыновьями Артемом и Ваней, а также мужем Владимиром Пресняковым. Фотографией с младшим Иваном вокалистка поделилась в блоге.

"Ну, погнали", - написала Наталья Подольская под пляжным снимком у бассейна. 39-летняя исполнительница похвасталась стильным образом в розовом купальнике с высокими вырезами по линии бикини. Супруга Владимира Преснякова нежно прижимает к себе маленького Ванечку, которого родила в октябре 2020 года.

Звезда эстрады приняла эффектную позу. При этом особый акцент в кадре сделан на ногах певицы, так что они кажутся невероятно длинными и стройными. Правда, подписчики Подольской фото не оценили и разразились гневной отповедью в адрес красавицы.

"Зачем так ноги вытягивать фотошопом?", "Видно даже по полоскам плитки, все продвинулись", "Зону бикини не нужно так выставлять", "Вы не устали по всему миру в пандемию мотаться, еще и детей таскает?", "Стыдобища какая", "От чего вы все время отдыхаете. Только в Турции же были", - пишут злопыхатели.

Наталья никак не реагирует на травлю. Она давно научилась игнорировать завистников.

Отметим, в настоящее время Подольская полностью посвятила себя материнским хлопотам и почти отказалась от концертов. А вот планы с отпуском менять не стала. Наталья продолжает активно ездить по курортам. Возможно, красавица хочет развеяться, так как недавно осталась без няни.

Артистка рассказывала, что в ее семье разразился грандиозный скандал. Певица уволила прежнюю помощницу, которая помогала ей с заботой об Иване. Оказывается, жене Преснякова не понравилось, что женщина поставила ее на место. "«Мы с вами сотрудничаем, Наталья», - сказала мне няня на мое замечание, что это она у меня работает, а не я у нее. Не буду утомлять вас деталями, но я, конечно, обалдела и полезла в Интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола", - рассказывала в блоге звезда эстрады.