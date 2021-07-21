"К Симбе скоро прибавится Пумба": певица Нюша объявила о беременности и показала большой живот

Певица Нюша объявила о беременности. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Нюша принимает поздравления. 30-летняя артистка официально объявила о второй беременности, разместив яркую фотографию.

Певица Нюша показала беременный живот. Вокалистка опубликовала снимок в блоге. В кадре она позирует в салатовом платье, которое эффектно обтягивает ее изменившуюся фигуру. Звезда счастливо улыбается. "Секси мама индахаус", - написала Нюша.

Поклонники бросились поздравлять кумира с радостным событием. Настоящий фурор произвел комментатор, написавший: "Поздравляем! К Симбе скоро прибавится Пумба".

Как известно, вместе с мужем Игорем Сивовым знаменитость воспитывает двухлетнюю дочку Симбу. Редкое имя малютки не раз вызывало споры среди фанатов вокалистки. Но в конечном итоге поклонники смирились с выбором молодых родителей.

Стоит отметить, что Нюша не раз признавалась, что неимоверно счастлива в браке и мечтает о втором ребеночке. Нюша с уверенностью говорит о том, что влюбилась в Игоря с первого взгляда. "Для меня остановилось время, я стала понимать, насколько этот человек для меня особенный. Нет, у меня не сносило крышу, это было другое... Это было понимание, что я нашла свое", - признавалась артистка.

Ее не смущало, что на момент знакомства с ней Сивов был женат. От прежних отношений у мужчины есть двое сыновей. "Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать... Для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь", - откровенничала красавица.